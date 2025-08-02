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    Tim Cook, CEO olarak Steve Jobs'u geride bıraktı

    Tim Cook, Apple'ın CEO koltuğunda şirketin efsane ismi Steve Jobs'tan daha uzun süre görevde kalarak önemli bir başarıya imza attı.                             

    Tim Cook, CEO olarak Steve Jobs'u geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    Tim Cook, Apple'ın CEO koltuğunda şirketin efsane ismi Steve Jobs'tan daha uzun süre görevde kalarak önemli bir başarıya imza attı.

    5.091 gündür Apple'ın başında

    Jobs ilk olarak 16 Eylül 1997'den 5 Ocak 2000'e kadar şikretin geçici CEO'su oldu ve görev süresi 841 gün sürdü. Daha sonra 5 Ocak 2000'de resmi CEO olarak atandı ve 2011'de istifa edene kadar görevine devam etti. Toplamda ise 5.090 gün CEO'luk görevinde bulundu. Daha sonra yerine Tim Cook geçti. O günden bu yana görevini sürdüren Cook, 5.091 gün ile Jobs'u geride bırakmayı başardı.

    1976'dan 1985'e kadar Steve Jobs'un hiçbir zaman Apple'ın CEO'su olmadığını belirtmekte fayda var. Apple 1977'de kurulduğunda, risk sermayedarı Mike Markkula, şirketi yönetmesi için deneyimli bir yönetici getirmekte ısrar etti ve bu nedenle Michael Scott, Apple'ın ilk CEO'su olarak işe alındı. Scott'ın ayrılmasının ardından Markkula CEO oldu ve ardından Jobs'un 1983'te Pepsi'den bizzat işe aldığı John Sculley geldi.

    O dönemde Jobs, yönetim kurulu başkanı ve Macintosh bölümünün başı gibi unvanlar taşıdı, ancak şirketteki en üst yöneticilik pozisyonunu hiç almadı. 1985’teki bir güç mücadelesi sonucunda ise yetkileri elinden alındı ve şirketten tamamen ayrıldı.

    Ürün tarafında, Jobs CEO iken iMac, iPod, MacBook Air ve Pro, Apple TV, iPhone ve iPad gibi ikonik donanımlar piyasaya sürüldü. Tim Cook döneminde ise Apple Watch, AirPods, HomePod, Apple Silicon işlemciler, AirTag ve Vision Pro gibi ürünler tanıtıldı.

    Yazılım açısından bakıldığında, Jobs döneminde iTunes, Mac OS X, Safari, iOS, App Store, FaceTime ve iCloud gibi önemli yazılımlar sunuldu. Cook’un liderliğinde ise Swift programlama dili, Apple Pay ve Apple Intelligence gibi yenilikler geldi. Ayrıca Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ ve Apple Fitness+ gibi birçok yeni hizmet başlatıldı.

    Steve Jobs, şüphesiz Apple’ın toparlanıp bugünlere gelmesinde baş rol oynayan kişiydi. Microsoft’un yaptığı 150 milyon dolarlık yatırım, Apple Store’ların açılması ve Apple Park’ın planlaması bu dönemde gerçekleşti. Şirket, onun döneminde Amerika’nın en değerli teknoloji şirketlerinden biri haline geldi. Cook ise Apple’ın değerini rekor seviyelere taşıyarak 2022’de 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmasını sağladı. Beats ve Shazam gibi büyük satın alımlar da Cook’un döneminde yapıldı.

    Şu an için Tim Cook’un görevinden ayrılmayı düşündüğüne dair herhangi bir işaret yok. Hatta gelecekte hem CEO hem de yönetim kurulu başkanı unvanlarını aynı anda taşıması olasılığı da konuşuluyor.

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