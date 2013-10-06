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Sony, SteamOS platformunu takibe aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony, SteamOS platformunu takibe aldı

Valve'nin Mac veya PC üzerinden oyunlarınızı harici ekranlara aktararak buradan devam etmenizi sağlayan Linux tabanlı işletim sistemi SteamOS, son kullanıcıya ve işletmelere ücretsiz olarak sağlanacak.

Valve'nin duyurusundan sonra Microsoft, Valve'nin çok etkileyici bir firma olduğunu, SteamOS ve Steam Machines girişimlerini yakından takip edeceklerini açıklamıştı.

Sony İngiltere başkanı Fergal Gara da bir açıklama yaparak Steam Machines girişiminin konsollara bir tehdit olabileceğini ve diğer rakipleri gibi SteamOS üzerinden gözlerini ayırmayacaklarını  dile getirdi.

SteamOS platformunun Microsoft ve Sony'nin açıkladığı gibi konsollara bir darbe vurup vurmayacağını zaman gösterecek. Ancak SteamOS'nin ilk örneklerinden birisi olarak gösterilen AMD ekran kartlı Xi3 Piston sistemi, 1000$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak ve fiyat konusunda şimdilik konsolları zorlayacak gibi görünmüyor. 

http://www.tomshardware.com/news/playstation-xbox-steam-box-steamos,24508.html Yorum Yaz
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Alper# 6 yıl en beğenilen
Steam bu işi doğru yaparsa konsol devri biter. Sony ve Microsoft oyun dünyasında donanım işinde çıkar, yazılım işine girer. Steam büyük işler peşinde. Linux'un tüm nimetlerini kullanıp, kullanıcı dostu bir arayüzle gelirse neden olmasın.
Sony ve Microsoft zaten donanım işinde zarar edip oyunlarla o açığı kapatıyordu. Steam zaten oturmuş. Yapmak istedikleri donanım işinde bir standart getirip günümüzde bilgisayar oyunlarında ki sorunları aza indirmek.
Steam bu işi doğru yaparsa konsol devri biter. Sony ve Microsoft oyun dünyasında donanım işinde çıkar, yazılım işine girer. Steam büyük işler peşinde. Linux'un ...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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GT_55 6 yıl Alper#
Alper#

Steam bu işi doğru yaparsa konsol devri biter. Sony ve Microsoft oyun dünyasında donanım işinde çıkar, yazılım işine girer. Steam büyük işler peşinde. Linux'un tüm nimetlerini kullanıp, kullanıcı dostu bir arayüzle gelirse neden olmasın.

Sony ve Microsoft zaten donanım işinde zarar edip oyunlarla o açığı kapatıyordu. Steam zaten oturmuş. Yapmak istedikleri donanım işinde bir standart getirip günümüzde bilgisayar oyunlarında ki sorunları aza indirmek.


Rekabet iyidir, biz oyunculara her zaman yarar.Hiçbiri de bitmez.Bitmesini istemem.Hatta daha fazlası olsun, rekabet ortamı daha da kızışsın.Tekele kaldı mı, steammiş, valveymiş,sonymiş, microrsoftmuş, kimseninin gözünün yaşına bakmazlar.O yüzden birinin bitmesini istemek tamami ile yanlıştır.
Alper#Steam bu işi doğru yaparsa konsol devri biter. Sony ve Microsoft oyun dünyasında donanım işinde çıkar, yazılım işine girer. Steam ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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SEO-Uzmanı 5 yıl
zaten sony Ps4 için PC oyunlarını oynatma fonksiyonu projesi vardır ! çünkü Ps4 x86 mimarisinde yani istesen windowsu direk kurarsın o şekil yani :D ama linux daha sağlam olacağı için Ps4 ün karizmasına uyar :D +1
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DH Misafiri 6 yıl
Eğer bigPicture destegı olursa atacagım konsollarımın garantisi
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Zordion 6 yıl
SteamOS Microsoft icin Xbox'dan cok Windows icin sorun. SteamOS Linux tabanli. Tum oyunlarin Linux'a ciktigini dusunsenize. Windows ciddi kan kaybeder.
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fahriparlaktas 6 yıl
Steam bence bu sefer iyi bir iş çıkarıcak.Tahminimce oyun performansı odaklı bir sistem olcak.
Steam'in kendi programında "Big Picture" yazısına tıklayınca bir işletim sistemi açılıyor gibi oluyordu.Hep derdim bunun gibi bir işletim sistemi yapsalar çok hoş olurdu diye.Beynimimi okudular acep :D
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Ryzen 6 yıl
ps4 exc varken hiçbirşey bitmez ağır gelin
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umut_baris 6 yıl Ryzen
Eduardo Elric

ps4 exc varken hiçbirşey bitmez ağır gelin

konsol hiç bir zaman grafik kalitesi konusunda bilgisayara yetişemez bu bir gerçek.
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OZKNaln 6 yıl
pahalı
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gfbekir 6 yıl
Takike almasına gerek yok, Playstation ilk çıktığı günden beri sürekli devrim gerçekleştiriyor.
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trsinapsis 6 yıl
Alper#
Steam bu işi doğru yaparsa konsol devri biter. Sony ve Microsoft oyun dünyasında donanım işinde çıkar, yazılım işine girer. Steam büyük işler peşinde. Linuxun tüm nimetlerini kullanıp, kullanıcı dostu bir arayüzle gelirse neden olmasın.Sony ve Microsoft zaten donanım işinde zarar edip oyunlarla o açığı kapatıyordu. Steam zaten oturmuş. Yapmak istedikleri donanım işinde bir standart getirip günümüzde bilgisayar oyunlarında ki sorunları aza indirmek.

Steam'in eskisi kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum.
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mert1907 6 yıl
Sony ve Microsoft o kadar övmüşler ama ben abartılacak bişey görmedim.
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DH Misafiri 6 yıl
PS4 ile hiçkimse baş edemez. Adamlar 2007'den beri uğraştı, fiyat kalite, erken hamleleri, siparişleri olsun öndeler. Microsoft'un feleği şaştı, diğer firmalar 1000 dolar fiyatlarla daha baştan kaybederler.
Sony Gabe Newell'i kuzu kuzu konferasına çıkartmıştı, isterse yine çıkartır. 10 senede bir oyununu çıkartamayan adamla uğraşmak istemedi.
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