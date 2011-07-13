Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, S2'yi Amerika'da AT&T ile birlikte satışa sunacak

7 yıl
8,2b
1
7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Japona ilk tabletleri S1 ve S2'nin satışında izleyeceği yol yavaş yavaş resmiyet kazanıyor. 9.7 inçlik S1'i İngiltere'de 1 Eylül'den itibaren ön satışa sunması beklenen Sony, S2'yi ise Amerika'da AT&T ile birlikte satışa sunacak.

Sony Electronics'in Ağ Teknolojileri ve Servislerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Mike Lucas yaptığı açıklamada AT&T ile ortak çalışacakları için çok mutlu olduklarını belirtirken; AT&T'nin başkan yardımcılarından David Haight ise "Eşi benzeri görülmemiş tasarımıyla, Sony S2 tablet meraklılarına rahat ve benzersiz bir eğlence deneyimi sunacak." diyerek görüşlerini dile getirdi.

AT&T, tabletin satışa sunulacağı tarih ve fiyatıyla ilgili açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılacağını belirtirken; S2 alıcılarına özel olarak aylık data planları da sunacaklarını belirtti.

Bir dönem cep telefonlarında popüler olan istridye tasarımıyla alıştığımız tablet çizgilerinin dışına çıkarak 1024x480 piksel çözünürlüğünde iki adet 5.5 inçlik ekrana sahip olan S2, gücünü Nvidia'nın Tegra 2 platformundan alırken; Wi-Fi'ın yanı sıra AT&T'nin 4G standartına destek sunacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cartographer 7 yıl
Ya ne biliyim Windows 7'yi ozellestirebilir veya Windows 8 cikana kadar tablet isine girismeyebilir de. Android tabletler icin cok kullanisli degil o yuzden soyledim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meego 7 yıl
s2nin pazarda bekledigi satış grafigi yakalayamayacagı görüşündeyim.Bu tip tabletler nekadar kullanışlı olur düşünmek lazım.
Zaten çok kalın resme baksanıza.
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/717/ekrntsu.jpg/][IMG]http://img717.imageshack.us/img717/681/ekrntsu.jpg[/IMG][/URL]
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emre Demirel 7 yıl
ateş_kafa
Sony, Android sana hiç yakışıyor mu?

ne kullanıcak
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chidori 7 yıl Emre Demirel
emre37s
ateş_kafa
Sony, Android sana hiç yakışıyor mu?

ne kullanıcak

Arkadas Sony nin kendi işletim sistemini kullanmasını istemiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cartographer 7 yıl
Sony, Android sana hiç yakışıyor mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahoron 7 yıl
Bu eşi benzersiz tasarımıyla evet alınabilir cok ince
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silent Guardian 7 yıl
S2 cebe sığacak tasarımıyla alınabilir.Samsung galaxy s 2 almasaydım bunu tercih edebilirdim.Bence sony pazarlamada biraz hızlı olmalı.Örneğin Xperia Arc'ı satışa çıkarana kadar çift çekirdekli modeller satışa çıkmaya başladı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim