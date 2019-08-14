Sony’den yeni araç içi eğlence sistemi: XAV-AX8000

USB bağlantısı aracılığıyla Android Auto ve CarPlay desteği sunacak cihaz, her iki platformada da sesle komuta desteğine sahip olacak. İleride yayınlanacak bir güncelleme ile Weblink uyumluluğuna da sahip olacak sistem, Android Auto ve CarPlay’da bulunmayan Youtube gibi uygulamaları telefondan araç içi sisteme aktarmamızı sağlayacak.
XAV-AX8000’nın diğer özelliklerine gelecek olursak sistem; her biri 55 watt çıkış veren dört kanallı amplifikatör, 10 bant ekolayzır, Bluetooth desteği ile FLAC ve 24 bit ses dosyaları çalma desteğine sahip olacak. Sistem ayrıca 10 dereceye kadar eğilme ile derinlik ve yükseklik ayarı yapmamıza da izin verecek.
ABD’de Aralık ayında 600 dolar fiyat etiketiyle çıkacak sistemin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.
https://www.ubergizmo.com/2019/08/sony-new-carplay-infotainment-unit/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle