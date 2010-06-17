Sony Ericsson Xperia X10'a Android 2.1 güncellemesi geliyor

Sony Ericsson'un akıllı telefonu XPERIA X10 serisi akıllı telefonlarını Android güncellemesi geliyor. Bilindiği üzere Android 1.6 işletim sistemine sahip olan XPERIA X10, XPERIA X10 mini ve XPERIA X10 Mini Pro modellerinin kısa bir süre içinde Android 2.1 işletim sistemine sahip olmalarını sağlayacak olan güncellemenin yayınlanacağı belirtildi. Android 1.6 versiyonundan 2.1 versiyonuna geçiş ile bu telefonlarda başta speech-to-text özelliği olmak üzere birçok özellikte gelişmelerin olacağı söyleniyor. XPERIA X10'un bu güncellemenin ardından HD video kayıt yapabileceği belirtiliyor.

XPERIA X10 kullanıcılarını ilgilendiren bir diğer güncelleme ise 2010 yılının sonlarına doğru gelecek. Bu güncelleme ile XPERIA X10'un kablosuz olarak TV'lere görüntü aktarabileceği iddia ediliyor. Google'ın mobil işletim sistemi Android 2.1 sürümüne yükselmesi kesinleşen XPERIA X10 serisi akıllı telefonların, Android'in en yeni sürümü ve en başarılı sürümü olarak nitelendirilen 2.2 Froyo güncellemesini alıp almayacağı konusunda herhangi bir bilgi ise bulunmuyor.