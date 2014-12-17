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Sony SBH80 Bluetooth Headset Test Masamızda
4 yıl
27,5b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
69
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Sony'nin, tasarımı ve performansıyla dikkat çeken yeni seri bluetooth kulak içi kulaklığı, SBH80'i inceliyoruz.
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IRoN
3 yıl
editörün seçimi
Öncelikle inceleme için teşekkürler.
İlk çıktığından beri Plantronics Back Beat Go (ilk model) kullanıyorum ve 2 cihazı aynı anda eşleştirme özelliği olan yeni bir ürün ararken incelemenize denk geldim.
Sadece dikkatimi çeken BT versiyonu olarak neden 4.0 değil de 3.0 olarak çıkması.
4.0 ın avantajı öncelikle pile etkisi ki zaten bu üründe 9 saat konuşma 6 saat dinleme verilmesi herhalde gerek görmediklerinin göstergesi ama yinede 4.0 olsa idi keşke de diyorum.
Boyun kısmı tasarımı ve titreşim özelliği olarak Samsung Circle ile benzer özellik sergilediği de aşikar iken BT versiyonu olarakta aynı özelliği sergilemeleri daha da ilginç geldi bana.
Soruma gelecek olursam, sizce incelediğiniz kadarı ile kabloların yapısı itibari ile günlük kullanımda dayanıklılığı ve özellikle su geçirmezliği sizce ne durumda ?
Şimdiden teşekkürler cevaplar için.
Saygılarımla...
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the flying dutchman
3 yıl
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Ürün ergonomi açısından çok başarılı. Kesinlikle ağırlığını hissetmiyorsunuz. Boyun kısmı çok güzel oturuyor ve çok hareket etmedikçe kıpırdamıyor. Koşarken kullanıma uygun değil. Malzeme kalitesi çok iyi olsa da kıvırmaya pek müsait değil. Cebe girmez mesela. Bir çantanın içinde muhafaza etmek cihazın ömrünü uzatır.
Bluetooth menzili SBH52'e göre çok daha iyi. Engelsiz bir alanda (duvar, yoğun radyo dalgaları vs hariç) cihazdan 10 metreye kadar uzakta kullanabilirsiniz.
2 cihazla aynı anda bağlantısı mükemmel. Ben iPod Touch ve Note 3 ile birlikte kullanıyorum. iPodla müzik dinlerken gelen telefon için geçiş sorunsuz. Aynı şekilde telefon görüşmesi bittikten sonra müzik kaldığı yerden devam ediyor. Burada bir eksiklik var. O da cihazları kapatıp açtığınızda ya da menzil dışına çıktığınızda tekrar bağlanmak için manuel ayarlamak durumunda olmanız.
Fiyatı Türkiye'de çok pahalı. Ben temmuz başında ebay'den 220 tlye aldım. Ona rağmen bir f/p ürünü değil.
Ses kalitesi için fazla bir şey söylemeye gerek yok. Sony kalitesini bu üründe de göstermiş. Sesler çok berrak. Arka plandan gelen sesler çok güzel izole edilmiş. Yaptığım görüşmelerde de kendi sesimin de çok net olduğunu teyit ettim. Benim bulunduğum çevredeki arka plan sesleri ne kadar izole edilebiliyor onu bilmiyorum.
Kulaklık üstündeki arama cevaplama tuşu son aranan numarayı geri aramıyor. Bu da benim için eksiklik.
Müzik için çok büyük bir beklentiniz yoksa memnun kalırsınız. Tizler doyurucu. Baslar benim için yetersiz.
Şarj etme süresi de yaklaşık 3 saat. Kullanım süresi kişiden kişiye değişir tabi.
Özet olarak iyi ki almışım, çok memnunum. Malzeme kalitesiyle de uzun yıllar kullanabileceğimi düşünüyorum. Sorularınız olursa da cevaplayabilirim.
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fuckulteli
4 yıl
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Su da geçirmeseymiş :)
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Xloud
4 yıl
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Çağrı gelince titriyor mu?
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DH Sezer
4 yıl
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Xloud
Evet çağrı geldiğinde titriyor. Bu standart zaten.
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hakanr
4 yıl
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Sbh52 testide yaparsanız çok mutlu olurum almayı düşüyorumda
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CmSandman
4 yıl
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Sezer bende almayı düşünüyorum ama yüksek sesle müzik dinlemeyi seviyorum. Sony nin ses kaliteleri çok beğeniyorum ama bana yeterince yüksek sesviyeli kulaklık lazım önerir misiniz?
