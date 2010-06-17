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Sony Ericsson Xperia X10'a Android 2.1 güncellemesi geliyor

Sony Ericsson'un Android işletim sistemli telefonu Xperia X10'a Android güncellemesi geliyor
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Sony Ericsson'un akıllı telefonu XPERIA X10 serisi akıllı telefonlarını Android güncellemesi geliyor. Bilindiği üzere Android 1.6 işletim sistemine sahip olan XPERIA X10, XPERIA X10 mini ve XPERIA X10 Mini Pro modellerinin kısa bir süre içinde Android 2.1 işletim sistemine sahip olmalarını sağlayacak olan güncellemenin yayınlanacağı belirtildi. Android 1.6 versiyonundan 2.1 versiyonuna geçiş ile bu telefonlarda başta speech-to-text özelliği olmak üzere birçok özellikte gelişmelerin olacağı söyleniyor. XPERIA X10'un bu güncellemenin ardından HD video kayıt yapabileceği belirtiliyor.

XPERIA X10 kullanıcılarını ilgilendiren bir diğer güncelleme ise 2010 yılının sonlarına doğru gelecek. Bu güncelleme ile XPERIA X10'un kablosuz olarak TV'lere görüntü aktarabileceği iddia ediliyor. Google'ın mobil işletim sistemi Android 2.1 sürümüne yükselmesi kesinleşen XPERIA X10 serisi akıllı telefonların, Android'in en yeni sürümü ve en başarılı sürümü olarak nitelendirilen 2.2 Froyo güncellemesini alıp almayacağı konusunda herhangi bir bilgi ise bulunmuyor.


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DH Misafiri 7 yıl
sd kart yönetimi için uygulama yüklemenız gerekiyor.youtube içinde zaten uygulaması içinde geliyor.tek sorunu tel defteri ve arama kaydıydı.
onada bi uygulama buldum.phonebook diye tekrar asık oldum :)))
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DH Misafiri 7 yıl
sony ericsson xperia aldım youtube videolarını nasıl izleyebilirim?
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DH Misafiri 7 yıl
android 2.1 yüklü telefonum da ancak bir türlü flash player indiremiyorum ne olur bana acil bir yardım lazım canlı anlatılan ders videolarını izleyebilmem için.flash player en az 8.0.0 indirin diyor ancak hiç birini indiremiyorum desteklemiyor..
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DH Misafiri 8 yıl
Yav telefonda dosya yönetimi diye bişey yok SD kartın içine bakamıyorum acaba ben mi beceremiyorum bilgisi olan (bahsettiğim telefon x10 mini pro )
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DH Misafiri 8 yıl
skyfire indirdim yalnız bu dosyayı işlecek bir yer bulunamadı ne yapmam gerekiyo bilen varmı
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DH Misafiri 9 yıl
kendalcan dostum, sen baglantılarını normal yap. sanki güncelleyecekmiş gibi programı başlat. evet sana zaten en güncel sürümü kullanıyorsunuz diyebilir. sen aldırış etme onarmayla ilerle. onar'a bas yani.. (yedeklerini almanı tavsiye ederim) sonra adımlar çıkacak karşına kabul ediyor musunuz falan filan... bunlara tabiki kabul deyip ilerliyoruz. sonra elimizi telefondan ve pc den çekiyoruz.. güncelleme başlıyor.. haydi kolay gelsin.. serçawa
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Kendalcan 9 yıl
yani 1.6 dan 2.1 e yukseltemiyorum.update service bagliyorum teli ve bana telefonunuzda zaten en yeni yazilim yuklu yazisi cikiyor.ve bakiyorum hala 1.6 kullaniyorum.bilgisi olan bana 2.1 e nasil yukseltecegimi soylerse sevinirim tsk ederim simdiden yardimlariniz icin...!
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Kendalcan 9 yıl
ya arkadaslar android 2.1 cikti diyorlar sony ericsson icin ama yukluyorum telefonumda zaten en yeni yazilim yuklu yazisi cikiyor ve suan en yazilim dedigide telefonumda kullandigim 1.6 yani 2.1 e yukseltemiyorum.oysa her yerde 2.1 ciktiigni soyluyorum ingilizce turkce denedim ama olmuyor hep ayni yazi cikiyor ben nasil 2.1 yuklciem bir bilginiz varmi acaba simdiden tsk ederim...!
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DH Misafiri 9 yıl
flah desteklemiyo diye telefona laf atmayin iphone da flash desteklemiyo hic bi tel desteklemiyo tek cagresi skyfire kurmak onun disinda cep tellerde flash i unutun simdilik
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serdalm 9 yıl

DH Misafiri

flah desteklemiyo diye telefona laf atmayin iphone da flash desteklemiyo hic bi tel desteklemiyo tek cagresi skyfire kurmak onun disinda cep tellerde flash i unutun simdilik



Google Nexus One kullanıyorum ve Flash belki sana rüya ama biz Nexus kullananlara gayet gerçek :) Flash 10.1 sürümü ile flashlı sitelerde geziyorum.
Youtube facebook videolar vs herşey var.

Daha neolsun ;)
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DH Misafiri 9 yıl
Xperia X10 biraz önce 2.1 güncelleştirmesi SE sitesinden yaptım.
Sonuçları göreceğiz.
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