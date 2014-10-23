Sony Xperia Z3 ailesi Türkiye'de: Fiyatları, 6 aylık ürün döngüsünü ve diğer detayları konuştuk

Sony Xperia Z3 ailesi Türkiye'de satışa sunuldu. Hem Xperia Z3 hem de Xperia Z3 Compact için fiyatları, 6 aylık ürün döngüsünü, kamera yeteneklerini ve merak edilen diğer detayları, Sony Mobile Türkiye Ülke Müdürü Tarık Akad ile konuştuk.

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