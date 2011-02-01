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Sony Ericsson MT15i / Halon, XPERIA Neo ismiyle tüketicilerle buluşabilir (?)

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
39,3b
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7
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson MT15i / Halon, XPERIA Neo ismiyle tüketicilerle buluşabilir (?)
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Sony Ericsson'un Symbian işletim sistemi desteğini arkasına alan Vivaz modeliyle benzer tasarımsal çizgiler taşıyan MT15i / Halon, Mobile-review tarafından ön incelemeye tabii tutulmuş ve telefonla ilgili detayları daha önce sizlere aktarmıştık.

Kısaca özetleyecek olursak 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm işlemciden, Adreno 205 grafik biriminden ve 512 MB RAM'den güç alan Sony Ericsson MT15i / Halon, Google'ın mobil işletim sistemi Android 2.3 ''Gingerbread'' i kullanıyordu. Bunlara ek olarak yeni telefonun 480 x 854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 3.5 mm kulaklık girişi, HDMI portu, microUSB girişi, 8 megapiksel çözünürlüğünde Exmor sensörlü kamera, led flaş, 1280 x 720 piksel video kaydı, 300 MB dahili kapasite, microSD kart desteği, Bluetooth, Wi-Fi ve 1500 mAh gibi özelliklerinden bahsedilmişti.

Son gelen bilgilere göre MT15i / Halon, Xperia Neo ismiyle lanse edilebilir. Sony Ericsson'un Matrix filminden esinlenip esinlenmediği bilinmez ama telefonun, 7-11 Şubat tarihleri arasında Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde Sony Ericsson Xperia Play (PlayStation Phone) ile beraber tanıtılabileceği ihtimali üzerinde durulmakta.

Sony Ericsson MT15i / Halon, XPERIA Neo ismiyle tüketicilerle buluşabilir (?)
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DH Misafiri 7 yıl
Batuist
Bu markaya güvenim kalmadı.. bir telefon alırsın güncelleme gelmez.. adamı yarı yolda bırakır.. tıpkı creative firması gibi..

Ben bu telefonu 4 ay oldu alalı çok memnunum bu arada arkadaşa katılmıyorum güncellemeleri geliyor.Telefonun avantajları: HD video izlenmesi - HD video çekebilmesi - hızlı olması vb. vb. Dezavantajları ise: Çabuk şarj yemesi ve telefonun çabuk ısınması.
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Technotronic 8 yıl
ben bu telefonu degil de psp phone telefonu merakla bekliyorum
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wentworthscofield 8 yıl
sony ericsson'dan başarılı bir hamle daha
ilk xperia'dan sonra birçok kullanıcıyı tatmin edebilecek bir telefon
bence lg'nin ardından bu yıl iyi bir çıkış yapacak
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Batuist 8 yıl
Bu markaya güvenim kalmadı.. bir telefon alırsın güncelleme gelmez.. adamı yarı yolda bırakır.. tıpkı creative firması gibi..
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SonyEricsson Via 8 yıl

Batuist

Bu markaya güvenim kalmadı.. bir telefon alırsın güncelleme gelmez.. adamı yarı yolda bırakır.. tıpkı creative firması gibi..


nasıl gelmez? ben x10 aldığımdan beridir yaklaşık4 aydır. 3 güncellemesi çıktı ki bunlarda her defasında telefona yeni cihaz almışım gibi özellikler kattı.....







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