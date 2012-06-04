Sony 13.3-inç ultrabook modeli Vaio T13'ü satışa sunuyor

Japon elektronik devi Sony, Vaio T13 adını verdiği ultrabook modelini Amerika pazarında kullanıcıların beğenisine sunuyor. Intel'in yeni nesil Ultrabook platformunu kullanan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar, 13.3-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. Farklı işlemci seçenekleriyle konfigüre edilebilecek olan sistem, tercihe bağlı olarak 500GB kapasiteli sabit disk ve 32GB kapasiteli SSD ikilisi ya da 256GB kapasiteli SSD seçenekleri ile donatılabilecek. 4GB DDR3 bellek ile gelen ultrabook'ta ekran kartı olaraksa Intel'in DirectX 11 desteği sunan entegre HD 4000 grafik birimine yer veriliyor.

256GB SSD seçeneğine sahip olan konfigürasyonda merkezi işlem biri olarak Core i7 seçeneği bulunan ultrabook, aynı zamanda arka aydınlatmalı klavye ile sunuluyor. Diğer özellikleri arasında USB 2.0 ve USB 3.0 portları ile birlikte HDMI konnektörü, Ethernet portu, VGA ve SD kart slotlarına yer verilen Sony Vaio T13, bu ay içerisinde tercih edilecek donanım özelliklerine göre 800 dolardan başlayan fiyatlar ile raflardaki yerini almış olacak.