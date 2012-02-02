Sony Android işletim sistemli medya oynatıcısı Walkman Z'nin beyaz modelini satışa sundu

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Dünyanın en önemli elektronik üreticilerinden Sony, Android işletim sistemli Walkman Z'nin beyaz renkli modelini Japonya'da satışa sundu.
Nvidia'nın geliştirdiği 1 Ghz işlem hızına sahip çift çekirdekli Tegra 2 işlemcisinden güç alan Walkman Z'de 64 GB'lık dahili hafıza yer alıyor. 4.3 inç boyutlu WVGA ekranla donatılan medya oynatıcıda Android 2.3 Gingerbread işletim sistemine yer verilmiş. Sony Walkman Z'nin diğer özellikleri arasında HDMI çıkışı, WiFi ve Bluetooth detaylar yer alıyor.
Sony'nin 64 GB'lık kapasitesiyle dikkat çeken Android işletim sistemli medya oynatıcısı Walkman Z'nin 17 Şubat'tan itibaren 533$ fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtiliyor.
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Selam bir konu açacağım ses teknolojilerinden anlıyorsun sanırım açtığım konuya yorumunu beklerim.
Mesaja cevap olarak bugün fiyat araştırması ve karşılaştırmalar vs. yaptım.
Sony şu an a864 ve z1040 modellerinde dijital anfi kullanıyormuş ses açısından ikiside aynı kalitedeler denedim gördüm. Fiyat olarak a864 500 saturn'de z1040 650 teknosa'da kampanyalı fiyat !
Sennheiser cx 400 kulaklığımla beats prodan daha fazla ses çıkartan alet ikiside.. Çalışanları da çok zorladım en iyi ses çıkışlı mp3 player diye cevap bu ikisi !!!!
bu japonyaya özel bir model.bak bakalım ingilterede beyaz var mı