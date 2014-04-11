Sony Xperia Z1 Compact video inceleme "Mini telefonların en güçlüsü testte"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sony Xperia Z1 Compact öncesinde piyasaya çıkan "mini" telefonlar, adını taşıdıkların cihazın popülaritesinden istifade etmeye çalışan ancak donanım olarak hiç alakası olmayan cihazlardı. Sony Xperia Z1 Compact ise büyük telefonların üst seviye donanımını, 4.3-inç'te bizlere sunan tam bir performans canavarı. Atom Karınca olarak tabir ettiğimiz Sony Xperia Z1 Compact'ın tüm detay ları video incelememizde.
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2- Sony Euroasia nın olayıdır.
3- Dedikodu hiç değildir, bknz MediaMarkt.com.tr satışları. ilk satışlar.
4- ön siparişi 1500 liradan açan siteler ne koparsam kardır gibi yaklaşık 250 lira daha talep edip telefonu vermeye çalıştılar.
5-Ayrıca alınan ön sipariş paraları 3 hafta kadar süre işletildi.
6- Telefon şuan paralel ithalat olarak 1440 tl den kdv dahil olarak satılıyor -
7-Hepsiburada bile ithalat cihazı ekledi siteye 1549 tl ye.
8- ithalat ile dist arası servis farkı var ki sony nin sundugu teleservice servisinin şikayetlerini z ve z1 konularında görebilirsiniz.
9- Fiyatı konuştugunuz mantıkla yargılarsak haklısınız, fakat yurtdısı fiyatlarına bizim vergileri koydugumuz da bile fiyat yaklasık 1500 tl çıkıyor.
10-2000 tl ye tırmanan fiyat Sony TR nin yüksek kar payı koymasıyla oluşmakta. En güzel ornegi ise 1440 tl ye kdv dahil satan paralel ithltcıların olmasıdır.
10 adımda "dedikodu" denen, ve geçiştirilmemesini düşündüğüm fiyat rezaletini anlatmaya çalıştım.
Cihaz çıkmadan ilgi yüksek olunca fiyat rımandı gitti. Özet budur .
Saygılarımla.
buna dikkat ediniz lütfen.