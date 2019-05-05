Sony A6400 satın aldım | Kutu açma ve ön inceleme

Sony'nin tam dönebilen ekranıyla diğer A6000 serisi makinelerinden ayrılan A6400'ü kişisel işlerde kullanmak için satın aldım. Bu videoda kutudan çıkartıyor ve ilk denemeyi yapıyoruz.

Sony'nin A6300 ve A6500 ile başlayan odaklama hızı şampiyonu aynasız fotoğraf makinesi serisine eklenen A6400, dönen ekranıyla vlog çekimi yapmak isteyenler için de kolaylık sağlıyor.

Bir süredir almak istediğim ama çeşitli nedenlerle ertelediğim satın alma kararını geçtiğimiz hafta verdim ve kendime bir A6400 satın aldım.

Bu videoda satın alma kararını neden verdiğimi anlatıyor, ürünü kutusundan çıkartıyor ve deniyoruz.