Sony, SteamOS platformunu takibe aldı





Valve'nin Mac veya PC üzerinden oyunlarınızı harici ekranlara aktararak buradan devam etmenizi sağlayan Linux tabanlı işletim sistemi SteamOS, son kullanıcıya ve işletmelere ücretsiz olarak sağlanacak.





Valve'nin duyurusundan sonra Microsoft, Valve'nin çok etkileyici bir firma olduğunu, SteamOS ve Steam Machines girişimlerini yakından takip edeceklerini açıklamıştı.





Sony İngiltere başkanı Fergal Gara da bir açıklama yaparak Steam Machines girişiminin konsollara bir tehdit olabileceğini ve diğer rakipleri gibi SteamOS üzerinden gözlerini ayırmayacaklarını dile getirdi.





SteamOS platformunun Microsoft ve Sony'nin açıkladığı gibi konsollara bir darbe vurup vurmayacağını zaman gösterecek. Ancak SteamOS'nin ilk örneklerinden birisi olarak gösterilen AMD ekran kartlı Xi3 Piston sistemi, 1000$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak ve fiyat konusunda şimdilik konsolları zorlayacak gibi görünmüyor.

http://www.tomshardware.com/news/playstation-xbox-steam-box-steamos,24508.html