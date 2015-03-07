Sony, akıllı telefon pazarından çıkıyor mu ? Detaylar ve merak edilenler bu videoda!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sony akıllı telefon pazarından çıkıyor mu ? Çıkmıyorsa 6 ayda bir yeni üst seviye telefon duyurma stratejisi ne olacak, Xperia Z4'ü ne zaman göreceğiz, ülkemizde beklenen ek vergiler için ne düşünüyorlar ve yazılım güncellemesinde neler yapıyorlar. Merak edilen her şey özel röportajımızda, iyi seyirler.
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ekran çerçeve oranı rezaletmiş. millet zamanında bir laf ez ezberlemiş, hala ezberden konuşuyor. geçen senenin amiralleri için screen to body ratioları yazıyorum:
samsug galaxy s5: %69.76 ; htc one m9: %68.52 ; sony xperia z3: %71.00 ; lg g3: %75.22
kaynak: phonearena
zamanında xperia z1'de bu oran düşüktü: %64.52. o zaman ezberlediler hala aynı şey. şu forumda millet sony'e giydirmeye yer arıyor. sony batacakmış zaten. yersen.
1 günceleme mi ? Şu anda xperia z kullanıyorum 4.1 ile çıktı ,sırasıyla 4.2 , 4.3 ,4.4.2 ve şuanda 4.4.4 sürümü var yakında 5.0 güncellemesinide alacak.
M4 Aqua çok güzel telefon, Sony akıllı telefon pazarında yoluna tam gaz devam ediyor. Z serisinin yeni telefonu da harika olucak, özet bu.