Sony, akıllı telefon pazarından çıkıyor mu ? Detaylar ve merak edilenler bu videoda!

Sony akıllı telefon pazarından çıkıyor mu ? Çıkmıyorsa 6 ayda bir yeni üst seviye telefon duyurma stratejisi ne olacak, Xperia Z4'ü ne zaman göreceğiz, ülkemizde beklenen ek vergiler için ne düşünüyorlar ve yazılım güncellemesinde neler yapıyorlar. Merak edilen her şey özel röportajımızda, iyi seyirler.

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