Sony Xperia S Video İnceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
sercitekin66
Ben bu telefonu çok beğendim belki almak için param olmayabilir ama param olunca senin gibi konuşacaksam (ki asla konuşmam) hiç olmasın daha iyi.
| Gittigidiyorda güzel fiyata alınabiliyor.
urun.gittigidiyor.com/...
|Ben arc s kullanıyorum burada yazılanları okudum ve deneme yaptım galası s3 kamerasını benim tel 6 megapikselle yedi ipp 4s ile denedim. Onuda yedi naziler Xperia s alçak sony ısıtılıyor nette gayet hızlı bence
|Cihazi onerirmisiniz arkadaslar
|Beyler 06:16. saniyeyi dinleyin :D
|peki 800gibi rakamlara bulursak hala bile alınabilir mi?
jhan71
Telefon 1500 tl hocam yurtdışı fiyatları 1200 civarında
|ARKADAŞLAR 1. Sİ ALMIŞ OLDUGUNUZ TELEFONUN HİÇ BİR GÜNCELLEMESİNİ YAPMADIGINIZ KESİN 2. AYARLAR BÖLÜMÜNÜ HİÇ KULLANMADIĞINIZ DA KESİN 3. BOŞUNA BOŞ YORUM YAPMAYIN BEN ALALI 1 AY OLDU TELEFONU GÜNÇELLEDİM KAMERA AYARLARINI YAPTIM VE AKSESORLARI OLAN NTC LERİ KURDUM ŞARJ 2 GÜN GİDİYOR AMA ŞUNU SÖYLEYEYİM BATARYA ÇIKARTILA BİLİR OLAMASI DAHA İYİ OLURDU NE 12 MP KAMERADA NE MÜZİK ÇALARIN SESİNDE NEDE GEZİNİRKEN KASMA YAPMA GİBİ BİR HUYU YOK BU TELEFONUN SADECE SONNY PC COMPANİONU BİLGİSAYARINIZA KURUP YAZILIMI 6.1.A.2.45 İLE GÜNCELLEYİN BAK HİÇ BİR ŞEY KALIYORMU TV DEYİLBU GÜNCELLE ME YAPMANIZ GEREKİYO ARKADAŞLAR PERFORMANS İSTEYENNLER DENESİN BAKALIM O ZAMAN NE DİYECEKLER
|Sony'nin asil olayinin, tasarim ve (tipki apple gibi) yazilim oldugunu anlamamis kimse maalesef. Biraz kullansaniz, menulerin ne madar sade, ne kadar goz yormadan ve karisikliktan uzak oldugunu goreceksiniz. Tipki apple gibi her bir ikon bile uzun bir emegin sonucunda ortaya cikmis. Htc One S'in muzik oynaticisinda kanser oluyorum resmen, Xperia cok cok daha basit ve rahat. Yalandan Beats yazilimi yerine, adamlar Walkman ve kulaklik satislarini riske sokacak muzik kalitesi sunuyor.
Galaxy s3'un ekrani daha beyaz rengi veremezken, bu piksel bile gostermiyor. Ha tabi, amoled ekran yuzunden cins cins capraz noktalar da gorunmuyor ekranda. Millet bir dadanmis donanima ki sormayin. Ulan 800 mhz'lik 4s dune kadar takla attiriyordu tum telefonlara, ne oldu?
Ozet geciyorum: eger ios'un androide gore eksik oldugunu dusunuyorsaniz ve androidi gereksiz kalabalik veya agir goruyorsaniz, tercih etmeniz gereken tek telefondur bu.
biri de cikmis demis "biri 1500 digeri 2000. Ne olacak ki?". Sesli guldurdun arkadas. %33 daha pahali oluyor s3 bu durumda. %33!
|3 ay önce almistim bu telefonu özelliklerine bakarak iyi sandigim icin, oysaki telefon hic akici degil menülerde felan ufak ufak kasilmalar gözle görülüyor.. ayrica telefon asiri derecede isiniyor sadece 5 dakika oyun oynamak yeterli.. 1,5 ay kullanimdan sonra sattim.
|Sony'nin asil olayinin, tasarim ve (tipki apple gibi) yazilim oldugunu anlamamis kimse maalesef. Biraz kullansaniz, menulerin ne madar sade, ne kadar goz yormadan ve karisikliktan uzak oldugunu goreceksiniz. Tipki apple gibi her bir ikon bile uzun bir emegin sonucunda ortaya cikmis. Htc One S'in muzik oynaticisinda kanser oluyorum resmen, Xperia cok cok daha basit ve rahat. Yalandan Beats yazilimi yerine, adamlar Walkman ve kulaklik satislarini riske sokacak muzik kalitesi sunuyor.
