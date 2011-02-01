Sony Ericsson MT15i / Halon, XPERIA Neo ismiyle tüketicilerle buluşabilir (?)

Sony Ericsson'un Symbian işletim sistemi desteğini arkasına alan Vivaz modeliyle benzer tasarımsal çizgiler taşıyan MT15i / Halon, Mobile-review tarafından ön incelemeye tabii tutulmuş ve telefonla ilgili detayları daha önce sizlere aktarmıştık.
Kısaca özetleyecek olursak 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm işlemciden, Adreno 205 grafik biriminden ve 512 MB RAM'den güç alan Sony Ericsson MT15i / Halon, Google'ın mobil işletim sistemi Android 2.3 ''Gingerbread'' i kullanıyordu. Bunlara ek olarak yeni telefonun 480 x 854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 3.5 mm kulaklık girişi, HDMI portu, microUSB girişi, 8 megapiksel çözünürlüğünde Exmor sensörlü kamera, led flaş, 1280 x 720 piksel video kaydı, 300 MB dahili kapasite, microSD kart desteği, Bluetooth, Wi-Fi ve 1500 mAh gibi özelliklerinden bahsedilmişti.
Son gelen bilgilere göre MT15i / Halon, Xperia Neo ismiyle lanse edilebilir. Sony Ericsson'un Matrix filminden esinlenip esinlenmediği bilinmez ama telefonun, 7-11 Şubat tarihleri arasında Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde Sony Ericsson Xperia Play (PlayStation Phone) ile beraber tanıtılabileceği ihtimali üzerinde durulmakta.
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Ben bu telefonu 4 ay oldu alalı çok memnunum bu arada arkadaşa katılmıyorum güncellemeleri geliyor.Telefonun avantajları: HD video izlenmesi - HD video çekebilmesi - hızlı olması vb. vb. Dezavantajları ise: Çabuk şarj yemesi ve telefonun çabuk ısınması.
ilk xperia'dan sonra birçok kullanıcıyı tatmin edebilecek bir telefon
bence lg'nin ardından bu yıl iyi bir çıkış yapacak
nasıl gelmez? ben x10 aldığımdan beridir yaklaşık4 aydır. 3 güncellemesi çıktı ki bunlarda her defasında telefona yeni cihaz almışım gibi özellikler kattı.....