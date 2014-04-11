Sony Xperia Z1 Compact video inceleme "Mini telefonların en güçlüsü testte"

Sony Xperia Z1 Compact öncesinde piyasaya çıkan "mini" telefonlar, adını taşıdıkların cihazın popülaritesinden istifade etmeye çalışan ancak donanım olarak hiç alakası olmayan cihazlardı. Sony Xperia Z1 Compact ise büyük telefonların üst seviye donanımını, 4.3-inç'te bizlere sunan tam bir performans canavarı. Atom Karınca olarak tabir ettiğimiz Sony Xperia Z1 Compact'ın tüm detay ları video incelememizde.

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