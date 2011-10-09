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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Pictures, "Steve Jobs" filmi için harekete geçti

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
20,4b
1
64
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen film yapım şirketlerinden Sony Pictures, teknoloji dünyasının son 35 yılında yetiştirdiği dahi çocuğu, son 10 yılın icra kurulu başkanı Steve Jobs'ın başarılarla ve rekorlarla dolu hayatını film yapabilmek için harekete geçti.

Deadline'ın haberinde Sony Pictures, Walter Isaacson tarafından yazılan Steve Jobs'ın resmi biyografi kitabının filmde kullanılmak üzere haklarını satın alabilmek için çalışmalara başladığı bilgisi yer alırken; şimdilik konuyla ilgili daha detaylı bilgi bulunmuyor.

Bilindiği üzere Steve Jobs, kendi biyografisini yazması için bir dönem CNN'in başkanlığını da yürüten, şu anda da Time dergisinde genel yayın yönetmenliği yapan Walter Isaacson'a yetki vermiş ve uzun süren çalışmaların ardından hazırlanan kitabın 21 Kasım tarihinde satışa sunulacağı açıklanmıştı. Ancak, Steve Jobs'ın vefatı üzerine kitabın çıkış tarihi 24 Ekim'e çekilmişti.



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Guest-5980C441C 8 yıl en beğenilen
Hah şimdi bizim kitap okumayan Türk'ler bu filme gider kitap okumadan. Birde filmden çıkar, "öyle film mi olur abi dövüş sahnesi öpüşme sahnesi bile yok" der. Adamların milyon dolar harcadığı filmi tek cümlede çöpe atar. Recep İvedik de o ara rekor kırar


Kitabı okuyan tayfada "şuraları atladı koymaları gerekirdi" diye hayıfanır yönetmen gibi
Buna bende dahilim.
Hah şimdi bizim kitap okumayan Türk'ler bu filme gider kitap okumadan. Birde filmden çıkar, "öyle film mi olur abi dövüş sahnesi öpüşme sahnesi bile yok" der. ...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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sahoron 8 yıl
diffriend
Hah şimdi bizim kitap okumayan Türkler bu filme gider kitap okumadan. Birde filmden çıkar, öyle film mi olur abi dövüş sahnesi öpüşme sahnesi bile yok der. Adamların milyon dolar harcadığı filmi tek cümlede çöpe atar. Recep İvedik de o ara rekor kırar
Kitabı okuyan tayfada şuraları atladı koymaları gerekirdi diye hayıfanır yönetmen gibi
Buna bende dahilim.

Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar derler ya hemen eksileri basmışlar sana. Biz bu Türklük zihniyeti yüzünden gelişemiyoruz saten.
diffriendHah şimdi bizim kitap okumayan Türkler bu filme gider kitap okumadan. Birde filmden çıkar, öyle film mi olur abi dövüş sahnesi öpüşme...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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High Hopes. 8 yıl
İzlenir bekliyorum...
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DH Misafiri 8 yıl
Olmasa şaşardım zaten.
Bu arada şifremi unuttum kısmı 30 saatten fazladır çalışmıyor. Giriş yapamıyorum. Ne zaman düzeltirsiniz?
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alpa07 8 yıl
steve kemikleri sızladı bee
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Lorik.Cana 8 yıl
Kitabı heyecanlı bekliyorum
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erci541 8 yıl
İngilizce'sini indirdim okuyorum şuan. Sürekli, sıkmayan bir anlatımla ele almış Walter Isaacson olayı. 9. bölümdeyim. Ayrıca bu adamın hayatından da güzel film olur gerçekten.
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Mr.Carter 8 yıl
pazar günü discovery channel da adam ve jami steve jobs u n hayatını anlattı vay bea adama o olmasa biz daha çok alt seviyedeydik toy storry i steve jobs yapmış o arkadşlar bakın şunu gözlemledim o iphonu çıkardı telefonlar iphona benzedi ipad i çıkardı çoğu firma tablet pc çıkardı ipad lerin çakması çıktı 1980 lerde imac ı çıkardı şu an bilgisayar kasalarından daha küçük kasası vardı ama o zaman hiç kimse alamazdıfalan filan adam çok zeki idi
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duman64 8 yıl
Forever Samsung yazan arkadaşın mesajındaki sağ tarafa bakarsanız devil similey koyduğunu görürsünüz. Anlamını bilmiyorsanız o başka tabi...
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Dodge 8 yıl
Ne hız diyesim geldi ama çekilmesinden yanayım bende.İyi rağbet göreceğini düşünüyorum.Çünkü muhteşem bir hayatı var.
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alito 8 yıl
kesinlikle izlenir.
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veto1214 8 yıl
Alrırım bu filimi
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Chidori 8 yıl
Güzel bir film olacağını tahmin ediyorum ha bu arada kitap türkce ye cevirildi mi ki ?
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nc39 8 yıl
çıksada izlesek ...
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fotifoti 8 yıl
bir de ordan voliyi vururlar :D
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SerseriGezgin 8 yıl
ben buna leş yiyicilik derim... bir bu eksikti zaten...
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xxtugraxx2 8 yıl
umarım steve jobsun dehasına yakışır bir film olur.
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DG Chester 8 yıl
bekleyin bi 40 ı çıksın be :D
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sekkocum 8 yıl
yorumları okudukça dehşete düşüyorum.. biri torrent diyo, biri türkçe altyazı diyo, biri forever samsung diyo.. ben de yuh diyorum müsadenizle....

daha kitap piyasada yokken torrent e ne zaman düşer diye bi soru sorulur mu ya... bi kitap çıksın bismillah bi türkçeye çevirilsin okuyalım.. sonra film çıksın izleyelim görelim...

Başlıgı açan arkadaş oraya bi haber yazmış bi zahmet okuyun ya arkadaşım.. çıkış tarihi 24 ekim yazıyo kabak gibi, adamlar türkçesi var mı diye soruyo.

sen daha iki satır haberi okumuyosun, kitabın türkçesini napıcan ki.. kitaplığa süs olsun diye mi koyucan...

Vaah benim canım ülkem ve onun garip insanları....
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