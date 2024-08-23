Redmi 14C geliyor: Çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

Redmi 14C yakında geliyor
Redmi 14C'nin tasarımına ek olarak bazı özellikleri şimdiden doğrulandı. Buna göre yaklaşmakta olan akıllı telefon, ön yüzünde 90Hz yenileme hızı sunan 6,88 inç boyutlarında LCD panele sahip olacak. Bu panele, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için damla şeklinde kamera sensörü eşlik ediyor. Telefonun arkasında ise büyük bir dairesel kamera modülü ile karşılaşıyoruz.
Redmi 14C güvenlik odaklı yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi sensörü ile geliyor. Ayrıca 4 GB/8GB RAM ve 128 GB depolama ile eşleştirilen MediaTek Helio G91 Ultra platformundan güç alacak. Telefonun fiyatı ise henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yılki modelin, 112 dolar fiyat etiketi ile tanıtıldığını hatırlatalım.
Xiaomi Redmi 14C çıkış tarihi
Redmi 14C modelinin 31 Ağustos itibarıyla Asya pazarında satışa çıkması bekleniyor. Cihazın Türkiye ve küresel pazaraca ulaşacağı tarih ise şu an için açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.