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Sony Xperia Z1 Compact video inceleme "Mini telefonların en güçlüsü testte"

5 yıl
117,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony Xperia Z1 Compact öncesinde piyasaya çıkan "mini" telefonlar, adını taşıdıkların cihazın popülaritesinden istifade etmeye çalışan ancak donanım olarak hiç alakası olmayan cihazlardı. Sony Xperia Z1 Compact ise büyük telefonların üst seviye donanımını, 4.3-inç'te bizlere sunan tam bir performans canavarı. Atom Karınca olarak tabir ettiğimiz Sony Xperia Z1 Compact'ın tüm detay ları video incelememizde.

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vercer2005 5 yıl en beğenilen
1-Fiyat olayı Tek sitenin firmanın olayı değildir.
2- Sony Euroasia nın olayıdır.
3- Dedikodu hiç değildir, bknz MediaMarkt.com.tr satışları. ilk satışlar.
4- ön siparişi 1500 liradan açan siteler ne koparsam kardır gibi yaklaşık 250 lira daha talep edip telefonu vermeye çalıştılar.
5-Ayrıca alınan ön sipariş paraları 3 hafta kadar süre işletildi.
6- Telefon şuan paralel ithalat olarak 1440 tl den kdv dahil olarak satılıyor -
7-Hepsiburada bile ithalat cihazı ekledi siteye 1549 tl ye.
8- ithalat ile dist arası servis farkı var ki sony nin sundugu teleservice servisinin şikayetlerini z ve z1 konularında görebilirsiniz.
9- Fiyatı konuştugunuz mantıkla yargılarsak haklısınız, fakat yurtdısı fiyatlarına bizim vergileri koydugumuz da bile fiyat yaklasık 1500 tl çıkıyor.
10-2000 tl ye tırmanan fiyat Sony TR nin yüksek kar payı koymasıyla oluşmakta. En güzel ornegi ise 1440 tl ye kdv dahil satan paralel ithltcıların olmasıdır.

10 adımda "dedikodu" denen, ve geçiştirilmemesini düşündüğüm fiyat rezaletini anlatmaya çalıştım.
Cihaz çıkmadan ilgi yüksek olunca fiyat rımandı gitti. Özet budur .
Saygılarımla.

1-Fiyat olayı Tek sitenin firmanın olayı değildir.2- Sony Euroasia nın olayıdır.3- Dedikodu hiç değildir, bknz MediaMarkt.com.tr satışları. ilk sa...
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1 Yanıt Yanıtla +65
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` quaD. 5 yıl
inceleme sırasında " stüdyo uygun değil veya yansıma oluyor " gibi kelimeler kullandınız. o zaman inceleme niye orada yapılıyor ? Bence inceleme için uygun bir ortam sağlamalısınız . Video inceleme yapılacaksa en iyi ortam sağlansın ki kullanıcı en iyi şekilde telefonu değerlendirsin.

buna dikkat ediniz lütfen.
inceleme sırasında " stüdyo uygun değil veya yansıma oluyor " gibi kelimeler kullandınız. o zaman inceleme niye orada yapılıyor ? Bence inceleme için uygun bir...
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1 Yanıt Yanıtla +53
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doctormtr 5 yıl
Z1 compact ana konuya bakarsanız yüksek fiyat politikasını eleştirdiğimiz için çoğumuz paralel ithalattan aldık. En uygun ve güvenilir olarak bizdeuygun sitesini seçtik. Compact bizdeuygunda 1438 tl ve hiçbir sıkıntı yaşamadan aldık
Z1 compact ana konuya bakarsanız yüksek fiyat politikasını eleştirdiğimiz için çoğumuz paralel ithalattan aldık. En uygun ve güvenilir olarak bizdeuygun sitesi...
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PsYcHoO 4 yıl
Teknoloji küçüldükçe değer kazanır...bu 80 li yıllardan beri böyle...Üstün mühendislik ve marka kalitesi de burda devreye girer zaten...Sony z1 compact ile korelilere ''bu işi hala en iyi biz japonlar yaparız mesajını'' verdi...Note 3 ve benzeri devasa modellerin çılgınlığının yaşandığı bi ülkede neredeyse ''cep telefonu'' ve ''mobilite'' kavramları tarihe karışmak ve beni de delirtmek üzereydi ki, şuan mayo cebime koyduğum telefonu çıkarıp ıslak ıslak mesaj yazma özgürlüğümle huzur buldum...Söz konusu cep telefonu ise ''o telefon cepte duracak arkadaşım'' diyenlerden olduğum için tercih ettim bu telefonu...Snapdragon 800 ve 720p ekranın da etkisi oldu tabi :)
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quartx 5 yıl
Dock ünitesi bence çok gerekli. Telefonu hergün kablosunu tak çıkar yapacağımız için kapaklı yapının bozulma riski çok fazla. Ayrı bir şarj yerinin olması güzel.Bendeki galaxy s2 nin usb portu bozuldu temassızlık yapıyor.
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vercer2005 5 yıl
dedikodu fiyatlandırmaya şuan bir çok paralel ithalat satıyor bilgilerinize
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FIRAT_G_ 5 yıl
Oküz alırım o paraya ben Oküz
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BerkhanBalta 5 yıl
Birkere stamina mod çok işe yarıyor gece boyunca 1-2 gidiyor.
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Apaybebegim 5 yıl
n11.com/... fiyatı 1400 civarında bu işte bi terslik mi var?
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Breaak4Love 5 yıl
vercer2005

güvenmedigim tele 1200 lira vermem ben mesela

Hersey Bozulur Sony bozuluyor Ama Dikkatimi ceken Genpadan Herkez Sikayetci
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fds14 5 yıl fx57
biraz da dayanıklılık testleri yapsanız
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orhanyıldız 5 yıl
Canli gordum hic begenmedim
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DH Misafiri 5 yıl
Telfon cizilmiye karsi dayanikli zaten uzerinde anti shatter film var z ve z1-de oldugu gibi... ekran chok fazla chizildiyinde anti shatter filmi deyistirmek mumkun... Telefonun fiyati her yerde musait Turkiyeden basqa... 1400 tl..
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DH Misafiri 5 yıl
Z2 gibi bındada sıvı soğutma varmı acaba?

phonearena.com/...
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Triluminos 5 yıl
Telefonu Dock ünitesi ile kullanan biri olarak Erdi Bey'in yönelttiği soruya cevaben; akıllı telefonların batarya ömrünün yetersizliği ve kimi zaman gün içerisinde 2-3 kez şarj etmek zorunda kalmamız nedeniyle Dock ünitesi almak kaçınılmaz hale geliyor, açılır kapanır kapaklar uzun vadede illa ki yıpranıp su geçirmeme özelliğini kaybedecektir, xperia Z sahibi bir arkadaşımın başına geldiği için Z1 alır almaz Dock ünitesini aldım ve elimden geldiğince dock ile şarj ediyorum,sağladığı fayda göz önüne alındığında telefon kasasındaki "çirkin" görüntü nazar boncuğu olmuş diyebiliriz.
Bu arada plastik fetişisti arkadaşların kalkıp da o dock giriş kısmını bahane ederek telefonun tasarımını eleştirmeleri tam anlamıyla kendini bilmezlik, HTC veya Apple kullananı anlarım ancak LG ve Samsung kullanıcılarının eleştirilerini kaale almamak lazım
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