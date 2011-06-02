Sony PSP 2 (NGP) ve Uncharted The Golden Abyss hakkındaki bütün detaylar bu videoda

Genel Yayın Yönetmeni
Donanimhaber.com ve Bolumsonucanavari.com olarak Sony'nin Londra'da düzenlediği NGP lansmanındaydık.Bu çok özel röportajımızda Sony'nin NGP platformundaki en önemli silahlarından biri olacak Uncharted'ın geliştiricilerinden John Garden'dan hem oyun hem de Sony'nin yeni konsolu ile ilgili detayları alıyoruz.
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-sölemek zorundamıyım :D NGP alın bide unçarçıt alın
şimdi pşp1 de 64 mb ram var bunun 10 mb sini bu ise ayırmşlar,160 mb ayırabılmişler buda 16*64 =1 gb ram yapar,cıhazda %99 1 gb ram var
not:evet benı bahçeli yetiştirdi