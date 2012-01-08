Sony, flash hafıza kartlarına XQD ile yeni hız standartları getiriyor

Haber Editörü
Cep telefonlarından fotoğraf makinelerine kadar pek çok mobil cihazda dahili belleği artırma amacıyla kullanılan flash hafıza kartlarında veri aktarım hızı oldukça önemli bir konu haline geldi. Firmalar kendi markalarını taşıyan yüksek hızda hafıza kartları üreterek piyasaya sürüyor. Japon elektronik devi Sony de 1Gbps/125MBps hızlarına kadar veri aktarımına izin veren yeni hafıza kartlarını tanıttı.
XQD adı verilen hafıza kartları özellikle mükemmel kalitede dijital fotoğraf yakalama imkanı sunuyor. Sony uzun süredir XQD standardı üzerinde çalışmalarını devam ettiriyordu. Standart, CompactFlash Birliği tarafından onaylandı ve açık bir format olarak lisanslandı. Yeni kartlarla XQD uyumlu DSLR makine kullanıcıları devamlı çekim modundan ortalama 100 RAW imaj kaydedebiliyor. Nikon da yaptığı denemelerde D4 modeli üzerinde 100 adet 12-bitlik NEF imajı kaydedebildiğini belirtiyor.
PCIe arayüzünde uyumlu donanımla kullanıldığında 1Gbps/125MBps yazma ve okuma hızlarına ulaşabiliyor. Benzersiz bir kontrolcü ve optimizasyon ile standart CF kartların ulaşamayacağı hızları elde ediyor.
Sony kartlarının yanında XQD uyumlu bir SUB 2.0/3.0 kart okuyucusu MRW-E80 ile ExpressCard 34 slotu olan bilgisayarlar için XQD ExpressCard adaptörü QDA-EX1'i de kamuoyuna tanıttı. Firmanın fiyatlandırması şöyle:
QD-H16 16 GB hafıza kartı 129.99$, QD-H32 32 GB hafıza kartı 229.99$, MRW-E80 kart okuyucu 44.99$, QDA-EX1 adaptörü 44.99$.
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Yanlış düşünüyorsunuz. dslr makinelerde raw formatında yani işlenmemiş halde ki resimleri arda arda çekim yapabilmek yapabilmek için çok çok hızlı hafıza kartlarına ihtiyaç duyarsınız. bu nedenle resmi ya sıkıştırıp kaliteden kaybedeceksiniz yada tek tek çekeceksiniz. yani tek resim için saniye yüksek çözünürlükte 100MB raw formatında bir resim olsa arda arda yüksek çekim yapmak için daha fazlasına bile ihtiyaç duyarsınız. Lütfen bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayalım..
Bunu destekleyen makinaların çıkması lazım piyasaya ki çıkıyor yeni birkaç modelde gördüm. 3-5 sene sonra belki yeni makinamız destekler de alırız da o zamana makul fiyatlara geriler.