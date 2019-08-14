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Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony’den yeni araç içi eğlence sistemi: XAV-AX8000

Sony, Android Auto ve CarPlay desteğine sahip ve 8.95 inçlik bir ekranla gelecek olan XAV-AX8000 model araç içi eğlence sistemini tanıttı. Cihaz, Aralık ayında 600 dolara ABD'de satışa sunulacak.
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Diğer Elektronik Cihazlar
Gökhan G.
Editör
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Sony’den yeni araç içi eğlence sistemi: XAV-AX8000
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Android Auto ve Apple CarPlay güncellemeleri ile güç kazanacak araç içi eğlence sistemlerine yönelik Sony’den güzel bir haber geldi. Şirkete ait XAV-AX8000 model receiver, Tesla araçlardaki kadar büyük olmasa da 8.95 inçlik bir ekrana sahip sistemi tek din bağlantısıyla birçok araca uyumlu olacak şekilde piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.

USB bağlantısı aracılığıyla Android Auto ve CarPlay desteği sunacak cihaz, her iki platformada da sesle komuta desteğine sahip olacak. İleride yayınlanacak bir güncelleme ile Weblink uyumluluğuna da sahip olacak sistem, Android Auto ve CarPlay’da bulunmayan Youtube gibi uygulamaları telefondan araç içi sisteme aktarmamızı sağlayacak.

XAV-AX8000’nın diğer özelliklerine gelecek olursak sistem; her biri 55 watt çıkış veren dört kanallı amplifikatör, 10 bant ekolayzır, Bluetooth desteği ile FLAC ve 24 bit ses dosyaları çalma desteğine sahip olacak. Sistem ayrıca 10 dereceye kadar eğilme ile derinlik ve yükseklik ayarı yapmamıza da izin verecek.

ABD’de Aralık ayında 600 dolar fiyat etiketiyle çıkacak sistemin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.



https://www.ubergizmo.com/2019/08/sony-new-carplay-infotainment-unit/ Yorum Yaz
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