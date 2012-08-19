Sony Reader, Evernote entegrasyonu ve ücretsiz Harry Potter kitabıyla güncellendi





http://store.sony.com/

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Sony'nin e-kitap okuyucu pazarında iddialı olmayı amaçladığı Reader serisine, yeni bir üye daha eklendi.Reader PRS-T2 modeli 6 inçlik bir ekrana sahip ve daha uzun kullanım süresi ve daha hızlı tepkime sunan E-Ink Pearl V220 dokunmatik e-mürekkep panel kullanıyor. WiFi bağlantısı ve 2GB hafızaya sahip olan model WiFi kapalı halde 2 aya kadar kullanım süresi sunuyor.8 font boyutu ve 7 font stili barındıran okuyucu Facebook ve Evernote entegrasyonu ile geliyor. Reader Store'dan satın aldığınız kitapların belirli bir kısmını yazar ve kitap adı ile Facebook üzerinde paylaşabilirken, web üzerinde beğendiğiniz siteleri de Evernote üzerine kaydedebiliyorsunuz. Sayfalar, modelin e-mürekkep ekranına uygun şekilde optimize ediliyor.Sony'nin Pottermore ile olan ortaklığı sayesinde Harry Potter ve Felsefe Taşı kitabına da ücretsiz sahip olacak. Reader PRS-T2 modeli şu anda ABD içerisinde 129$ olarak satışa sunuldu. Model için ışıklı kılıf aksesuarı 50$ iken, standart kılıf ise 35$ olarak belirlenmiş. Modelin global satışına dair herhangi bir bilgi yok.