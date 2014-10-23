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Sony Xperia Z3 ailesi Türkiye'de: Fiyatları, 6 aylık ürün döngüsünü ve diğer detayları konuştuk

4 yıl
59,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony Xperia Z3 ailesi Türkiye'de satışa sunuldu. Hem Xperia Z3 hem de Xperia Z3 Compact için fiyatları, 6 aylık ürün döngüsünü, kamera yeteneklerini ve merak edilen diğer detayları, Sony Mobile Türkiye Ülke Müdürü Tarık Akad ile konuştuk.
 

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antonidas 4 yıl
sony mobil departmanında ceo değişikliğine gitmiş.
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sabremetric 4 yıl
Z3 dünyanın en iyi ses kalitesi ve sensörüne sahip telefondur. Sony Z3 kardeşleri Z1 ve Z2 ye göre daha büyük sensör kullanıyor. Z3 bir telefonda olabilecek en yüksek 12800 ISO değerine sahip. Z1 ve Z2 gibi 3200 ISO değil. Hareket eden her şeyi düşük ışık koşullarında daha iyi yakalıyor ve daha parlak bir ekrana sahip. Bu büyük fark yaratıyor. Pil ömrüde Z1 ve 2 ye göre bence daha iyi.. Ayrıca Hi-res Audio teknolojisi kullanıyor. Laf aramızda
Samsung cahil kullanıcıyı hedef alarak ürün satmaktadır. Alanlar ne ses den ne de görüntüden anlarlar... Samsung'un profesyonel ses ve görüntü sektöründe hiç bir zaman yeri yoktur. Şansıdı yoktur. Doğru dürüst bir TV'si ve projeksiyon sistemi de yoktur. Sony profesyonel ses ve görüntü ekipmanları üreticisidir.Dünyanın en iyi kameralarını ve projeksiyon sistemlerini üretir. Sony 3D çekimi için kullanılan ekipman ve sistemler ile içerik oluşturan film ve oyunları üreten, tüketiciye 3D teknolojisini sunan ve ulaşmasını sağlayan tek şirket olarak Sony, tüm bu komple çözümlerini “mercekten göze 3D deneyimi” olarak tanımlıyor. Sony, “3D, ev eğlencesinin geleceğidir” yaklaşımıyla yarattığı 3D dünyasının kapılarını, büyük fırsatlar eşliğinde tüketicilerine açıyor. Televizyonun yanı sıra oyun, film ve fotoğrafı da içeren son derece zengin içerik, teknoloji ve ürün yelpazesi ile Sony, ev eğlencesini üçüncü bir boyuta taşıyor. Sony 3D Blu-ray Disc oynatıcılar, 3D Ev sineması sistemleri, 3D BRAVIA TV'ler, 3D PlayStation 4 oyun konsolu ve 3D’ye uyumlu fotoğraf makineleri ile Sony, 3D deneyimi yaşatıyor. Samsung' un en çok TV ve telefon satabildiği ülke Türkiye :) Eğitim şart!
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SlimShady 4 yıl
Arkadaşlar size sorum var yıllardır Iphone kullanıcısı olarak Z3 Compact alma fikrim var Iphone 6'yı pek beğenemediğimden dolayı bugün telefonu inceledim hoşuma da gitti ama Android korkusundan dolayı biraz daha düşünmeye karar verdim. Lütfen sizin değerli fikirlerinizi rica edebilir miyim ?
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ehliask 4 yıl SlimShady
SlimShady

Arkadaşlar size sorum var yıllardır Iphone kullanıcısı olarak Z3 Compact alma fikrim var Iphone 6'yı pek beğenemediğimden dolayı bugün telefonu inceledim hoşuma da gitti ama Android korkusundan dolayı biraz daha düşünmeye karar verdim. Lütfen sizin değerli fikirlerinizi rica edebilir miyim ?

+1

Bende ıos kullanıcı olarak son yıllarda iphone serısınde yenılıkcı bır gelısme bulamadım ve her serıde kronık bır sıkıntısı olması nedenıyle androide yonelmıs durumdayım. Xperia z3 dusunuyorum ama rakıplerıde aklımı karıstırmıyor degıl (lg g3 , htc one m8 vs ) fakat uzun zamandır arastırıyorum internette en son medıa markt da standa da ınceledım bu telefonları ; kurcaladıgım kadarıyla androidın eskı halınden eser yok buna sasırdım dogrusu menuler oldukca stabıl donma kasma vs hıc rastlamadım görülen o ki android atağa gecmis durumda. Z3 modelını ıncelerken kamerası bıraz dusundurdu şöyle ki profesyonel anlamda fotografcılıkla ugrasmaktayım cıhazda 20 megapixel degerden bahsedılmıs fakat gercegı yansıttıgını sahsen dusunmuyorum.
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antonidas 4 yıl
müdür: resmi ağızdan xperia sp'nin kit kat güncellemesini alacağını söyledikten sonra neden kit kat güncellemesi vermediniz.
eminim müdürümde bir fikri yoktur.
sony benim için bitmiştir.
köşeli tuğla gibi telefonlarıyla ve sanki akıllı telefonun en önemli özelliğinin su geçirmezlikmiş olduğunu sanan dehalarıyla hayatta başarılar dilerim.
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nobu 4 yıl
Z ailesi telefonlar sadece önceki telefonların gelişmiş versiyonları yinede kullanmak isterdim ama sonyden farklı modellere sahip cihazlarda görmek isterim ve tam olarak 6 aylık döngüyü anlayabilmiş değilim adamlar üst seviye cihazların fiiyatlarını düşunerek daha fazla mı telefon satarız mantıgıylamı hareket ediyorlar
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Jeopol 4 yıl nobu
nobu
Z ailesi telefonlar sadece önceki telefonların gelişmiş versiyonları yinede kullanmak isterdim ama sonyden farklı modellere sahip cihazlarda görmek isterim ve tam olarak 6 aylık döngüyü anlayabilmiş değilim adamlar üst seviye cihazların fiiyatlarını düşunerek daha fazla mı telefon satarız mantıgıylamı hareket ediyorlar

