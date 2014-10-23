Sony Xperia Z3 ailesi Türkiye'de: Fiyatları, 6 aylık ürün döngüsünü ve diğer detayları konuştuk

SlimShady Arkadaşlar size sorum var yıllardır Iphone kullanıcısı olarak Z3 Compact alma fikrim var Iphone 6'yı pek beğenemediğimden dolayı bugün telefonu inceledim hoşuma da gitti ama Android korkusundan dolayı biraz daha düşünmeye karar verdim. Lütfen sizin değerli fikirlerinizi rica edebilir miyim ?
nobu Z ailesi telefonlar sadece önceki telefonların gelişmiş versiyonları yinede kullanmak isterdim ama sonyden farklı modellere sahip cihazlarda görmek isterim ve tam olarak 6 aylık döngüyü anlayabilmiş değilim adamlar üst seviye cihazların fiiyatlarını düşunerek daha fazla mı telefon satarız mantıgıylamı hareket ediyorlar
fatih.nur sony nin z serisini severdim ama şimdi hep birbirinin aynısı olan modeller bunlar.
hk48 Benim bir kaç sorum olacaktı Şuan da tayland tatildeyim ve yarın son günüm bugün bu telefonu gördüm ve bana yaklaşık maliyeti 1650 tl ye gelecek 16 gb model için Cihazı yurtdışından alsam türkiyede kullanırken bir sıkıntı yaşarmıyım Z3 ve oppo 7 birazda ilgimi note4 çekti fakat , sony bu telefonu yeni çıkmasından dolayı gönlüm bu tarafta başka alternatif telefon modelleri verirseniz değerlendirebilirim Not iphone 6 burada piyasaya çıkmadığı için karaborsa
+1
Bende ıos kullanıcı olarak son yıllarda iphone serısınde yenılıkcı bır gelısme bulamadım ve her serıde kronık bır sıkıntısı olması nedenıyle androide yonelmıs durumdayım. Xperia z3 dusunuyorum ama rakıplerıde aklımı karıstırmıyor degıl (lg g3 , htc one m8 vs ) fakat uzun zamandır arastırıyorum internette en son medıa markt da standa da ınceledım bu telefonları ; kurcaladıgım kadarıyla androidın eskı halınden eser yok buna sasırdım dogrusu menuler oldukca stabıl donma kasma vs hıc rastlamadım görülen o ki android atağa gecmis durumda. Z3 modelını ıncelerken kamerası bıraz dusundurdu şöyle ki profesyonel anlamda fotografcılıkla ugrasmaktayım cıhazda 20 megapixel degerden bahsedılmıs fakat gercegı yansıttıgını sahsen dusunmuyorum.
eminim müdürümde bir fikri yoktur.
sony benim için bitmiştir.
köşeli tuğla gibi telefonlarıyla ve sanki akıllı telefonun en önemli özelliğinin su geçirmezlikmiş olduğunu sanan dehalarıyla hayatta başarılar dilerim.
Cogu kisi kizsada iyi birsey.
En azindan telefon ihtiyacim varsa 6 aylik telefon yerine biraz daha gelismisini alabiliyoruz bir 6 ay daha yenisini beklemek yerine.
Yanlız çok kızdığım bir nokta var, şu tableti getirin artık ya z3 tablet çıkıyo z2 daha gelmedi bile bize...
Geçen ay sony center'dan dock almaya gittiğimde sordum yakında gelir bizde bekliyoruz dediler hala yok ortada bir şey...
Aynısı demek doğru olmaz ki doğruda değil. Her model eski modele göre daha gelişmiş özellikler içeriyor. Belki kast ettiğiniz daha farklı eşi benzeri olmayan yeni bir teknolojidir, işte o konuda haklısınız
Ayrıca birçok forum haberine ve resmi olmayan bir kaç Sony çalışanı açıklamalarına göre Sony 6 aylık döngüden artık vazgeçti. Olumsuz tepkilere rağmen Z2 de gelmişti ancak artık Sony nin bu hatadan döneceği büyük olasılıkla netleşti.
Şuan da tayland tatildeyim ve yarın son günüm bugün bu telefonu gördüm ve bana yaklaşık maliyeti 1650 tl ye gelecek 16 gb model için
Cihazı yurtdışından alsam türkiyede kullanırken bir sıkıntı yaşarmıyım
Z3 ve oppo 7 birazda ilgimi note4 çekti fakat , sony bu telefonu yeni çıkmasından dolayı gönlüm bu tarafta başka alternatif telefon modelleri verirseniz değerlendirebilirim
Not iphone 6 burada piyasaya çıkmadığı için karaborsa
Z3 ve z serisi kullanmadigim icin bilemem ama oppo find 7 kullandim super diyebilirim. Ama ulkemizde simdi bana sorsan z3 alirmiydin evet denemek icin alirdim...yurt disinda aldigin cihazi turkiyede kullanmak icin 125 tl galiba devlete para veriyorsun zaten unlocked telefon ise rahatlikla kulllanabilirsin
fransadayim ve bizde sony tlf lari zed 1.2.3 diye soyluyoz