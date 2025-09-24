Xiaomi 15T ve 15T Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, yeni telefonları Xiaomi 15T ve 15T Pro'yu resmi olarak tanıttı. Xiaomi 14T serisinin halefi olacak modeller, MediaTek işlemci, Leica imzalı kamera ve HyperOS işletim sistemiyle geliyor. Küresel pazarlarda satışa çıkacak olan Xiaomi 15T ve 15T Pro, aynı zamanda halihazırda Türkiye'de de satışa sunulmuş durumda.

Xiaomi 15T özellikleri

Xiaomi 15T, ön tarafta 6,83 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla geliyor. 3.200 nit tepe parlaklığına ulaşan panel, HDR10+ ve Dolby Vision destekli. Gorilla Glass 7i korumasıyla gelen ekran, 2772 x 1280 piksel çözünürlük sunuyor. Ayrıca daha önceki modellerde olduğu gibi HDR10 ve Dolby Vision desteğine sahip.

Tam Boyutta Gör Serinin temel modeli, MediaTek Dimensity 8400-Ultra yonga setinden güç alıyor. 4nm sürecinde üretilen yonga, Mali-G720 GPU ve NPU 880 birimiyle destekleniyor. Ayrıca termal yönetim konusunda Xiaomi'nin 3D IceLoop sistemi bulunuyor. Bu konfigürasyonda ise 12 GB LPDRR5X RAM ve 256 GB/512 GB UFS 4.1 depolama seçeneklerine yer verilmiş.

Kamera tarafında Leica imzası öne çıkıyor. 50 MP OIS destekli ana kamera, 50 MP telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş açılı sensör arka tarafta yer alıyor. Ön tarafta ise 32 MP f/2.2 kamera bulunuyor. Telefonun kamera özellikleri arasında Leica Street Photography, Master Portrait, AI destekli görüntü işleme ve 4K video kaydı da mevcut.

Tam Boyutta Gör Xiaomi 15T, 5.500 mAh bataryadan besleniyor ve 67W hızlı şarj desteğine sahip. Bağlantı tarafında Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0 ve NFC bulunuyor. Yazılım tarafında ise Android tabanlı HyperOS yer alıyor.

Xiaomi 15T Pro özellikleri

Xiaomi 15T Pro, temel modelde olduğu gibi yine 6,83 inç AMOLED panel üzerine kurulmuş olsa da bu kez 144 Hz yenileme hızına sahip. 3200 nit tepe parlaklığı, HDR10+ ve Dolby Vision desteği korunuyor. Pro modeldeki en büyük gelişme ise, amiral gemisi MediaTek Dimensity 9400+ yonga seti. 3nm üretim sürecine sahip işlemci, 3D IceLoop soğutma, Immortalis-G925 GPU ve NPU 890 ile destekleniyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi 15T Pro, 12 GB RAM ile birlikte 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleri sunuyor. Kamera tarafında ise 50 MP Light Fusion 900 sensörlü ana kamera, 115 mm odak uzaklığına sahip 50 MP süper telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş açı kamera bulunuyor. Ön kamera ise 32 MP çözünürlüğünde. Video tarafında Pro modeli, 8K video kaydını da destekliyor.

Batarya kapasitesi 5.500 mAh olarak korunurken, şarj gücü 90W kablolu ve 50W kablosuz desteğe yükseltilmiş. Bağlantıda ise Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 (çift bağlantı desteği) ve NFC yer alıyor.

Xiaomi 15T ve 15T Pro fiyatı

Xiaomi 15T ve 15T Pro, Avrupa’da satışa sunulacak. Xiaomi 15T'nin başlangıç fiyatı 649 euro, 15T Pro'nun ise 799 euro olarak açıklandı.

Xiaomi 15T fiyatı

12 GB + 256 GB: 649 €

Xiaomi 15T Pro fiyatı

12 GB + 256 GB: 799 €