Cogu kisi kizsada iyi birsey.

En azindan telefon ihtiyacim varsa 6 aylik telefon yerine biraz daha gelismisini alabiliyoruz bir 6 ay daha yenisini beklemek yerine.
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Lion_Army 4 yıl
Sony ya seviyorum bu markayı...

Yanlız çok kızdığım bir nokta var, şu tableti getirin artık ya z3 tablet çıkıyo z2 daha gelmedi bile bize...
Geçen ay sony center'dan dock almaya gittiğimde sordum yakında gelir bizde bekliyoruz dediler hala yok ortada bir şey...
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denixt 4 yıl
avrupada zed diye okunur aynı bmw zed 3 zed 4 gibi
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fatih.nur 4 yıl
sony nin z serisini severdim ama şimdi hep birbirinin aynısı olan modeller bunlar.
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fds14 4 yıl fatih.nur
fatih.nur
sony nin z serisini severdim ama şimdi hep birbirinin aynısı olan modeller bunlar.

Aynısı demek doğru olmaz ki doğruda değil. Her model eski modele göre daha gelişmiş özellikler içeriyor. Belki kast ettiğiniz daha farklı eşi benzeri olmayan yeni bir teknolojidir, işte o konuda haklısınız
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aliemrey 4 yıl
Sony Türkiye belkide satış ve pazarlama konusundaki en başarısız rakiplerine kıyasla en başarısız birim. Mobil direktöründe hiç bir soruya anlamlı cevap verememesi ve soruları çevirip dolandırması, kamera konusunda sadece isoyu baz alarak konudaki cahilliğini belli etmeside cabası.
Ayrıca birçok forum haberine ve resmi olmayan bir kaç Sony çalışanı açıklamalarına göre Sony 6 aylık döngüden artık vazgeçti. Olumsuz tepkilere rağmen Z2 de gelmişti ancak artık Sony nin bu hatadan döneceği büyük olasılıkla netleşti.
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hk48 4 yıl
Benim bir kaç sorum olacaktı
Şuan da tayland tatildeyim ve yarın son günüm bugün bu telefonu gördüm ve bana yaklaşık maliyeti 1650 tl ye gelecek 16 gb model için
Cihazı yurtdışından alsam türkiyede kullanırken bir sıkıntı yaşarmıyım
Z3 ve oppo 7 birazda ilgimi note4 çekti fakat , sony bu telefonu yeni çıkmasından dolayı gönlüm bu tarafta başka alternatif telefon modelleri verirseniz değerlendirebilirim
Not iphone 6 burada piyasaya çıkmadığı için karaborsa
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teknokaptan 4 yıl hk48
hk48
Benim bir kaç sorum olacaktı
Şuan da tayland tatildeyim ve yarın son günüm bugün bu telefonu gördüm ve bana yaklaşık maliyeti 1650 tl ye gelecek 16 gb model için
Cihazı yurtdışından alsam türkiyede kullanırken bir sıkıntı yaşarmıyım
Z3 ve oppo 7 birazda ilgimi note4 çekti fakat , sony bu telefonu yeni çıkmasından dolayı gönlüm bu tarafta başka alternatif telefon modelleri verirseniz değerlendirebilirim
Not iphone 6 burada piyasaya çıkmadığı için karaborsa


Z3 ve z serisi kullanmadigim icin bilemem ama oppo find 7 kullandim super diyebilirim. Ama ulkemizde simdi bana sorsan z3 alirmiydin evet denemek icin alirdim...yurt disinda aldigin cihazi turkiyede kullanmak icin 125 tl galiba devlete para veriyorsun zaten unlocked telefon ise rahatlikla kulllanabilirsin
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DH Misafiri 4 yıl
Z harfi fransizcada ve bazi ulkelerde ZED diye okunur.bilmeyenler ve yeni duyanlar icin yazdim yadirganacak bisey yok
fransadayim ve bizde sony tlf lari zed 1.2.3 diye soyluyoz
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