    PlayStation Plus, 2026 açılışını Need for Speed ile yapıyor

    2026, PlayStation Plus Essential abonelik hizmetine gelecek bir dizi oyunla başlayacak. Sony, henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmamış olsa da, oyunlardan biri Need for Speed olacak.

    PlayStation Plus Ocak 2026 Need for Speed Unbound Tam Boyutta Gör
    Sony, Ocak 2026 için PS Plus ücretsiz oyunlarını bugün resmi olarak açıklayacak. Ancak, duyurudan önce listedeki oyunlardan biri sızdırıldı.

    Need for Speed ​​Unbound, PS Plus Essential abonelerine sunulacak

    Need for Speed ​​Unbound, Ocak 2026’da PS Plus kataloğuna eklenen oyunlardan biri olacak. 6 Ocak 2026'da PS Plus Essential, Extra ve Premium abonelerinin kütüphanelerine eklenecek oyun yalnızca PS5 konsollarda oynanabilecek.

    NFS Unbound Ultimate Edition, PS Store'da %85 indirimli

    Need for Speed ​​Unbound, 2022 yılında çıkış yaptı. Oyun daha önce PS Plus Extra ve Premium kataloğunda yer aldı. Bu nedenle, birçok oyuncu oyunu zaten denedi ve hatta bitirdi. Bu yüzden PS Plus ücretsiz oyunu olarak geri getirilmesi bu kullanıcılar için heyecan verici olmayabilir. Bunun da ötesinde, NFS Unbound Ultimate Edition şu anda PlayStation Store'da %85 indirimle sadece 510 TL’ye satılıyor. Oyunun normal fiyatı 1.400 TL ve EA Play aboneliği dahilinde ücretsiz oynanabiliyor.

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

