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Sony, Xperia akıllı telefonları için Android Jelly Bean güncellemesinin dağıtımına Şubat 2013'te başlıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,4b
1
68
Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Ice Cream Sandwich için yürüttüğü güncelleme programıyla geçen yıl piyasaya sürdüğü neredeyse tüm mobil cihazlarını yeni işletim sistemi versiyonuna yükselterek müşterilerini memnun etmeyi başaran Sony, resmi mobil blogu aracılığıyla Android 4.1 Jelly Bean sürüm güncellemesi alacak aygıtlarıyla alakalı yeni veriler açıkladı. Daha önce 2011 yılında çıkış yapan Xperia modellerini bu sürüme yükseltmesi halinde tüketicilerin ve kendisinin talep ettiği akıcılıkta bir kullanım deneyimi yaşatamayacağını öne sürerek eski cihaz sahipleri için resmi Jelly Bean güncellemesinin yolunu kapatan teknoloji şirketi, 2012 Xperia akıllı telefonlarının önemli bir kısmını dağıtım kapsamında olduğunu müjdelemişti. 
Yapılan son bilgilendirmede, ilk olarak Xperia T, Xperia TX ve Xperia V'nin Şubat - Mart 2013 tarihlerinde Android 4.1 versiyonlu üretici yazılımına yükseltilmeye başlayacağı ifade edildi. Sonbahar-kış döneminde tüketiciyle buluşan bu modellerin ardından Xperia P, Xperia J ve Xperia go sahipleri, cihazlarını Mart ayının sonuna kadar güncellemiş olacak. Kesin bir tarih verilmeyen Xperia S, Xperia SL ile Xperia acro S ise; muhtemelen Nisan ayı içerisinde hazırlanan yeni sürüme kavuşmuş olacak. Ayrıca bu yıl satışa sunulan, fakat açıklanan güncelleme takviminde yer almayan Xperia U, Xperia miro, Xperia tipo ve Xperia sola'nın Android 4.0 Ice Cream Sandwich sonrası bir işletim sistemi güncellemesi almayacağı kesinlik kazanmış oldu.
Japon üreticinin 2013'te piyasaya süreceği akıllı telefonlarına eşlik edecek yeni kullanıcı arayüzü özelliklerinin önemli bir bölümü ile Google Now kişisel yardımcı hizmeti, hissedilir düzeyde performans ve pil ömrü artışı gibi yenilikleri bünyesinde barındırması beklenen güncelleme hakkında yeni detaylar önümüzdeki senenin başında yine Sony Mobile blogu üzerinden firmanın müşterileriyle paylaşılacak. 

http://blogs.sonymobile.com/2012/12/17/update-on-sony-software-upgrades-including-uplift-to-jelly-bean-android-4-1-for-2012-xperia-smartphones/ Yorum Yaz
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Jül Sezar 6 yıl en beğenilen
Sola tayfa bi ara cok ahkam kesiyordu
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Eoudoxias 6 yıl
sola ve u nun almayıp p ve go nun almasını tek sebebi para !!

go nun fiyatı 1000 tl p nin de 1000 tl.

solanın 800 tl u nun da 700 tl.

daha da sony almam. artık bir nexus alma vakti geldi bence. (sony nexus çıkarsa o zaman sony alırım
)
sola ve u nun almayıp p ve go nun almasını tek sebebi para !!go nun fiyatı 1000 tl p nin de 1000 tl.solanın 800 tl u nun da 700 tl....
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Reliq 6 yıl
Xperia u ve solaya ayıp etti...
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DH Misafiri 6 yıl
Gerek kalite gerek estetik gerek sağlamlık xperia z' nin üstüne telefon tanımam italyadan geldi bana internette gördüklerimi uyguladım şaşkına döndüm adamlar tutturmuş bir Iphone elektronikte sony nokia tek geçerim
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gksl35 6 yıl
Xperia E 512Mb Ram, 1Ghz işlemci JB ile geliyor,kamerası bile 3.2MP!!! Xperia J 512Mb Ram, 1Ghz işlemci JB alacak, Xperia arc S 512Mb ram, 1,4Ghz işlemci, verdikleri ICS güncellemesi bile berbatken, E ve J'ye JB verirken, bunlardan daha üstün donanıma sahip, arc s, Sola, U gibi telefonlara JB vermemesi tek kelime ile Rezalet!
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Han-X 6 yıl gksl35
gksl35

Xperia E 512Mb Ram, 1Ghz işlemci JB ile geliyor,kamerası bile 3.2MP!!! Xperia J 512Mb Ram, 1Ghz işlemci JB alacak, Xperia arc S 512Mb ram, 1,4Ghz işlemci, verdikleri ICS güncellemesi bile berbatken, E ve J'ye JB verirken, bunlardan daha üstün donanıma sahip, arc s, Sola, U gibi telefonlara JB vermemesi tek kelime ile Rezalet!

Sen sola arc s u diyosunda hocam daha Xperia P,S,İon dururken E'ye hepsinden önce güncelleme geldi biz napalım :)
Xperia E'ye güncelleme verilmesinin tek sebebi ise cihazın T,TX,V den bir adım önce piyasaya çıkarılması.
Ve güncellemeyi donanıma göre dağıtmıyorlar diğer modelleri alan almış 2 sene geçmiş ne güncellemesi verecem mantığıyla hareket ediyorlar.
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focusone 6 yıl
Günceleme olmasa açmı kalıyonuz amc, sanki teli silbaştan yaratıyolar. İki tane kıytırık özelliğe ağlayanlara bak, ekmeğini elinden alsan bu kadar aglamazlar, iş yok emek yok üretim yok , elin yaptığı oyuncakların bu kadar fanatiği olmayın.
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bukalemun56 6 yıl
ayıptır ayıp... xpreia solaya güncelleme gelmiyecekse çift çekirdek işlemci kullanmasalarmış.
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tevbu 6 yıl
Telefonunun Ics gibi çok kötü bir sistem kullanırsa telefonunun normal özelliklerini kullanamadığımızdan telefondan zevk almaya sıra gelmiyor.
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leren 6 yıl
Galaxy Nexus kullanıyorum. Güncelleme dışında bir artısı yok. O da tartışılır güncelleme geliyor programlar uyumsuz telefon çöküyor. Güncelleme nin bir iki değişiklik dışında bir artısı yok. Onun için güncelleme gelmiyor diye telefonlarınızdan soğumayın tadını çıkarın bence.
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Provisional 6 yıl
Haberde yazılmamış;
Xperia ion da Jelly Bean alcak. Resmi sitede yazıyor ancak nedense Bilal Bey buraya yazmayı unutmuş.
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XperiaTM 6 yıl
Bir şeyi de erken verin be kardeşim !
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asalet03 6 yıl
eeeee hani ne oldu xperia arc s e ne oldu sonyyyy
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BOZOK 6 yıl
Samsung Galaxy Ace 2 ICS veya JB almayacak, bu güncellemeleri alacak olan Sony Xperia Sola almak mantıklı diyenlere; Sony sağ gösterip, sol vurdu...
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foz54 6 yıl
ics calistiran her cihaz jb da calistirir. bunu bizzat google söyledi. ics için 1gb RAM lazim, Sony 2011 cihazlarina boşuna ics verdi hele neo lar 512mb ramle icsde kasiyordu. ancak xperia s e nisanda 4.1 gelmesi ne komik bir durum nexus alin rahat edin GN 4.2.1 ;)
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