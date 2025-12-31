PlayStation Plus, 2026 açılışını Need for Speed ile yapıyor

Tam Boyutta Gör Sony, Ocak 2026 için PS Plus ücretsiz oyunlarını bugün resmi olarak açıklayacak. Ancak, duyurudan önce listedeki oyunlardan biri sızdırıldı.

Need for Speed ​​Unbound, PS Plus Essential abonelerine sunulacak

Need for Speed ​​Unbound, Ocak 2026’da PS Plus kataloğuna eklenen oyunlardan biri olacak. 6 Ocak 2026'da PS Plus Essential, Extra ve Premium abonelerinin kütüphanelerine eklenecek oyun yalnızca PS5 konsollarda oynanabilecek.

NFS Unbound Ultimate Edition, PS Store'da %85 indirimli

Need for Speed ​​Unbound, 2022 yılında çıkış yaptı. Oyun daha önce PS Plus Extra ve Premium kataloğunda yer aldı. Bu nedenle, birçok oyuncu oyunu zaten denedi ve hatta bitirdi. Bu yüzden PS Plus ücretsiz oyunu olarak geri getirilmesi bu kullanıcılar için heyecan verici olmayabilir. Bunun da ötesinde, NFS Unbound Ultimate Edition şu anda PlayStation Store'da %85 indirimle sadece 510 TL’ye satılıyor. Oyunun normal fiyatı 1.400 TL ve EA Play aboneliği dahilinde ücretsiz oynanabiliyor.

