Sony Pictures, "Steve Jobs" filmi için harekete geçti

Dünyanın önde gelen film yapım şirketlerinden Sony Pictures, teknoloji dünyasının son 35 yılında yetiştirdiği dahi çocuğu, son 10 yılın icra kurulu başkanı Steve Jobs'ın başarılarla ve rekorlarla dolu hayatını film yapabilmek için harekete geçti.

Deadline'ın haberinde Sony Pictures, Walter Isaacson tarafından yazılan Steve Jobs'ın resmi biyografi kitabının filmde kullanılmak üzere haklarını satın alabilmek için çalışmalara başladığı bilgisi yer alırken; şimdilik konuyla ilgili daha detaylı bilgi bulunmuyor.

Bilindiği üzere Steve Jobs, kendi biyografisini yazması için bir dönem CNN'in başkanlığını da yürüten, şu anda da Time dergisinde genel yayın yönetmenliği yapan Walter Isaacson'a yetki vermiş ve uzun süren çalışmaların ardından hazırlanan kitabın 21 Kasım tarihinde satışa sunulacağı açıklanmıştı. Ancak, Steve Jobs'ın vefatı üzerine kitabın çıkış tarihi 24 Ekim'e çekilmişti.