Slack rekabete geri dönüyor: Slackbot yapay zekâ ile donatılıyor

Tam Boyutta Gör Kurumsal proje yönetim ve mesajlaşma platformu olarak uzun yıllardır hizmet veren Slack özellikle yardımcı asistan tarafında rakiplerinden oldukça gerilerde kalmıştı. Yerleşik asistanı Slackbot yalnızca hatırlatma ve bildirim gibi fonksiyonlarla sınırlıydı.

Slackbot yeniden doğuyor

Gelen bilgilere göre Slack platformu üretkenliği artırmak ve iş akışlarını hızlandırmak amacıyla tamamen yenilenmiş, yapay zekâ destekli bir Slackbot üzerinde çalışıyor. Platform geniş bir beta sürecine başlamış durumda.

Yenilenen Slackbot asistanı kullanıcılar ile doğal dilde iletişim kurabiliyor. Planlar oluşturabiliyor, günlük öncelikleri belirleyebiliyor ve raporları analiz edebiliyor. Birkaç küçük ayrıntı olsa dahi ilgili bilgileri kullanıcısına getiriyor. Slack, bu yeni güncellemenin çalışanlara yapay zekâ süper güçler kazandıracağını iddia ediyor.

Yeni asistan Google Drive, Salesforce ve OneDrive gibi popüler araçlarla entegre çalışıyor. Bu sayede farklı platformlardaki verileri analiz ederek net sonuçlar sunabiliyor. Şirket, Slackbot’un gelecekte kullanıcılar adına eylemler gerçekleştirebileceğini ve kod yazmadan özel yapay zekâ ajanları oluşturabileceğini de belirtiyor.

Şu anda yaklaşık 70.000 kullanıcıya açık olan beta test sürecinin, yıl sonuna kadar geniş çapta kullanıma sunulması planlanıyor. Kurumsal müşteriler bu özelliği devre dışı bırakabilecek; ancak bireysel kullanıcılar için bu seçenek bulunmayacak.

