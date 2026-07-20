Valve'ın pahalı oyun sistemi beklenenden iyi satıyor

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Valve'ın haziran ayının sonlarında satışa sunduğu Steam Machine, yüksek fiyatı nedeniyle ilk etapta eleştirilse de satış performansına ilişkin ortaya çıkan tahminler beklentilerin üzerinde. Resmi rakamlar paylaşılmasa da bağımsız analizlere göre şirket, haftalık bazda 12 bin ila 15 bin Steam Machine satıyor olabilir.

Valve, Steam Machine satışlarına ilişkin resmi verileri açıklamıyor. Bu nedenle Boiling Steam tarafından yapılan analizde Steam'in Global Top Sellers listesi temel alınarak satış hacmi tahmin edildi.

Haftada 12-15 bin adet satıldığı tahmin ediliyor

Steam Machine'in listede Counter-Strike 2 ile Palworld arasında ikinci sırada yer alması, gelir tahminlerinin oluşturulmasında temel referans oldu. Analize göre Counter-Strike 2 haftalık yaklaşık 19-20 milyon dolar, üçüncü sıradaki Palworld ise 7-9 milyon dolar gelir elde ediyor. Bu verilerden hareketle Steam Machine'in haftalık gelirinin 10 ila 18 milyon dolar aralığında olduğu hesaplandı.

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Satış dağılımında kullanılan ağırlıklı modele göre alıcıların yaklaşık yüzde 65'i 1.049 dolar fiyatlı temel modeli, kalan yüzde 35'i ise 1.349 dolarlık üst seviye sürümü tercih ediyor. Bu hesaplamaya göre en düşük senaryoda haftalık satışlar yaklaşık 8.700 adet, en yüksek senaryoda ise 15.600 adet seviyesine ulaşıyor. Analizi hazırlayan ekip, 18 Temmuz itibarıyla en olası satış aralığının haftada 12 bin ila 15 bin adet olduğunu belirtiyor.

Yıllık satışlar 750 bin adede yaklaşabilir

Bu satış temposunun yıl boyunca korunması halinde Steam Machine'in yıllık satışlarının 600 bin ila 750 bin adet seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor.

Bununla birlikte mevcut rakamların, ürünün piyasaya yeni çıkmasının ardından oluşan ilk sipariş dalgasını yansıtıyor olabileceği de vurgulanıyor. Donanım ürünlerinde lansman sonrası ilk haftaların ardından satış hacminde yüzde 20 ila 30 arasında gerileme görülmesi olağan kabul ediliyor.

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