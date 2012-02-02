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Sony Android işletim sistemli medya oynatıcısı Walkman Z'nin beyaz modelini satışa sundu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,2b
1
53
Medya Oynatıcılar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünyanın en önemli elektronik üreticilerinden Sony, Android işletim sistemli Walkman Z'nin beyaz renkli modelini Japonya'da satışa sundu.
Nvidia'nın geliştirdiği 1 Ghz işlem hızına sahip çift çekirdekli Tegra 2 işlemcisinden güç alan Walkman Z'de 64 GB'lık dahili hafıza yer alıyor. 4.3 inç boyutlu WVGA ekranla donatılan medya oynatıcıda Android 2.3 Gingerbread işletim sistemine yer verilmiş. Sony Walkman Z'nin diğer özellikleri arasında HDMI çıkışı, WiFi ve Bluetooth detaylar yer alıyor.
Sony'nin 64 GB'lık kapasitesiyle dikkat çeken Android işletim sistemli medya oynatıcısı Walkman Z'nin 17 Şubat'tan itibaren 533$ fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtiliyor.

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DH Misafiri 7 yıl
8 gb modeli 600 liradan türkiyede internetten birkaç yerde bulunabiliyor biraz araştırın görürsünüz hepsiburada da var
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DH Misafiri 7 yıl
Tasarımıyla,boyutuyla,işlemcisiyle tamamen kafamda tasarladığım alet olmuş lakin 64gb olduğu için fiyatı biraz fazla kaçmış 1000lira civarlarına geliyor.4-8gb boyutlu ama sd card takılabilir halde 500-600 lira seviyesinde çıkarsalar tadından yenmez
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DH Misafiri 7 yıl
Sony resmi olarak 8GB modelini 250 Dolara satışa sunmuş.Galaxy S Wifi 5,4'e göre özellikleride fiyatıda çok çok çok iyi umarım ülkemize de gelir.
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dost..:) 7 yıl
şahsen ben mp3playeri müzik için yani ses kalitesi için alan biriyim yoksa cep telefonundada var bu özellikler ve aynı fiyata ama bence sony ipod touch a rakip olsun diye çıkardı bu modeli ama ses kalitesine önem veren biri ipod touch yerine bu modeli alacaktır büyük ihtimalle bende sony a864 almayı düşünüyorum ses kalitesine bakarak acaba ses kalitesi olarak a864 kadar iyimi. İyi değilse yada aynıysa ben tercihimi a864 den yana kullanırım çünkü hem daha küçük hem daha ucuz sonuçta herşey ses için görüntü ikinci planda olmalı
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jilinrime 7 yıl dost..:)
dost..:)

şahsen ben mp3playeri müzik için yani ses kalitesi için alan biriyim yoksa cep telefonundada var bu özellikler ve aynı fiyata ama bence sony ipod touch a rakip olsun diye çıkardı bu modeli ama ses kalitesine önem veren biri ipod touch yerine bu modeli alacaktır büyük ihtimalle bende sony a864 almayı düşünüyorum ses kalitesine bakarak acaba ses kalitesi olarak a864 kadar iyimi. İyi değilse yada aynıysa ben tercihimi a864 den yana kullanırım çünkü hem daha küçük hem daha ucuz sonuçta herşey ses için görüntü ikinci planda olmalı

Selam bir konu açacağım ses teknolojilerinden anlıyorsun sanırım açtığım konuya yorumunu beklerim.

Mesaja cevap olarak bugün fiyat araştırması ve karşılaştırmalar vs. yaptım.
Sony şu an a864 ve z1040 modellerinde dijital anfi kullanıyormuş ses açısından ikiside aynı kalitedeler denedim gördüm. Fiyat olarak a864 500 saturn'de z1040 650 teknosa'da kampanyalı fiyat !
Sennheiser cx 400 kulaklığımla beats prodan daha fazla ses çıkartan alet ikiside.. Çalışanları da çok zorladım en iyi ses çıkışlı mp3 player diye cevap bu ikisi !!!!
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DH Misafiri 7 yıl
bence güzel bi alet hafıza kartı ile seçenekler çoğaltılsa kamera olsa tegra iki fazla BİLE sonuçta androidde adam akıll oyun yok en azından türkiyede adam tegra iki ile angry birdsmi oynıyacak
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myresistance 7 yıl
8 gb lik modeli Türkiye de satılacak sanırım, ama 8 gb yetecek mi ? orası önemli. Ayrıca fiyatı ne olacak 8 gb lik model için 700 TL fiyat çekmezlerse iyi olur.
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zaferyurt 7 yıl
ingilterede zaten satisda 8 gb lisi
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electrostatic 7 yıl zaferyurt
zaferyurt

ingilterede zaten satisda 8 gb lisi

bu japonyaya özel bir model.bak bakalım ingilterede beyaz var mı
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Guest-F8946C419 7 yıl
İPod touch daha mantıklı.
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aziz77 7 yıl
sonny telefonlarına bile bu donanımı koymuyor.bu japonları anlamak mümkün değil...
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xLmNt13 7 yıl
bu da güzel ama...XPERIA S i bekliyoruz bakalım :).
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AzRocK 7 yıl
iPod Touch gidici gibi. Yürü be Sony.
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Technotronic 7 yıl
dahili hafızasının 64gb olması oldukça iyi olmuş
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