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DH Sezer
4 yıl
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CmSandman
Baba yeterince şiddetli ben %80 de kullandım, kısmak zorunda kaldım. Ne tarz dinliyorsun?
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Like a Sir
4 yıl
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bayadır merak ettiğim bi kulaklıktı se215 ile bu arasında gidip geliyorum , bi de enseyi temizlet be hocam o ne hal :D
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Uacellat_62
4 yıl
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İnceleme güzel olmuş tebrikler, ama kulaklık incelemelerinde 100 TL nin altındaki ürünleri daha çok incelerseniz daha çok kişiye hitap eder diye düşünüyorum.
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djvietnam
4 yıl
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350 lirada bi kulaklığa veremem ne kadar kaliteli olursa olsun kusura bakmayında veren verir beni ilgilendirmez ama ben vermem
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*siteci*
4 yıl
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Sezer acaba Samsung'un Gear Circle'ını inceleyecek misin?
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goldberg25
4 yıl
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vurgu yapıcam diye şiir köşesine çevirmiş incelemeyi. kasma fazla dogallık iyidir
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DH Sezer
4 yıl
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goldberg25
Doğal zaten kasılmış bir durum yok. Telefon görüşmemde bile neysem o şekilde sundum. Sizlere klasikleşmiş bir incelemeden ziyade doğal içerikler üretiyorum beni tnaıyanlar bilir. Anlamadığım şey şu burada önemli olan ürün neden ürüne odaklanmak yerine bana odaklanıyorsunuz? Sizden biri ve aynı platformu paylaşan bir dost olarak soruyorum bunu?
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İlk çıktığından beri Plantronics Back Beat Go (ilk model) kullanıyorum ve 2 cihazı aynı anda eşleştirme özelliği olan yeni bir ürün ararken incelemenize denk geldim.
Sadece dikkatimi çeken BT versiyonu olarak neden 4.0 değil de 3.0 olarak çıkması.
4.0 ın avantajı öncelikle pile etkisi ki zaten bu üründe 9 saat konuşma 6 saat dinleme verilmesi herhalde gerek görmediklerinin göstergesi ama yinede 4.0 olsa idi keşke de diyorum.
Boyun kısmı tasarımı ve titreşim özelliği olarak Samsung Circle ile benzer özellik sergilediği de aşikar iken BT versiyonu olarakta aynı özelliği sergilemeleri daha da ilginç geldi bana.
Soruma gelecek olursam, sizce incelediğiniz kadarı ile kabloların yapısı itibari ile günlük kullanımda dayanıklılığı ve özellikle su geçirmezliği sizce ne durumda ?
Şimdiden teşekkürler cevaplar için.
Saygılarımla...
Bluetooth menzili SBH52'e göre çok daha iyi. Engelsiz bir alanda (duvar, yoğun radyo dalgaları vs hariç) cihazdan 10 metreye kadar uzakta kullanabilirsiniz.
2 cihazla aynı anda bağlantısı mükemmel. Ben iPod Touch ve Note 3 ile birlikte kullanıyorum. iPodla müzik dinlerken gelen telefon için geçiş sorunsuz. Aynı şekilde telefon görüşmesi bittikten sonra müzik kaldığı yerden devam ediyor. Burada bir eksiklik var. O da cihazları kapatıp açtığınızda ya da menzil dışına çıktığınızda tekrar bağlanmak için manuel ayarlamak durumunda olmanız.
Fiyatı Türkiye'de çok pahalı. Ben temmuz başında ebay'den 220 tlye aldım. Ona rağmen bir f/p ürünü değil.
Ses kalitesi için fazla bir şey söylemeye gerek yok. Sony kalitesini bu üründe de göstermiş. Sesler çok berrak. Arka plandan gelen sesler çok güzel izole edilmiş. Yaptığım görüşmelerde de kendi sesimin de çok net olduğunu teyit ettim. Benim bulunduğum çevredeki arka plan sesleri ne kadar izole edilebiliyor onu bilmiyorum.
Kulaklık üstündeki arama cevaplama tuşu son aranan numarayı geri aramıyor. Bu da benim için eksiklik.
Müzik için çok büyük bir beklentiniz yoksa memnun kalırsınız. Tizler doyurucu. Baslar benim için yetersiz.
Şarj etme süresi de yaklaşık 3 saat. Kullanım süresi kişiden kişiye değişir tabi.
Özet olarak iyi ki almışım, çok memnunum. Malzeme kalitesiyle de uzun yıllar kullanabileceğimi düşünüyorum. Sorularınız olursa da cevaplayabilirim.