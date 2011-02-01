Sony Ericsson MT15i / Halon, XPERIA Neo ismiyle tüketicilerle buluşabilir (?)

Sony Ericsson'un Symbian işletim sistemi desteğini arkasına alan Vivaz modeliyle benzer tasarımsal çizgiler taşıyan MT15i / Halon, Mobile-review tarafından ön incelemeye tabii tutulmuş ve telefonla ilgili detayları daha önce sizlere aktarmıştık.

Kısaca özetleyecek olursak 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm işlemciden, Adreno 205 grafik biriminden ve 512 MB RAM'den güç alan Sony Ericsson MT15i / Halon, Google'ın mobil işletim sistemi Android 2.3 ''Gingerbread'' i kullanıyordu. Bunlara ek olarak yeni telefonun 480 x 854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 3.5 mm kulaklık girişi, HDMI portu, microUSB girişi, 8 megapiksel çözünürlüğünde Exmor sensörlü kamera, led flaş, 1280 x 720 piksel video kaydı, 300 MB dahili kapasite, microSD kart desteği, Bluetooth, Wi-Fi ve 1500 mAh gibi özelliklerinden bahsedilmişti.

Son gelen bilgilere göre MT15i / Halon, Xperia Neo ismiyle lanse edilebilir. Sony Ericsson'un Matrix filminden esinlenip esinlenmediği bilinmez ama telefonun, 7-11 Şubat tarihleri arasında Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde Sony Ericsson Xperia Play (PlayStation Phone) ile beraber tanıtılabileceği ihtimali üzerinde durulmakta.