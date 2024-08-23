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    Redmi 14C geliyor: Çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

    Ağustos ayının sonunda tanıtılması beklenen Redmi 14C hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. İşte Redmi 14C beklenen özellikler ve çıkış tarihi...             
    Xiaomi Redmi 14C geliyor: Çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin alt markalarından Redmi, bütçe odaklı akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda Çinli dev, geçtiğimiz yıl vitrine çıkan Redmi 13C modelinin halefi üzerinde çalışmalara başladı. Bugünse Redmi 14C'nin özellikleri, tasarımı ve ​​​​​​ çıkış tarihi internete sızdı. Peki Xiaomi'nin yeni bütçe telefonu neler sunacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

    Redmi 14C yakında geliyor

    Redmi 14C'nin tasarımına ek olarak bazı özellikleri şimdiden doğrulandı. Buna göre yaklaşmakta olan akıllı telefon, ön yüzünde 90Hz yenileme hızı sunan 6,88 inç boyutlarında LCD panele sahip olacak. Bu panele, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için damla şeklinde kamera sensörü eşlik ediyor. Telefonun arkasında ise büyük bir dairesel kamera modülü ile karşılaşıyoruz.

    Xiaomi Redmi 14C geliyor: Çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Burada 50MP birincil, bir adet yardımcı sensör ve LED flaş modülü yer alacak. Dördüncü halka ise tamamen dekoratif amaçlı kullanılmış. Redmi 14C'nin Mavi seçeneği dışında, vegan deri kaplamalı Yeşil ve düz Siyah renk seçenekleriyle sunulacağı belirtiliyor. Kutusundan ise Android 14 tabanlı HyperOS ve 5.160mAh pil kapasitesi ile çıkacak telefona 18W hızlı şarj eşlik edecek.

    Redmi 14C güvenlik odaklı yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi sensörü ile geliyor. Ayrıca 4 GB/8GB RAM ve 128 GB depolama ile eşleştirilen MediaTek Helio G91 Ultra platformundan güç alacak. Telefonun fiyatı ise henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yılki modelin, 112 dolar fiyat etiketi ile tanıtıldığını hatırlatalım.

    Xiaomi Redmi 14C çıkış tarihi

    Redmi 14C modelinin 31 Ağustos itibarıyla Asya pazarında satışa çıkması bekleniyor. Cihazın Türkiye ve küresel pazaraca ulaşacağı tarih ise şu an için açıklanmadı. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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