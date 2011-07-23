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Sony Ericsson'un LiveSound ve LiveDock aksesuarları için ön sipariş alınıyor

7 yıl
23,8b
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Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson'un LiveSound ve LiveDock aksesuarları için ön sipariş alınıyor
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Sony Ericsson'un Singapur'da yapılan CommunicAsia 2011 etkinliğinde sergilediği LiveSound ve LiveDock aksesuarları için İngiltere'de Play.com aracılığıyla ön sipariş alınmaya başlandı.
LiveSound 39,99 Pound (~60$), LiveDock ise 29,99 Pound (~49$) fiyat etiketine sahip ve ürünlerin stoklara giriş tarihi olarak 15 Ağustos işaret ediliyor.
Yaklaşık 80 x 76 x 41 mm boyutlarında ve 77 gram ağırlığında dizayn edilen LiveDock. Xperia ailesinden Ray, Active, Arc, Pro, Neo, Mini Pro ve Mini ile uyumlu çalışabiliyor. LiveDock ile telefonunuzun bataryasını şarj edebilmenizin yanısıra telefonunuz dünya saatlerini gösteren dijital saate ya da slayt gösterileri yapabilen bir dijital fotoğraf çerçevesine dönüşüyor. Bunların yanısıra şehrinizdeki hava sıcaklığını güncel olarak takip edebiliyorsunuz.
Sony Ericsson'un kulak içi kulaklığı LiveSound, düz tasarımlı kablolarıyla dikkat çekiyor. Kablolar düzleştirilerek kabloların birbirine dolanması önlenmeye çalışılmış. İki farklı renk seçeneğiyle gelen kulaklığın üzerindeki tuş yardımıyla da telefonunuzdaki uygulamalara giriş yapabildiğiniz belirtiliyor.

Sony Ericsson'un LiveSound ve LiveDock aksesuarları için ön sipariş alınıyor
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http://blog.se-nse.net/livesound-and-livedock-hit-pre-order/ Yorum Yaz
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anadolu46 5 yıl
Arkadaşlar bnm Xperia Z var bu LiveSound kulaklık siparsi verdm sitede destekleyen cihazlarda bnmki yok ne yapmalıyım
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gt007 6 yıl
149 tl ye aldım. biraz pahalı geldi ama şu ana kadar 3 adet orjinal kulaklık değiştirdim. ses kalitesi baslar muhteşem ekolayzır yükleyin tavsiye ederim
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gt007 6 yıl
bu arada ekolayzır ile ses kalitesi değişiyor. şu anda pc de de kullanıyorum sesler güzel. hepsi burada da 120 tl sanırım kulaklık.
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gt007 6 yıl
arkadaşlar ben dün ankara optimumda türkcell den aldım kulaklığı sesi harika live key tuşu işlevsel istediğiniz uygulamayı atıyorsunuz o çalışıyor. ses kalitesi muhteşem tek sorun kabloda yassı bir kablo olması çok fazla şekle sokmuyor. aslında buda dolanmayı ve kırılmayı önlüyor. kablo sizi yönlendiriyor. ben alışana kadar kulaklık bir kaç kere kulağımdan düştü.
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_-_bluedragon_-_ 6 yıl gt007
gt007
arkadaşlar ben dün ankara optimumda türkcell den aldım kulaklığı sesi harika live key tuşu işlevsel istediğiniz uygulamayı atıyorsunuz o çalışıyor. ses kalitesi muhteşem tek sorun kabloda yassı bir kablo olması çok fazla şekle sokmuyor. aslında buda dolanmayı ve kırılmayı önlüyor. kablo sizi yönlendiriyor. ben alışana kadar kulaklık bir kaç kere kulağımdan düştü.

Hayirli olsun. Ses yüksekliği nasil bide kaça aldınız
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DH Misafiri 6 yıl
Aylardır Türkiye'ye girmesini bekliyorum.Daha ne zaman piyasaya düşecek ?
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DH Misafiri 7 yıl
xperia mini proya uyumlumu, uyumlu ise bu ürünü nereden tedarik edeceğim
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notpad 7 yıl
kulaklık biraz pahalı sanki
ses kalitesini merak ettim ama
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Cumhuriyet. 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

xperia mini proya uyumlumu, uyumlu ise bu ürünü nereden tedarik edeceğim



Uyumlu olduğu yazıyor. Nerden temin edersiniz bilgim yok
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General. 7 yıl
fena değil
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St Batuhan 7 yıl
Bence gayet estetik, hem uyumlulugu arttırıyor hem zerafeti ile komplike bir yapı gibi durup hoş bir yaklaşımı ortaya seriyor. Nese Türkiye'den alamayacakmışız o yüzden hadi sipariş verelim .p'd
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mk2kill 7 yıl
telefonu hem dock uzerine koyup hem de kablo baglayacaksak hic bir estetigi kalmiyor. Madem boyle bir sey planliyordunuz o zaman telefonun baglanti portunu yan tarafina yapacaktiniz.
1 Yanıt Yanıtla +3
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retro. 7 yıl mk2kill
mk2kill

telefonu hem dock uzerine koyup hem de kablo baglayacaksak hic bir estetigi kalmiyor. Madem boyle bir sey planliyordunuz o zaman telefonun baglanti portunu yan tarafina yapacaktiniz.


xperia x 10 kullananlar ne yapacak telefonu tersmi cevirecek

bence gayet mantikli ve guzel olmus
o degilde simdi bunu adimmi telefona klavye baglayabiliyormuyum
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Devil01 7 yıl
Hepsini anladık ta o joystick simesi ne geziyor orada?
Telefondak oyunları PS joy ile mi oynayacağız?
Ya da telefonu joy olarak mı kullanacağız?
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