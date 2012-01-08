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Sony, flash hafıza kartlarına XQD ile yeni hız standartları getiriyor

7 yıl
3,2b
1
24
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Cep telefonlarından fotoğraf makinelerine kadar pek çok mobil cihazda dahili belleği artırma amacıyla kullanılan flash hafıza kartlarında veri aktarım hızı oldukça önemli bir konu haline geldi. Firmalar kendi markalarını taşıyan yüksek hızda hafıza kartları üreterek piyasaya sürüyor. Japon elektronik devi Sony de 1Gbps/125MBps hızlarına kadar veri aktarımına izin veren yeni hafıza kartlarını tanıttı.

XQD adı verilen hafıza kartları özellikle mükemmel kalitede dijital fotoğraf yakalama imkanı sunuyor. Sony uzun süredir XQD standardı üzerinde çalışmalarını devam ettiriyordu. Standart, CompactFlash Birliği tarafından onaylandı ve açık bir format olarak lisanslandı. Yeni kartlarla XQD uyumlu DSLR makine kullanıcıları devamlı çekim modundan ortalama 100 RAW imaj kaydedebiliyor. Nikon da yaptığı denemelerde D4 modeli üzerinde 100 adet 12-bitlik NEF imajı kaydedebildiğini belirtiyor.

PCIe arayüzünde uyumlu donanımla kullanıldığında 1Gbps/125MBps yazma ve okuma hızlarına ulaşabiliyor. Benzersiz bir kontrolcü ve optimizasyon ile standart CF kartların ulaşamayacağı hızları elde ediyor.

Sony kartlarının yanında XQD uyumlu bir SUB 2.0/3.0 kart okuyucusu MRW-E80 ile ExpressCard 34 slotu olan bilgisayarlar için XQD ExpressCard adaptörü QDA-EX1'i de kamuoyuna tanıttı. Firmanın fiyatlandırması şöyle:

QD-H16 16 GB hafıza kartı 129.99$, QD-H32 32 GB hafıza kartı 229.99$, MRW-E80 kart okuyucu 44.99$, QDA-EX1 adaptörü 44.99$.

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Batuist 7 yıl en beğenilen
bu kadar yazma hızı gerektiren bi fotoğraf makinesi var mı ki ?? full hd çeken makineler bile bu kadar yazma hızı/sn ye gerek duymaz..eğer zaten saniyede 125mb yazılabilse 10 sn de 1gb....dakkada ise 6gb.....5 dakkada 30gb yazar sen git 2 milyarlık makine al 5 dakkada dolsun

Yanlış düşünüyorsunuz. dslr makinelerde raw formatında yani işlenmemiş halde ki resimleri arda arda çekim yapabilmek yapabilmek için çok çok hızlı hafıza kartlarına ihtiyaç duyarsınız. bu nedenle resmi ya sıkıştırıp kaliteden kaybedeceksiniz yada tek tek çekeceksiniz. yani tek resim için saniye yüksek çözünürlükte 100MB raw formatında bir resim olsa arda arda yüksek çekim yapmak için daha fazlasına bile ihtiyaç duyarsınız. Lütfen bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayalım..
bu kadar yazma hızı gerektiren bi fotoğraf makinesi var mı ki ?? full hd çeken makineler bile bu kadar yazma hızı/sn ye gerek duymaz..eğer zaten saniyede 125...
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jiddi 7 yıl
ucuz olsa nereye takıcaz ki !
Bunu destekleyen makinaların çıkması lazım piyasaya ki çıkıyor yeni birkaç modelde gördüm. 3-5 sene sonra belki yeni makinamız destekler de alırız da o zamana makul fiyatlara geriler.
ucuz olsa nereye takıcaz ki !Bunu destekleyen makinaların çıkması lazım piyasaya ki çıkıyor yeni birkaç modelde gördüm. 3-5 sene sonra belki yeni makinamı...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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interwap 7 yıl
İsmi ne öyle. Satıcıya Bir tane XD%+&)??? kartı alabilir miyim?
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Mellkor 7 yıl
Class4 u zor gorduk hala class10 alamadik birde bu geldi
. Fiyatlari dussede bizde alsak 1-2 tane
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E_Aydin35 7 yıl
Ben bunu direkt olarak flas bellek yerinede kullanırım :D
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ozturert 7 yıl
Evet, teknoloji ilerledikce fiyatlar mecburen dusuyor.
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ahmethi 7 yıl
"XQD adı verilen hafıza kartları özellikle mükemmel kalitede dijital fotoğraf yakalama imkanı sunuyor. " Yanlış anlaşılmaya çok müsait bir cümle. Bu kartla çekince mükemmel oluyor başka kartla çekince kötü mü çıkıyo resim ???
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IceRulez 7 yıl
32 GB hafıza kartı 229.99$
ssd'den pahalı bea
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ozturert 7 yıl
CF kartlar 1994'te cikti. O zamanki fiyatini vermiyim de dusup bayilmayin (1MB Kodak CF kart), sadece 2004'teki fiyatlarina bakin: dpreview.com/...
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ozturert 7 yıl
Bu kart Sony'nin icadi degil CF'den sonra yeni standart. Sandisk, Lexar vs.. gibi firmalar da cikaracak.
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cagataykoroglu 7 yıl
Sony den adam soymanın yeni yolları.
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ezimuse 7 yıl
Para vermiştir belki kullan diye nikon da d4 de bir ilk yapayım diye kullanmak istemiştir :D
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CanTnçr 7 yıl
Aslında bu kartlar artık ihtiyaç.D4X'in kaç mp çıkacağı belli değil.MP , boyutlar ve fotoğrafçıların hız istediği artıyor.
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ezimuse 7 yıl
Cins kartlarıda hep sony çıkarıyor sonra piyasadan silinip gidiyor. Örnek: şu sonyericcsonlar da kullanılanlar adı aklıma gelmedi şimdi
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CanTnçr 7 yıl
Bu sefer silinmez.Nikon kullanıyor
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Batuist 7 yıl en beğenilen
bu kadar yazma hızı gerektiren bi fotoğraf makinesi var mı ki ?? full hd çeken makineler bile bu kadar yazma hızı/sn ye gerek duymaz..eğer zaten saniyede 125mb yazılabilse 10 sn de 1gb....dakkada ise 6gb.....5 dakkada 30gb yazar sen git 2 milyarlık makine al 5 dakkada dolsun

Yanlış düşünüyorsunuz. dslr makinelerde raw formatında yani işlenmemiş halde ki resimleri arda arda çekim yapabilmek yapabilmek için çok çok hızlı hafıza kartlarına ihtiyaç duyarsınız. bu nedenle resmi ya sıkıştırıp kaliteden kaybedeceksiniz yada tek tek çekeceksiniz. yani tek resim için saniye yüksek çözünürlükte 100MB raw formatında bir resim olsa arda arda yüksek çekim yapmak için daha fazlasına bile ihtiyaç duyarsınız. Lütfen bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayalım..
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