Havayolu şirketleri, 737 Max’lar yerine eski Boeing 737’lerin peşinde

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Yaşanan iki ölümcül kaza sonrası uçuşları durdurulan Boeing 737 Max uçaklarının yerde geçirdikleri süre altıncı ayına girmiş durumda. Tatil sezonda yolcu kaybı yaşamak istemeyen havayolu şirketleri ise çareyi eski model uçaklarda arıyor.

346 cana mal olan 737 Max kazaları sonrası uçak alternatifi arayışına giren şirketlerin imdadına yetişen uçak ise yine bir Boeing üretimi olan 737-800 uçakları olmuş. Kiralama yoluyla temin edilen 737-800’lerin 24 aya kadar olan ücretleri %40 oranında artarak 300.000 dolar seviyelerine ulaşmış. Havacılık konusunda uzman olan Londra merkezli IBA danışmanlık şirketinin CEO’su Phil Seymour mevcut talebi, “Kullanılmış 800’ler şu an altın tozu gibi” sözleriyle açıklamış.

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Artan yolcu talepleri ve tatil sezonu sebebiyle 737 Max’a kıyasla daha az yakıt tasarrufu sunan 737-800’lerin havayolu şirketleri için bir çıkış noktası olduğunu belirten uzmanlar, bazı şirketlerin halihazırda kiraladıkları 737-800’leri daha uzun süre ellerinde tutabilmek için kiralama şirketleriyle görüşme halinde olduklarını vurguluyor.

737 Max’ların bu kadar uzun süre uçmayacağını kestiremeyen şirketler ise umutsuzca kiralık uçak arayışına girmişler. Ancak bazı leasing şirketlerine göre talep edilen uçaklar, kiralık listesinde maalesef bulunmuyor. 737 Max’ların 2019’un ikinci çeyreğinde Boeing’e verdiği zararın ise 4.9 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.

https://www.cnbc.com/2019/08/10/boeing-737-max-jets-are-making-older-planes-more-popular-with-airlines.html