Galaxy s3'un ekrani daha beyaz rengi veremezken, bu piksel bile gostermiyor. Ha tabi, amoled ekran yuzunden cins cins capraz noktalar da gorunmuyor ekranda. Millet bir dadanmis donanima ki sormayin. Ulan 800 mhz'lik 4s dune kadar takla attiriyordu tum telefonlara, ne oldu?
Ozet geciyorum: eger ios'un androide gore eksik oldugunu dusunuyorsaniz ve androidi gereksiz kalabalik veya agir goruyorsaniz, tercih etmeniz gereken tek telefondur bu.
biri de cikmis demis "biri 1500 digeri 2000. Ne olacak ki?". Sesli guldurdun arkadas. %33 daha pahali oluyor s3 bu durumda. %33!
|Ben cihazı 1 ay önce aldım ve 5 gündür serviste..Ekran camındaki ısınmaya dayalı sararma inanılmaz tiksindirici.Teleservice denen servis ise tam bir işkence.Sorun seven varsa telefonu alsın..Sony gibi global bir firma cihazın arkasında durmuyor.Fabrikasyon hatalı ürünü olmasına sağmen kullanıcıları süründürüyorlar..Hiç istemeden de olsa artık Sony ürünlerini almıyorum,aldırmıyorum,tavsiye etmiyorum.
|biras geç oldu ama Stereo codec with DAC SNR > 100 dB 3D Surround ses sistemi ve xLoud var sonuçta sony walkman kulaklığı çok kaliteli uzun ömürlü kauçuk seside oldıkça ii harici hoporlörden de gayet db si yüksek ses çıkışı var
|Sony Xperia U inceleme ne zaman gelicek ?
-tasarım zevki kişiden kişiye değişir ama çoğu telefondan daha iyi
-ekran kalitesine değinilmemesi şaşırtıcı olmuş
-s2 ile kıyaslayanlar android sürümlerini ve ekran çözünürlüklerini akılda tutsunlar
-performans kısmında hiç sıkıntı olacağını sanmam 4.0 ile hak ettiği seviyeye gelecektir
-neden 4 çekirdekli değil diyenlerede sunu söylemek istiyorum koyun gibi size sunulanı oo süper über diyerek alıyorsanız seneyede 8 çekirdeklisini alırsınız yine o cekirdekleri kullanmadan fazladan para vererek sadece ego tatmini yapar yada kendinizi rahat hissedersiniz
*tüketim çılgınlığını bi kenara bırakarak iyi bir iş yaparsınız.. eminim artık büyük firmalar reklam ve pazarlama giderlerini azaltmıştır 4 çekirdek manyakları yüzünden..!
uzun zamandır htc modellerinin tasarımını takip etmiyordum, sen böyle diyince bi bakayım dedim ama gördümki adamlarda tasarım adına ilerleme sıfır. hiçbir cekicilik yok. tabi bu benim şahsi görüsüm ama benimle aynı fikirde olanların cogunlukta olduguna inaniyorum. xperia s in tasarımına gelicek olursak, mesela bir xperia arc ın gerisinde ama sony dısındaki markaların yaptıgı tasarımlardan daha kaliteli bir tasarıma sahip bence. örnegin resimdeki sgs3
HD ekran çözünürlüğü 720x1280 olduğunun altını çizmek gerekir. Kıyas yaparken neredeyse bu değerin üçte biri kadar işlem gücüne ihtiyaç duyan 400x800 çözünürlükle karşılaştırmak pek mantıklı olmasa gerek. Ekranda piksel görme şansınız yok, hatlar çok keskin ve gerçekçi. Ayrıca kullandığım süre içerisinde rahatsızlık hissettirecek takılmaları hiç yaşamadım.
12 MP resimler veya yapılan HD video çekimlerin kalitesini henüz başka bir telefonda görmedim dersem yalan olmaz (o meşhur 41 MP lik telefonun yanından geçmedim henüz :) ). Piyasaya bu dönemde giren telefonlar da bu konuda iddialılar, bakalım :) .
Tasarım ve boyut zevk meselesi, yermek ve övmek biraz abesle iştigal olsa gerek. Bir kere 4.3" ekran olduğu için büyük boyutlu telefonlardan hoşlanmayanlar için değil bu telefon. Yeni çıkan bir çok model 4.7" olduğunu düşünürsek nereye varacak bu iş belli değil. Üstteki kamera yanındaki led ile, alttan çıkan ucube denilen o kısım ise tam bana göre diyebilirim. Telefon sadece titreşimle ses ve dokunma duyunuza değil, bu özelliğiyle görme duyunuza da haber verebiliyor. Alışınca diğer biçimdeki telefonları ele aldığınızda bir şey eksikmiş gibi geliyor.
Son olarak performansı fiyata bölerek değerlendirme yapılmalı. Çok sık görülen bir hata, 600 TL lik telefonu 3000 TL'lik telefona kıyas yapıp yerin dibine sokulduğuna sıkça şahit oluyoruz.