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Sony PSP 2 (NGP) ve Uncharted The Golden Abyss hakkındaki bütün detaylar bu videoda

8 yıl
45,5b
1
Oyun Konsolları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Donanimhaber.com ve Bolumsonucanavari.com olarak Sony'nin Londra'da düzenlediği NGP lansmanındaydık.Bu çok özel röportajımızda Sony'nin NGP platformundaki en önemli silahlarından biri olacak Uncharted'ın geliştiricilerinden John Garden'dan hem oyun hem de Sony'nin yeni konsolu ile ilgili detayları alıyoruz.

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berkaylive 8 yıl en beğenilen
-türkiyeye bişi sölemek isterminiz
-sölemek zorundamıyım :D NGP alın bide unçarçıt alın
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napolyon94 8 yıl

VideOyun

paypay88


****

Video süper, bir şey öğrendik ram düşündüğümüzden düşük 256mb bir şey olsa gerek.Ulan sony var ya direk dalasım geliyor.Önemliki ram adam 160mb alanımız var diyor yani 1gb koysan adam anlata anlata bitiremeyecek.

level tasarım mb'si le ramı bir tuttun dünya tarihine adını altın harflerle yazdırdın




Neyse dünya tarihine geçmek önemli değil ramlar farklı o zaman buda gösteriyor 256 olmama iktimali var




şimdi pşp1 de 64 mb ram var bunun 10 mb sini bu ise ayırmşlar,160 mb ayırabılmişler buda 16*64 =1 gb ram yapar,cıhazda %99 1 gb ram var
not:evet benı bahçeli yetiştirdi
VideOyunpaypay88****Video süper, bir şey öğrendik ram düşündüğümüzde...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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muaz1 8 yıl
Menow
mustafax_001 Çoh iyi olmuş çok güzel iyi olmuş daammı
O zaman hu link senin icin
alkislarlayasiyorum.com/...

MENOW süpersinn
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sendomi 8 yıl
mesut hocam olayı artık çoktan aştın bu bir gerçek,ingilizcende gayet yeterlide şu kablolu mikrofon nedir ya artık değiştirin şu yaka mikrofonuna falan geçin mikrofunu karşıya tut sonra kendine tut artık şunuda hallederseniz 10 numara olacak
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VideOyun 8 yıl

sendomi

mesut hocam olayı artık çoktan aştın bu bir gerçek,ingilizcende gayet yeterlide şu kablolu mikrofon nedir ya artık değiştirin şu yaka mikrofonuna falan geçin mikrofunu karşıya tut sonra kendine tut artık şunuda hallederseniz 10 numara olacak

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ReDComrade 8 yıl
Mesut hocam ingilizceyi biraz geliştirsen ya
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Musculation 8 yıl
cahitdikici
bu aleyin dokunmatik ekranı kapasitifmi bilen varmı ?

kapasitiftir tabi.. kalkipta resistiv dokunmatik ekran koyacak degiller ya...
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Chidori 8 yıl

xXxKaNGaLxXx

cahitdikici

bu aleyin dokunmatik ekranı kapasitifmi bilen varmı ?


kapasitiftir tabi.. kalkipta resistiv dokunmatik ekran koyacak degiller ya...

Artık zorunlu gibi birşey oldu kapasitif ekranlar.
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SeçmeceKarpuz 8 yıl
süper :D
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cahitdikici 8 yıl
bu aleyin dokunmatik ekranı kapasitifmi bilen varmı ?
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dwightt 8 yıl
Fiyatı ne kadar olucak acaba?
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slicer 8 yıl
NGP ile ilgili bir kaç video daha;

engadget.com/...
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B3lmondo 8 yıl
Gerçekten çok güzel bir röportaj olmuş, elinize, dilinize sağlık.
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Klasör.:X:. 8 yıl
pencere arkadayken çekim yapılmayacağını bilmiyormuydunuz yoksa unuttunuzmu?
El konsolları benim hiç dikkatimi çekmiyor ancak son teknoloji nerede diye izledim.ürün hoşuma gitti ancak hiç bişey pcnin yerini tutmaz bence...
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Duman7 8 yıl
bu ne biçim bi telaffuzdur ya ewsam ne ya

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sadtneverdie 8 yıl
Sony sevmem ama alet fena olmuş.
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berkaylive 8 yıl en beğenilen
-türkiyeye bişi sölemek isterminiz
-sölemek zorundamıyım :D NGP alın bide unçarçıt alın
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