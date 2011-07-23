Sony Ericsson'un LiveSound ve LiveDock aksesuarları için ön sipariş alınıyor

Sony Ericsson'un Singapur'da yapılan CommunicAsia 2011 etkinliğinde sergilediği LiveSound ve LiveDock aksesuarları için İngiltere'de Play.com aracılığıyla ön sipariş alınmaya başlandı.

LiveSound 39,99 Pound (~60$), LiveDock ise 29,99 Pound (~49$) fiyat etiketine sahip ve ürünlerin stoklara giriş tarihi olarak 15 Ağustos işaret ediliyor.



Yaklaşık 80 x 76 x 41 mm boyutlarında ve 77 gram ağırlığında dizayn edilen LiveDock. Xperia ailesinden Ray, Active, Arc, Pro, Neo, Mini Pro ve Mini ile uyumlu çalışabiliyor. LiveDock ile telefonunuzun bataryasını şarj edebilmenizin yanısıra telefonunuz dünya saatlerini gösteren dijital saate ya da slayt gösterileri yapabilen bir dijital fotoğraf çerçevesine dönüşüyor. Bunların yanısıra şehrinizdeki hava sıcaklığını güncel olarak takip edebiliyorsunuz.

Sony Ericsson'un kulak içi kulaklığı LiveSound, düz tasarımlı kablolarıyla dikkat çekiyor. Kablolar düzleştirilerek kabloların birbirine dolanması önlenmeye çalışılmış. İki farklı renk seçeneğiyle gelen kulaklığın üzerindeki tuş yardımıyla da telefonunuzdaki uygulamalara giriş yapabildiğiniz belirtiliyor.

















http://blog.se-nse.net/livesound-and-livedock-hit-pre-order/