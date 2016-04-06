Sony Pictures Television, Türkiye’de 4 TV kanalını satın aldı

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Sony Pictures Television (SPT), Türkiye’de Planet Kanalları’nın çoğunluk hissesini satın aldı. Anlaşma, Türkiye genelinde ücretsiz yayın yapan Planet Pembe, Planet Türk, Planet Mutfak, Planet Çocuk kanallarını kapsıyor. Anlaşma şartlarına göre Satış Ofisi isimli şirket, yeni dönemde de reklam satışlarını sürdüren isim olarak kalacak.

SPT Networks’ün Türkiye’nin aralarında bulunduğu ülkelerin bölge yöneticisi olan Lyle Stewart, satın almaya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Bu büyük bir ortaklık… Türkiye inanılmaz derecede canlı bir pazar. Yatırım için en doğru ortaklığı arıyorduk ve bizler geniş bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak, Planet TV’ye güçlü uluslararası kanal markaları kurarak, portföyünü daha da güçlendirmek için sabırsızlanıyoruz”

Satış Ofisi şirketinin ve Planet TV kanallarının yönetim kurulu başkanı Sevin Ergun Sefada, Planet TV’nin Türkiye’de temalı televizyon kanallarına öncülük ettiğini ve özgün kanallar pazarında önemli bir boşluğu doldurduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı: “Planet TV kanalları, hem izleyiciler hem reklam verenler arasında mevcut başarıyı yansıtan güçlü bir kimliğe sahip. Sony'nin güçlü marka değeri ve büyük içerik portföyü ile birlikte bu başarıyı daha da büyüteceğimize inanıyoruz.”

Satın alınan kanallardan Planet Pembe; Türk dizileri ve pembe dizi yayını yapan kadınlara yönelik bir kanal niteliğinde. Planet Türk ise Türk filmlerini yayınlayan bir aile kanalı. Planet Mutfak, Türk yemeklerini ünlü şeflerle ekrana getiren ilk Türk yemekleri kanalı iken, Planet Çocuk, yerel olarak üretilen çocuk programları ve dünyaca ünlü çizgi dizileri yayınlayan çocuk programlarını içeriyor.

Sony Pictures Television ülkemizdeki tematik kanal anlayışını farklı bir boyuta taşıyabilir. Merkezi ABD’de bulunan bir çeşit yapım/dağıtım şirketi olan SPT, içerikleri ve gelir payı ile Warner Bros. Television ile birlikte dünyanın en büyük televizyon şirketlerinden biri konumundadır.