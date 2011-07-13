Sony, S2'yi Amerika'da AT&T ile birlikte satışa sunacak

Japona ilk tabletleri S1 ve S2'nin satışında izleyeceği yol yavaş yavaş resmiyet kazanıyor. 9.7 inçlik S1'i İngiltere'de 1 Eylül'den itibaren ön satışa sunması beklenen Sony, S2'yi ise Amerika'da AT&T ile birlikte satışa sunacak.

Sony Electronics'in Ağ Teknolojileri ve Servislerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Mike Lucas yaptığı açıklamada AT&T ile ortak çalışacakları için çok mutlu olduklarını belirtirken; AT&T'nin başkan yardımcılarından David Haight ise "Eşi benzeri görülmemiş tasarımıyla, Sony S2 tablet meraklılarına rahat ve benzersiz bir eğlence deneyimi sunacak." diyerek görüşlerini dile getirdi.

AT&T, tabletin satışa sunulacağı tarih ve fiyatıyla ilgili açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılacağını belirtirken; S2 alıcılarına özel olarak aylık data planları da sunacaklarını belirtti.

Bir dönem cep telefonlarında popüler olan istridye tasarımıyla alıştığımız tablet çizgilerinin dışına çıkarak 1024x480 piksel çözünürlüğünde iki adet 5.5 inçlik ekrana sahip olan S2, gücünü Nvidia'nın Tegra 2 platformundan alırken; Wi-Fi'ın yanı sıra AT&T'nin 4G standartına destek sunacak.