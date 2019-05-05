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Sony A6400 satın aldım | Kutu açma ve ön inceleme

2 hf.
5b
1
Fotoğraf Makineleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony'nin tam dönebilen ekranıyla diğer A6000 serisi makinelerinden ayrılan A6400'ü kişisel işlerde kullanmak için satın aldım. Bu videoda kutudan çıkartıyor ve ilk denemeyi yapıyoruz.
Sony'nin A6300 ve A6500 ile başlayan odaklama hızı şampiyonu aynasız fotoğraf makinesi serisine eklenen A6400, dönen ekranıyla vlog çekimi yapmak isteyenler için de kolaylık sağlıyor.
Bir süredir almak istediğim ama çeşitli nedenlerle ertelediğim satın alma kararını geçtiğimiz hafta verdim ve kendime bir A6400 satın aldım.
Bu videoda satın alma kararını neden verdiğimi anlatıyor, ürünü kutusundan çıkartıyor ve deniyoruz. 

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Nevfel 2 hf. en beğenilen hidrojennn
Kardeş insanları bu şekilde itham etmeyin, iftira atmayın. Adam reklam yapsa zaten reklam diyor. Tanıtım olsa söylüyor.
Bunu da parayla satın aldım demiş bizimle de paylaşmış. Şu yazdığın çok yanlış birşey.
Seversiniz sevmezsiniz ama insanlara bu kadar rahat ithamlarda bulunmayın. Böyle bir nesil türedi maalesef.
Kardeş insanları bu şekilde itham etmeyin, iftira atmayın. Adam reklam yapsa zaten reklam diyor. Tanıtım olsa söylüyor.Bunu da parayla satın aldım demiş b...
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Yanıtla +18
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Speed-Step 2 hf. hidrojennn
hidrojennn
hani aldım falan diyorsunuzya nerdenden alıdınız? faturası varmı? bu teknoloji editörleri bir ürünü burada bedavaya tanıtmaz. ya bedavaya gelecek, ya tanıtım parası alacaksınız. tanıtım parası alın ona lafımız yok, sonuçta orası ticarethane.

Aldığım yer HepsiSony faturası da var :) şimdi HepsiSony reklamı dersin sen de neyse kolay gelsin.
hidrojennnhani aldım falan diyorsunuzya nerdenden alıdınız? faturası varmı? bu teknoloji editörleri bir ürünü burada bedavaya tanıtmaz. ya bed...
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2 Yanıt Yanıtla +15
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selmand 2 hf.
8000 TL Bandında Full frame canon eos rp varken sony a6400 + lenslerine bu kadar para vermek ne kadar mantıklı bilemedim doğrusu.
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TheJudgé 1 hf.
Güzel Haber
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Glorfindel1907 1 hf.
Ben olsam 6300 alırdım veya biraz daha ekleyip titreşim engelleme özelliğine sahip 6500, Bu model hiç hoşuma gitmedi benim nedense titreşim engelleme olsaydı tamam ama olmamış bence hayırlı olsun, üzerindeki 16-50 köşelerde iyi olmasa'da merkezde gayet keskin ve iyi performans verir.
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MetalWave 1 hf. Glorfindel1907
VLOG için aldı, a6300 ve a6500 pratik olmazdı onun için. titreşim önleyici alırsa sorunu kalmaz.
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dt1907 1 hf.
bu arada saclar iyi olmuş.acıbadem ataşehirmiydi.doktor ismi neydi.maliyeti nekadar tuttu.
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dt1907 1 hf.
örnek fotoğrafları varmı.
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DH Misafiri 1 hf.
o'kadar para vermem kendim yaparım
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FRAPS_TR 2 hf.
Artık herkes para için birşeyler yapıyor. Çıkar ve rant arzusu ülkemizin kanseri haline geldi. Sözüm meclisten dışarı..
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Chillout 2 hf.
Fuji xt3 daha iyi bir tercih olurdu
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iwd35 1 hf. Chillout
ben olsam öyle yapardım
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FreeRun 2 hf.
Çok fazla sallantı ve titreme var, açıkcası ben video kalitesine çok da fazla takılmadan OİS iyi olan bir cihaz tercih ederdim ama Sony olmazdı kesinklikle.
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MetalWave 2 hf.
öncelikle hayırlı olsun, ilk instagramdan yayınlayınca onun ucuna 35mm f1,8 gider diyen bendim :P fotoğraf çekerken kit lensde eksikliği yaşarsın ama videoda bence sıkıntı olmaz. kit lens çok küçük ve taşınabilir bir lens, montun cebinde arabanın gözünde her yerde taşınabiliyor. a6000 verken bir süre kullandım. şimdi a7 ilk seri ff cihaz var, bazen onun taşınabilirliğini arıyorum.
bu sonynin 3.vlog kamerası. diğeri a5100, onda vizor yok ama dokunmatik. a6000 e yakın zamanda çıktı.
a6400 de mic girişi var bunu gördüğüme sevindim
sanırım ayarlarda yüz düzeltme açık, videoda çok belli. onu kapatırsan bence daha doğal ve güzel görüntü çıkar.
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DH Misafiri 2 hf.
Dış ortam video çekimi çok mu karanlık. Keşke aynı ortamda birde telefonla çekim olsaydı da karşılaştırabilseydik.
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