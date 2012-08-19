Sony Reader, Evernote entegrasyonu ve ücretsiz Harry Potter kitabıyla güncellendi

Haber Editörü
Sony'nin e-kitap okuyucu pazarında iddialı olmayı amaçladığı Reader serisine, yeni bir üye daha eklendi.
Reader PRS-T2 modeli 6 inçlik bir ekrana sahip ve daha uzun kullanım süresi ve daha hızlı tepkime sunan E-Ink Pearl V220 dokunmatik e-mürekkep panel kullanıyor. WiFi bağlantısı ve 2GB hafızaya sahip olan model WiFi kapalı halde 2 aya kadar kullanım süresi sunuyor.
8 font boyutu ve 7 font stili barındıran okuyucu Facebook ve Evernote entegrasyonu ile geliyor. Reader Store'dan satın aldığınız kitapların belirli bir kısmını yazar ve kitap adı ile Facebook üzerinde paylaşabilirken, web üzerinde beğendiğiniz siteleri de Evernote üzerine kaydedebiliyorsunuz. Sayfalar, modelin e-mürekkep ekranına uygun şekilde optimize ediliyor.
Sony'nin Pottermore ile olan ortaklığı sayesinde Harry Potter ve Felsefe Taşı kitabına da ücretsiz sahip olacak. Reader PRS-T2 modeli şu anda ABD içerisinde 129$ olarak satışa sunuldu. Model için ışıklı kılıf aksesuarı 50$ iken, standart kılıf ise 35$ olarak belirlenmiş. Modelin global satışına dair herhangi bir bilgi yok.
http://store.sony.com/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Merak ediyorum balıkçıya gidince hamsi yerine akvaryum sipariş edip Japon balığı mı yiyor diye :)
ABD ve İngiltere'de e-kitap satışları basılı kitap satışlarını geçti.
Türkiye'de idefix 2010 yılında e-kitap satışına başladı.
1 yıl içerisinde 1500 kitap satışa çıktı.
2011 yılından bugün geldiğimiz sayı 4290.
Ülkemizdeki genel bir problem aslında ,
düşünmeden , araştırmadan bir konu hakkında ahkam kesmek ,
kendi zevkimizi ön planda tutup genel kullanımı, ihtiyaçları yok saymak.
Katılmıyorum, teknoloji birçok geleneği, ne kadar güzel ve keyifli olurlarsa olsun, değiştirdi bugüne kadar, bunu da değiştirecektir, hele ki kağıda basma masrafı olmayacağı ve matbaasına ayrı, nakliyesine ayrı, kitapçısına ayrı kar payı ödenmeyeceği için çok uygun fiyattan ebooklar satılmaya başlandığında insanlar bu platforma yönelecektir. Ha reader cihazlarının tutacağına ben de inanmıyorum, neden derseniz, tabletlerde kitap dergis vs. okumak mümkünken, sadece kitap okumaya yarayan cihazların tercih edileceğini sanmıyorum
Kitapçılarda rafların arasında gezmenin verdiği zevki elektronik storelar asla veremeyecek !