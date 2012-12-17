Sony, Xperia akıllı telefonları için Android Jelly Bean güncellemesinin dağıtımına Şubat 2013'te başlıyor





Ice Cream Sandwich için yürüttüğü güncelleme programıyla geçen yıl piyasaya sürdüğü neredeyse tüm mobil cihazlarını yeni işletim sistemi versiyonuna yükselterek müşterilerini memnun etmeyi başaran Sony, resmi mobil blogu aracılığıyla Android 4.1 Jelly Bean sürüm güncellemesi alacak aygıtlarıyla alakalı yeni veriler açıkladı. Daha önce 2011 yılında çıkış yapan Xperia modellerini bu sürüme yükseltmesi halinde tüketicilerin ve kendisinin talep ettiği akıcılıkta bir kullanım deneyimi yaşatamayacağını öne sürerek eski cihaz sahipleri için resmi Jelly Bean güncellemesinin yolunu kapatan teknoloji şirketi, 2012 Xperia akıllı telefonlarının önemli bir kısmını dağıtım kapsamında olduğunu müjdelemişti.

Yapılan son bilgilendirmede, ilk olarak Xperia T, Xperia TX ve Xperia V'nin Şubat - Mart 2013 tarihlerinde Android 4.1 versiyonlu üretici yazılımına yükseltilmeye başlayacağı ifade edildi. Sonbahar-kış döneminde tüketiciyle buluşan bu modellerin ardından Xperia P, Xperia J ve Xperia go sahipleri, cihazlarını Mart ayının sonuna kadar güncellemiş olacak. Kesin bir tarih verilmeyen Xperia S, Xperia SL ile Xperia acro S ise; muhtemelen Nisan ayı içerisinde hazırlanan yeni sürüme kavuşmuş olacak. Ayrıca bu yıl satışa sunulan, fakat açıklanan güncelleme takviminde yer almayan Xperia U, Xperia miro, Xperia tipo ve Xperia sola'nın Android 4.0 Ice Cream Sandwich sonrası bir işletim sistemi güncellemesi almayacağı kesinlik kazanmış oldu.

Japon üreticinin 2013'te piyasaya süreceği akıllı telefonlarına eşlik edecek yeni kullanıcı arayüzü özelliklerinin önemli bir bölümü ile Google Now kişisel yardımcı hizmeti, hissedilir düzeyde performans ve pil ömrü artışı gibi yenilikleri bünyesinde barındırması beklenen güncelleme hakkında yeni detaylar önümüzdeki senenin başında yine Sony Mobile blogu üzerinden firmanın müşterileriyle paylaşılacak.

http://blogs.sonymobile.com/2012/12/17/update-on-sony-software-upgrades-including-uplift-to-jelly-bean-android-4-1-for-2012-xperia-smartphones/