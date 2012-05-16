Sony Xperia S Video İnceleme

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Akıllı telefon pazarında yoluna kendi adıyla devam etme kararı alan Sony, NXT serisi altında topladığı Xperia serisi telefonların amiral gemisi Xperia S ile adından söz ettirmek istiyor. Sizler için Sony'nin en güçlüsü Xperia S'i değerlendiriyoruz.