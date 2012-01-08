Sony, flash hafıza kartlarına XQD ile yeni hız standartları getiriyor

Cep telefonlarından fotoğraf makinelerine kadar pek çok mobil cihazda dahili belleği artırma amacıyla kullanılan flash hafıza kartlarında veri aktarım hızı oldukça önemli bir konu haline geldi. Firmalar kendi markalarını taşıyan yüksek hızda hafıza kartları üreterek piyasaya sürüyor. Japon elektronik devi Sony de 1Gbps/125MBps hızlarına kadar veri aktarımına izin veren yeni hafıza kartlarını tanıttı.





XQD adı verilen hafıza kartları özellikle mükemmel kalitede dijital fotoğraf yakalama imkanı sunuyor. Sony uzun süredir XQD standardı üzerinde çalışmalarını devam ettiriyordu. Standart, CompactFlash Birliği tarafından onaylandı ve açık bir format olarak lisanslandı. Yeni kartlarla XQD uyumlu DSLR makine kullanıcıları devamlı çekim modundan ortalama 100 RAW imaj kaydedebiliyor. Nikon da yaptığı denemelerde D4 modeli üzerinde 100 adet 12-bitlik NEF imajı kaydedebildiğini belirtiyor.





PCIe arayüzünde uyumlu donanımla kullanıldığında 1Gbps/125MBps yazma ve okuma hızlarına ulaşabiliyor. Benzersiz bir kontrolcü ve optimizasyon ile standart CF kartların ulaşamayacağı hızları elde ediyor.





Sony kartlarının yanında XQD uyumlu bir SUB 2.0/3.0 kart okuyucusu MRW-E80 ile ExpressCard 34 slotu olan bilgisayarlar için XQD ExpressCard adaptörü QDA-EX1'i de kamuoyuna tanıttı. Firmanın fiyatlandırması şöyle:





QD-H16 16 GB hafıza kartı 129.99$, QD-H32 32 GB hafıza kartı 229.99$, MRW-E80 kart okuyucu 44.99$, QDA-EX1 adaptörü 44.99$.