Sony, SteamOS platformunu takibe aldı

Haber Editörü
Valve'nin Mac veya PC üzerinden oyunlarınızı harici ekranlara aktararak buradan devam etmenizi sağlayan Linux tabanlı işletim sistemi SteamOS, son kullanıcıya ve işletmelere ücretsiz olarak sağlanacak.
Valve'nin duyurusundan sonra Microsoft, Valve'nin çok etkileyici bir firma olduğunu, SteamOS ve Steam Machines girişimlerini yakından takip edeceklerini açıklamıştı.
Sony İngiltere başkanı Fergal Gara da bir açıklama yaparak Steam Machines girişiminin konsollara bir tehdit olabileceğini ve diğer rakipleri gibi SteamOS üzerinden gözlerini ayırmayacaklarını dile getirdi.
SteamOS platformunun Microsoft ve Sony'nin açıkladığı gibi konsollara bir darbe vurup vurmayacağını zaman gösterecek. Ancak SteamOS'nin ilk örneklerinden birisi olarak gösterilen AMD ekran kartlı Xi3 Piston sistemi, 1000$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak ve fiyat konusunda şimdilik konsolları zorlayacak gibi görünmüyor.
http://www.tomshardware.com/news/playstation-xbox-steam-box-steamos,24508.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sony ve Microsoft zaten donanım işinde zarar edip oyunlarla o açığı kapatıyordu. Steam zaten oturmuş. Yapmak istedikleri donanım işinde bir standart getirip günümüzde bilgisayar oyunlarında ki sorunları aza indirmek.
Rekabet iyidir, biz oyunculara her zaman yarar.Hiçbiri de bitmez.Bitmesini istemem.Hatta daha fazlası olsun, rekabet ortamı daha da kızışsın.Tekele kaldı mı, steammiş, valveymiş,sonymiş, microrsoftmuş, kimseninin gözünün yaşına bakmazlar.O yüzden birinin bitmesini istemek tamami ile yanlıştır.