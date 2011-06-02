Sony PSP 2 (NGP) ve Uncharted The Golden Abyss hakkındaki bütün detaylar bu videoda

Donanimhaber.com ve Bolumsonucanavari.com olarak Sony'nin Londra'da düzenlediği NGP lansmanındaydık.Bu çok özel röportajımızda Sony'nin NGP platformundaki en önemli silahlarından biri olacak Uncharted'ın geliştiricilerinden John Garden'dan hem oyun hem de Sony'nin yeni konsolu ile ilgili detayları alıyoruz.

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