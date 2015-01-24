Sony ile Playstation'ın 20. yılını ve Türkiye pazarını konuştuk

ilker_xxx Mesut Çevik, USA Playstation Store dan alışveriş yaptığını, hatta bir oyunu kardeşlik yöntemiyle iki kişi ortak aldıklarını 2si1 programlarında zaman zaman belirtiyor. Türkiyede ki playstation oyun fiyatlarını çatır çatır eleştiriyor. Herkese USA PSN'i tavsiye ediyor. Buraya kadar eyvallah, doğru olanı yapıyor. Fakat ne hikmetse, Türkiye Playstation Müdürü Mustafa'nın karşısına geçince, hiç bunları dile getirmiyor. Sanki, Türkiye de ki oyun fiyatlarından memnunmuş gibi, kendisi 150-200-250-300TL lere Türkiye den oyun alıyormuş gibi, her şey tıkırın da gibi hiç oyun fiyatlarından bahsetmiyor. Dünya'nın en pahalı playstation oyunları Türkiye de satılıyor. TR Playstation Store ve Aral Game bunun en büyük sebebi. USA PSN den alışveriş yapan, üstelik PSN kardeşlik de yapan Mesut bey, hayatında bir PS4 oyununa $60 dan fazla hatta $30 dan fazla vermiş mi? Sıkı bir 2si1 takipçisi olarak, vermediğini gözlemledim. Türkiye den PS4 oyunu almıyor. Niye acaba?Çünkü, bir oyuna 150-200-250-300TL vermek hepimiz gibi onunda zoruna gidiyor ve TR PSN den ve kutulu oyunlardan uzak duruyor. Mustafa'ya neden bu derdini, bu sorunu anlatmadı. Hepimizin ortak derdi değil mi bu?
Fakat ne hikmetse, Türkiye Playstation Müdürü Mustafa'nın karşısına geçince, hiç bunları dile getirmiyor. Sanki, Türkiye de ki oyun fiyatlarından memnunmuş gibi, kendisi 150-200-250-300TL lere Türkiye den oyun alıyormuş gibi, her şey tıkırın da gibi hiç oyun fiyatlarından bahsetmiyor. Dünya'nın en pahalı playstation oyunları Türkiye de satılıyor. TR Playstation Store ve Aral Game bunun en büyük sebebi.
USA PSN den alışveriş yapan, üstelik PSN kardeşlik de yapan Mesut bey, hayatında bir PS4 oyununa $60 dan fazla hatta $30 dan fazla vermiş mi? Sıkı bir 2si1 takipçisi olarak, vermediğini gözlemledim. Türkiye den PS4 oyunu almıyor. Niye acaba?
Çünkü, bir oyuna 150-200-250-300TL vermek hepimiz gibi onunda zoruna gidiyor ve TR PSN den ve kutulu oyunlardan uzak duruyor. Mustafa'ya neden bu derdini, bu sorunu anlatmadı. Hepimizin ortak derdi değil mi bu?
Aynen katiliyorum hocam. Tabi sony deki şarjini boyle dolduruyor. Baksaniza iki programda soyluyor " Ofislerimiz yakin diye" . Sony oyunları besbelli ucretsiz geliyor ve bu tur programla sony Turkiye yi pohpohlayarak benzinini fulllemis oluyor.
inanin biz Türkiye den aral game yada Tr psn den hicbirsey almazsak fiyatlar eski haline dönecektir. Bakiniz 3 4 sene once. Cod mw2 teknosa da 180 tl den cikiyordu. Nerden nereye geldik. Buradan tum forumdaslara sesleniyorum. US psn kullanalim ve Tr den herhangi bir urun almayalim
-PS'a özel oyunlardan hiçbirinin Türkiye'de sunucusu yok. (gerçi diğerlerinin de yok)
-Online oyun deneyimi hala ciddi LAG lı.
-Sony nin sunucu ekosistemi hala MS nin fersah fersah gerisinde. Konsollar ilk duyurulurken MS dünya çapında açılacak 300.000 sunucu sayısı ile övünürken Sony cephesinden bir sayı bile duymadık. Plus aboneliği sineye çektik. Bedava oyunları indirdik, kota yedik ama oyunları oynamadık.
-Akadaş listenize daha 1 ay öncesine kadar 1 kere bakabiliyordunuz. 2. Bakışınızda liste bile gelmiyordu.
-Mesaj sistemi hala rezalet. Gelen mesaj uyarısı var fakat mesajı okuyamıyorsunuz. 15 dk ila yarım saat arasında mesajı okuyabiliyorsunuz.
-Grup sohbeti hala problemli.