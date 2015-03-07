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Sony, akıllı telefon pazarından çıkıyor mu ? Detaylar ve merak edilenler bu videoda!

4 yıl
27,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony akıllı telefon pazarından çıkıyor mu ? Çıkmıyorsa 6 ayda bir yeni üst seviye telefon duyurma stratejisi ne olacak, Xperia Z4'ü ne zaman göreceğiz, ülkemizde beklenen ek vergiler için ne düşünüyorlar ve yazılım güncellemesinde neler yapıyorlar. Merak edilen her şey özel röportajımızda, iyi seyirler.
 

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acmtncy 4 yıl en beğenilen NEWEST
NEWEST

Ekran çerçeve oranı rezalet olan aletleri satıp eşsiz telefon diyorlar tam komedi :D Artık olay teknoloji üretimine dönmüş durumda, kendi işlemcisini üreten iki dev var artık biri Samsung diğeri Apple. Zaten pazar payları da niş markette bu ikisine rakip olan bir başka marka yok artık, diğer markalar artık Çinli rakipleriyle ciddi bir rekabete girecek. Tahminime göre zarar etmeye devam ederse Sony Vaio'dan sonra yakında Mobile tarafını da elden çıkartacak. Z4 ise Snapdragon 820 ile gelirse ancak bir şansı olabilir bu saatten sonra ve de kasasında ciddi bir revize olması lazım özellikle ekran çerçeve oranında. Diğer taraftan lolipop güncellemesini Z serisi hariç telefonlarına veremeyen bir firma bana liderlikten bahsetmesin mobil pazarda.

ekran çerçeve oranı rezaletmiş. millet zamanında bir laf ez ezberlemiş, hala ezberden konuşuyor. geçen senenin amiralleri için screen to body ratioları yazıyorum:

samsug galaxy s5: %69.76 ; htc one m9: %68.52 ; sony xperia z3: %71.00 ; lg g3: %75.22

kaynak: phonearena

zamanında xperia z1'de bu oran düşüktü: %64.52. o zaman ezberlediler hala aynı şey. şu forumda millet sony'e giydirmeye yer arıyor. sony batacakmış zaten. yersen.
NEWESTEkran çerçeve oranı rezalet olan aletleri satıp eşsiz telefon diyorlar tam komedi :D Artık olay teknoloji üretimine dönmüş durumda...
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Technotronic 4 yıl zdniz
zdniz
Sony güncelleme vermedikden sonra napıyım ben onu verse verse 1 güncelleme verir başkada bişey olmaz türkiyedeki teknik servisleri düşman başına zaten...

1 günceleme mi ? Şu anda xperia z kullanıyorum 4.1 ile çıktı ,sırasıyla 4.2 , 4.3 ,4.4.2 ve şuanda 4.4.4 sürümü var yakında 5.0 güncellemesinide alacak.
zdnizSony güncelleme vermedikden sonra napıyım ben onu verse verse 1 güncelleme verir başkada bişey olmaz türkiyedeki teknik servisleri düşman...
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King Stannis 4 yıl TheRad67
TheRad67

Özet ?

M4 Aqua çok güzel telefon, Sony akıllı telefon pazarında yoluna tam gaz devam ediyor. Z serisinin yeni telefonu da harika olucak, özet bu.
TheRad67Özet ?M4 Aqua çok güzel telefon, Sony akıllı telefon pazarında yoluna tam gaz devam ediyor. Z serisinin yeni telef...
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Major König 4 yıl
Android de Sony en iyisi
Zamzung cular plastik kasayı yere göğe sığdıramıyorlar
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Bence çekilsin fazla bile dayandı.
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King Thranduil 4 yıl
Kim ne derse desin Apple.
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Parallel Killer 4 yıl
vestel diyo 4G değil tühh
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bigbooss 4 yıl
(burada çerçeveye laf eden arkadaşlar direk üstüne alınmasınlar )
çerçevye laf edenler eşek kadar çerçeveli iphoneleri yere göre sığdıramıyorlardı
LG ve bir kaç marka dışında bu kasa/ekran oranını çok iyi yapan firma yok malesef.
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beter.böcek 4 yıl
Sony az satar ama piyasadaki yeri belli,model sayisini epey bi azaltacaklar sanirsam,daha ivme kazandirabilir.
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Major König 4 yıl
En azından galaxy s6 gibi iphone 6 kopyası bir telefon üretmiyor adamlar. Kendi tasarımları var
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prank31 4 yıl
İphone 6 plus 64 gb kullanıcısı ve bir sony fanı olarak z4 ü ciddi anlamda bekliyorum ancak z3 kamera konusunda çok zayif herşeyin megapixell olmadiğini bir kere daha anladım ön kamera gece dişarda insan kendini göremiyo ciddi anlamda geliştirilmeli arka kamerada ise foto çekerken bi kırmızı mı desem pembe mi desem bi ton ağır basiyor resimlerde ve detayları çok zayıf fotonun.Daha azalmiş çerçeve ,sanal tuşlarin kaldirilmasi yada her oyunda kapatabilme özelliği,parmak izi sensörü ,snapdragon 810 ,quad hd ekran ,aynı yada daha fazla pil ömrü,sony e yakışır çok daha iyi ön ve arka kamera,4gb ddr4 ram ve bu özelliklerle gelirse piyasayo kavurur çünkü tanıtıldıgında bütün rakipleri telefonlarini tanitmiş olcak ve cok kısa zamanda iphone 6s cıkıcak piyasaya tutunabilmesi ve kasıp kavurması için bu özelliklerle gelmeli e birde yazılım olrak arti birşeyler sunmalı.
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bullx 4 yıl prank31
benim anlamadığım şu samsungta bu adamların sensörünü kullanıyor ama kendi telefonlarıyla samsung telefonlar arasında fotoğraf kalitesinde uçurum var.
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starmemoli 4 yıl
Sony malzeme kalitesi olarak bence kendi alanında rakipsiz.eleştirilere bakıyorum da g3 le z3 ü kıyaslayanlar var. :) g3 le ilgili sıkıntıları bilmeyen varsa 2k ekran ısınıyor,oyunlarda uzun sürede kasma ve takılmaya neden oluyor.z3 ve z serisi ısınsa bile suya dayanıklı olduğu için suya tut soğusun.bunu başka hiçbir telefonda yapamazsın.sony telefonu elinize aldığınızda sağlam ve dayanıklılık hissi ve yıllarıns ony kalitesini görüyorsunuz.bende z3 ayarında piyasada bir telefon göremiyorum.(suya dayanklık,20.7 mp kameralı,alüminyum çerçeveli ve önü arkası cam olan telefon)
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bullx 4 yıl starmemoli
20.7 mp kamera iyi güzel ama çöp?
testlerde gördük g3 z3 farkını. z3 1. oldu ama sondan...
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apokhan 4 yıl
Bence gec bile kaldilar, z3c de birsuru problem var. Arka ce on cam catlamalari, kamera pembeligi vs. Yapamiyorsunuz iste ugradmayin
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Gurney5 4 yıl apokhan
apokhan
Bence gec bile kaldilar, z3c de birsuru problem var. Arka ce on cam catlamalari, kamera pembeligi vs. Yapamiyorsunuz iste ugradmayin

Telefonu bizzat kullaniyormusunuz yoksa internetten şikayetlermi bunlar
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