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Sony Pictures Television, Türkiye’de 4 TV kanalını satın aldı

Sony Pictures Television, Planet TV bünyesinde bulunan ve ücretsiz olarak yayın yapan dört adet kanalı satın aldığını duyurdu. İşte anlaşmanın detayları ve satın alınan kanallar:
3 yıl
10b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Sony Pictures Television, Türkiye’de 4 TV kanalını satın aldı
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Sony Pictures Television (SPT), Türkiye’de Planet Kanalları’nın çoğunluk hissesini satın aldı. Anlaşma, Türkiye genelinde ücretsiz yayın yapan Planet Pembe, Planet Türk, Planet Mutfak, Planet Çocuk kanallarını kapsıyor. Anlaşma şartlarına göre Satış Ofisi isimli şirket, yeni dönemde de reklam satışlarını sürdüren isim olarak kalacak.

SPT Networks’ün Türkiye’nin aralarında bulunduğu ülkelerin bölge yöneticisi olan Lyle Stewart, satın almaya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Bu büyük bir ortaklık… Türkiye inanılmaz derecede canlı bir pazar. Yatırım için en doğru ortaklığı arıyorduk ve bizler geniş bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak, Planet TV’ye güçlü uluslararası kanal markaları kurarak, portföyünü daha da güçlendirmek için sabırsızlanıyoruz”

Satış Ofisi şirketinin ve Planet TV kanallarının yönetim kurulu başkanı Sevin Ergun Sefada, Planet TV’nin Türkiye’de temalı televizyon kanallarına öncülük ettiğini ve özgün kanallar pazarında önemli bir boşluğu doldurduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı: “Planet TV kanalları, hem izleyiciler hem reklam verenler arasında mevcut başarıyı yansıtan güçlü bir kimliğe sahip. Sony'nin güçlü marka değeri ve büyük içerik portföyü ile birlikte bu başarıyı daha da büyüteceğimize inanıyoruz.”

Satın alınan kanallardan Planet Pembe; Türk dizileri ve pembe dizi yayını yapan kadınlara yönelik bir kanal niteliğinde. Planet Türk ise Türk filmlerini yayınlayan bir aile kanalı. Planet Mutfak, Türk yemeklerini ünlü şeflerle ekrana getiren ilk Türk yemekleri kanalı iken, Planet Çocuk, yerel olarak üretilen çocuk programları ve dünyaca ünlü çizgi dizileri yayınlayan çocuk programlarını içeriyor.

Sony Pictures Television ülkemizdeki tematik kanal anlayışını farklı bir boyuta taşıyabilir. Merkezi ABD’de bulunan bir çeşit yapım/dağıtım şirketi olan SPT, içerikleri ve gelir payı ile Warner Bros. Television ile birlikte dünyanın en büyük televizyon şirketlerinden biri konumundadır.

Sony Pictures Television, Türkiye’de 4 TV kanalını satın aldı
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tuilde 3 yıl en beğenilen
5 kavanoz bal + uncharted 3 sadece 100 lira
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gcb1903 3 yıl
Doğan grubu gibi önce alıp adam edeceğiz diye milleti uyuttuktan sonra paralı yayına geçmesin de. Ya da geçsin ya yıl olmuş 2016 tv izlemeyeli 5 yıl olmuş. Yaşasın DSL yaşasın torrent.
Doğan grubu gibi önce alıp adam edeceğiz diye milleti uyuttuktan sonra paralı yayına geçmesin de. Ya da geçsin ya yıl olmuş 2016 tv izlemeyeli 5 yıl olmuş. Yaşa...
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canguler917 3 yıl
işe yaramaz kanalları belki adam ederler
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dostum kertenkele 3 yıl
Planet cocuk hariç hiç biriyle işim olmaz tv listemde sırada bile değiller. planet cocuk da kızlarıma lazım zaten
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inexo 3 yıl
dünyanın en kısa fıkrası: sony pictures pepe yayınlıyor
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karmenug 3 yıl
Harbiden bu kadar sık reklam verirse bu intihar olur
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aycibin 3 yıl
türk filmi türk dizisi türk yemek kanalı demiş adına da temalı kanal demiş.yahu ortalık zaten bunlardan kanıyor gına geldi.fakrlı birşeyler sunun izleyiciye.
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MarquisDeSade 3 yıl
Hindistan pakistan bangladeş teki sony kanallarına benzer artık. 10 dakika film 20 dakika ot bot reklamı, filme devam.. Değişen bişey olmayacak emin olabilirsiniz.
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BekirTemel 3 yıl
ilginç
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Captain_Ivy 3 yıl
Acun'a rakip
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fthkn 3 yıl
Ölü yatırım. Türkiye toplumunu tanımayan önce kaliteli yayın sunar bakar ki bunlara n versen yiyor. Yatırım yapmaya gerek olmadığını anlarlar ve bır gecede bir bölümü çekilen türk dizilerinden bu kanallarda da görmeye başlarız. Ya da survayvıy tarzı şeyler. Tabi kalorisi azaltılmış türk tipi.
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enja 3 yıl fthkn
fthkn
Ölü yatırım. Türkiye toplumunu tanımayan önce kaliteli yayın sunar bakar ki bunlara n versen yiyor. Yatırım yapmaya gerek olmadığını anlarlar ve bır gecede bir bölümü çekilen türk dizilerinden bu kanallarda da görmeye başlarız. Ya da survayvıy tarzı şeyler. Tabi kalorisi azaltılmış türk tipi.

merak etme türkiyedeki toplumu senden daha iyi biliyorlar
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defrecmantasyon 3 yıl
Yeşilçam filmlerini restore edip yayınlasalarda bizde arşiv yapsak.
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wickersan 3 yıl
evde sadece çocuk kanalını izliyorduk ara sıra
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hacı.basat 3 yıl
4k dışında hiç bir şekilde fark oluşturamazlar. O da bir süreliğine, TRT zaten 4k'ya geçmişken diğer kanallar da hazırlıklarına başlamışlardı, günden güne 4k kanal sayısı artacaktır, işin kaymağını ise sadece ilk geçenler yiyecek.
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