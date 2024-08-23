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Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin alt markalarından Redmi, bütçe odaklı akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda Çinli dev, geçtiğimiz yıl vitrine çıkan Redmi 13C modelinin halefi üzerinde çalışmalara başladı. Bugünse Redmi 14C'nin özellikleri, tasarımı ve ​​​​​​ çıkış tarihi internete sızdı. Peki Xiaomi'nin yeni bütçe telefonu neler sunacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

Redmi 14C yakında geliyor

Redmi 14C'nin tasarımına ek olarak bazı özellikleri şimdiden doğrulandı. Buna göre yaklaşmakta olan akıllı telefon, ön yüzünde 90Hz yenileme hızı sunan 6,88 inç boyutlarında LCD panele sahip olacak. Bu panele, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için damla şeklinde kamera sensörü eşlik ediyor. Telefonun arkasında ise büyük bir dairesel kamera modülü ile karşılaşıyoruz.

Tam Boyutta Gör Burada 50MP birincil, bir adet yardımcı sensör ve LED flaş modülü yer alacak. Dördüncü halka ise tamamen dekoratif amaçlı kullanılmış. Redmi 14C'nin Mavi seçeneği dışında, vegan deri kaplamalı Yeşil ve düz Siyah renk seçenekleriyle sunulacağı belirtiliyor. Kutusundan ise Android 14 tabanlı HyperOS ve 5.160mAh pil kapasitesi ile çıkacak telefona 18W hızlı şarj eşlik edecek.

Güncelleme desteği almayacak Xiaomi modelleri - Ağustos 2024 3 gün önce eklendi

Redmi 14C güvenlik odaklı yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi sensörü ile geliyor. Ayrıca 4 GB/8GB RAM ve 128 GB depolama ile eşleştirilen MediaTek Helio G91 Ultra platformundan güç alacak. Telefonun fiyatı ise henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yılki modelin, 112 dolar fiyat etiketi ile tanıtıldığını hatırlatalım.

Xiaomi Redmi 14C çıkış tarihi

Redmi 14C modelinin 31 Ağustos itibarıyla Asya pazarında satışa çıkması bekleniyor. Cihazın Türkiye ve küresel pazaraca ulaşacağı tarih ise şu an için açıklanmadı.

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Xiaomi Redmi 14C geliyor: Çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu