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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony 13.3-inç ultrabook modeli Vaio T13'ü satışa sunuyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
10,8b
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15
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik devi Sony, Vaio T13 adını verdiği ultrabook modelini Amerika pazarında kullanıcıların beğenisine sunuyor. Intel'in yeni nesil Ultrabook platformunu kullanan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar, 13.3-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. Farklı işlemci seçenekleriyle konfigüre edilebilecek olan sistem, tercihe bağlı olarak 500GB kapasiteli sabit disk ve 32GB kapasiteli SSD ikilisi ya da 256GB kapasiteli SSD seçenekleri ile donatılabilecek. 4GB DDR3 bellek ile gelen ultrabook'ta ekran kartı olaraksa Intel'in DirectX 11 desteği sunan entegre HD 4000 grafik birimine yer veriliyor.
256GB SSD seçeneğine sahip olan konfigürasyonda merkezi işlem biri olarak Core i7 seçeneği bulunan ultrabook, aynı zamanda arka aydınlatmalı klavye ile sunuluyor. Diğer özellikleri arasında USB 2.0 ve USB 3.0 portları ile birlikte HDMI konnektörü, Ethernet portu, VGA ve SD kart slotlarına yer verilen Sony Vaio T13, bu ay içerisinde tercih edilecek donanım özelliklerine göre 800 dolardan başlayan fiyatlar ile raflardaki yerini almış olacak. 

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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar bende kullanıyorum benimki core i7 6gb ram ve 128 gb depolama var alet çok şık fakat bzı oyunları kasabiliyor fakat her şeye rağmen süper ve rekabitçi bir bilgisayar
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Recharged 7 yıl
Türkiye şartlarında katlanan fiyatlar yüzünden almamız zor görünüyor bu güzel ürünüde izliyoruz sadece.
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ZZ RAT 7 yıl
800 USD gayet rekabetci ve iyi bir fiyat.
Ozellikle sony icin.
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numberten_ank 7 yıl
Arkadaşlar Türkiyede satışa sunuldu bile.
fiyatı 2000 tl..
Ben şuanda satıyorum....
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adject0604 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Farklılık yaratacak bir yanı yok,tasarımını beğenenler alabilir .
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meego 7 yıl
13.3-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğü düşük asus ve acer Full HD çözünürlüğü koymaya başladılar.
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musfasa 7 yıl meego
meego
13.3-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğü düşük asus ve acer Full HD çözünürlüğü koymaya başladılar.

Hakikaten saçma sapan bir çözünürlük olmuş. 1 hafta beklerim retina ekranlı MacBook Pro alırım!!!
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SiR MaNiaC 7 yıl
çapraz dış ticaret olanaklarıyla 800 dolarlara alabileceğimizi tahmin ediyorum
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alitopuat 7 yıl SiR MaNiaC
SiR MaNiaC

çapraz dış ticaret olanaklarıyla 800 dolarlara alabileceğimizi tahmin ediyorum

o şekilde de garantisi olmuyor işte
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greenk 7 yıl
800 dolar mı şaka gibi nerde o günleer :)
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Stanislas Xavier 7 yıl
Farklılık yaratacak bir yanı yok,tasarımını beğenenler alabilir.Kalitesiz olcağını hiç sanmam çünkü vaiolar malzeme açısından iyi oluyorlar ve ekran konusuda iyi fakat bununla doğru orantılı olarak rakiplerinden özellikler türkiyede çok daha pahalı satılıyor..
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kng09 7 yıl
800 dolar bence gayet ıı bı fıyat burada bulsam ısın aslı alırım . ama tr gelıs fıyatı 2500 den asagı olmaz bence
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blackdreamss 7 yıl
Şu ultrabookların fiyatlarıda ultra olmasa iyiydi :)
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