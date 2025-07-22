Android 16 tabanlı ColorOS 16 alacak Oppo telefonlar: İşte liste

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Tam Boyutta Gör Android 16 güncellemesinin Google tarafından beklenenden erken yayınlanması, akıllı telefon üreticilerini de hızlandırmış durumda. Bu markalardan Oppo ise, Android 16 üzerine inşa edilen ColorOS 16 sürümü için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Android 16 tabanlı ColorOS 16 alacak Oppo telefonlar belli oldu.

Android 16 alacak Oppo telefonlar

Oppo, bazı modeller için Android 16 betasını daha Nisan ayında başlatmıştı. Bu erken erişim sürümünün ardından, daha geniş bir cihaz yelpazesini kapsayacak olan ColorOS 16 genel beta programı için de hazırlık yapılıyor. Özellikle Find X8 serisinin beta program sayfasında yer alan "kapalı beta" ibaresi, çok yakında resmi bir duyurunun geleceğini doğruladı. Android 16 tabanlı ColorOS 16 alması beklenen modeller ise şu şekilde:

Find N serisi:

Oppo Find N5

Oppo Find N3 / N3 Flip

Oppo Find N2 / N2 Flip

Find X serisi:

Oppo Find X8 / X8 Pro / X8 Ultra

Oppo Find X7 / X7 Ultra

Oppo Find X6 / X6 Pro

Reno serisi:

Oppo Reno 14 / 14 Pro

Oppo Reno 13 / 13 Pro / 13F (LTE/5G)

Oppo Reno 12 / 12 Pro / 12F (LTE/5G)

Oppo Reno 11 / 11 Pro / 11F

A serisi:

Oppo A5, A5x, A5 Pro, A5 Energy (LTE/5G)

F serisi:

Oppo F29 / F29 Pro

Oppo F27 / F27 Pro

Oppo F25 Pro

K serisi:

Oppo K13

Oppo K12 / K12x / K12 Plus

Oppo Pad serisi:

Oppo Pad 4 Pro

Oppo Pad 3 / 3 Pro

Oppo Pad SE

ColorOS 16 ile hangi yenilikler geliyor?

Android 16 ve ColorOS 16 ile sunulacak yeniliklerden biri Android Protection özelliği. Bu sayede kullanıcılar kötü amaçlı uygulamalar, sahte web siteleri, dolandırıcılık girişimleri ve çevrimiçi tehditlere karşı daha etkin bir şekilde koruyacak. Ek olarak, yeni sürümde bildirim yoğunluğunu azaltan dinamik ses kontrolü, yeni sınıflandırma sistemi, ve kilit ekranı üzerinden canlı bilgi kartları gibi işlevler de bekleniyor.

Ulaşım bilgileri ya da yemek siparişleri gibi durumlar, doğrudan kilit ekranından takip edilebilecek. Bu özellik, iPhone'daki Live Activities veya Samsung'un Now Bar sistemine oldukça benzer. Oppo'nun kendi arayüzüne özel olarak bazı yeni yapay zeka araçları, yeni widget’lar, saat stilleri ve görsel düzenlemelerin de ColorOS 16 ile sunulması bekleniyor.

Android 16, sahte baz istasyonu algılandığında uyaracak 3 hf. önce eklendi

Oppo'nun geçmiş sürüm dağıtımlarına bakıldığında, Android 16 tabanlı ColorOS 16 güncellemesinin 2025 sonbahar aylarında kararlı sürüm olarak yayınlanması muhtemel. Ancak beta testlerinin daha erken bir dönemde, özellikle üst segment modellerde başlaması bekleniyor.

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Android 16 tabanlı ColorOS 16 alacak Oppo telefonlar: İşte liste

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