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Sony ile Playstation'ın 20. yılını ve Türkiye pazarını konuştuk

4 yıl
25b
1
Oyun Konsolları
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony Türkiye Play Station Grup Ürün Müdürü Mustafa Yiğit ile Play Station 4'ün Türkiye'deki ilk 1 yılını, yeni aksesuarları, servisleri ve Türkiye PSN fiyatlarını konuştuk.

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simsiyahbembeyaz 3 yıl
Bu foyatlar Tekellesmenin,acgozlulugun ve ahlaksiligin sounucu..
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klongs 4 yıl
memlekette euro 3.2 olduda bizim mi haberimiz yok
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ultrahasan 4 yıl
O veya bu nedenle, Türkiye'de oyunlar pahalı arkadaş, bir gün zengin olursam Türkiye'den oyun alırım.
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Aksel123 4 yıl
200 tl için uygun fiyat dediniz ya videoda orda kapatım uygun fiyat olmasa 1 oyunu 500 tl alırdık her halde bu fiyatlara almayın arkadaşlar kazıklanıyosunuz.
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Virtual Reality 4 yıl
Mesut Çevik, USA Playstation Store dan alışveriş yaptığını, hatta bir oyunu kardeşlik yöntemiyle iki kişi ortak aldıklarını 2si1 programlarında zaman zaman belirtiyor. Türkiyede ki playstation oyun fiyatlarını çatır çatır eleştiriyor. Herkese USA PSN'i tavsiye ediyor. Buraya kadar eyvallah, doğru olanı yapıyor.
Fakat ne hikmetse, Türkiye Playstation Müdürü Mustafa'nın karşısına geçince, hiç bunları dile getirmiyor. Sanki, Türkiye de ki oyun fiyatlarından memnunmuş gibi, kendisi 150-200-250-300TL lere Türkiye den oyun alıyormuş gibi, her şey tıkırın da gibi hiç oyun fiyatlarından bahsetmiyor. Dünya'nın en pahalı playstation oyunları Türkiye de satılıyor. TR Playstation Store ve Aral Game bunun en büyük sebebi.
USA PSN den alışveriş yapan, üstelik PSN kardeşlik de yapan Mesut bey, hayatında bir PS4 oyununa $60 dan fazla hatta $30 dan fazla vermiş mi? Sıkı bir 2si1 takipçisi olarak, vermediğini gözlemledim. Türkiye den PS4 oyunu almıyor. Niye acaba?
Çünkü, bir oyuna 150-200-250-300TL vermek hepimiz gibi onunda zoruna gidiyor ve TR PSN den ve kutulu oyunlardan uzak duruyor. Mustafa'ya neden bu derdini, bu sorunu anlatmadı. Hepimizin ortak derdi değil mi bu?
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AlfieLowis 4 yıl Virtual Reality
ilker_xxx
Mesut Çevik, USA Playstation Store dan alışveriş yaptığını, hatta bir oyunu kardeşlik yöntemiyle iki kişi ortak aldıklarını 2si1 programlarında zaman zaman belirtiyor. Türkiyede ki playstation oyun fiyatlarını çatır çatır eleştiriyor. Herkese USA PSN'i tavsiye ediyor. Buraya kadar eyvallah, doğru olanı yapıyor.
Fakat ne hikmetse, Türkiye Playstation Müdürü Mustafa'nın karşısına geçince, hiç bunları dile getirmiyor. Sanki, Türkiye de ki oyun fiyatlarından memnunmuş gibi, kendisi 150-200-250-300TL lere Türkiye den oyun alıyormuş gibi, her şey tıkırın da gibi hiç oyun fiyatlarından bahsetmiyor. Dünya'nın en pahalı playstation oyunları Türkiye de satılıyor. TR Playstation Store ve Aral Game bunun en büyük sebebi.
USA PSN den alışveriş yapan, üstelik PSN kardeşlik de yapan Mesut bey, hayatında bir PS4 oyununa $60 dan fazla hatta $30 dan fazla vermiş mi? Sıkı bir 2si1 takipçisi olarak, vermediğini gözlemledim. Türkiye den PS4 oyunu almıyor. Niye acaba?
Çünkü, bir oyuna 150-200-250-300TL vermek hepimiz gibi onunda zoruna gidiyor ve TR PSN den ve kutulu oyunlardan uzak duruyor. Mustafa'ya neden bu derdini, bu sorunu anlatmadı. Hepimizin ortak derdi değil mi bu?

Aynen katiliyorum hocam. Tabi sony deki şarjini boyle dolduruyor. Baksaniza iki programda soyluyor " Ofislerimiz yakin diye" . Sony oyunları besbelli ucretsiz geliyor ve bu tur programla sony Turkiye yi pohpohlayarak benzinini fulllemis oluyor.
inanin biz Türkiye den aral game yada Tr psn den hicbirsey almazsak fiyatlar eski haline dönecektir. Bakiniz 3 4 sene once. Cod mw2 teknosa da 180 tl den cikiyordu. Nerden nereye geldik. Buradan tum forumdaslara sesleniyorum.
US psn kullanalim ve Tr den herhangi bir urun almayalim
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Redunay 4 yıl
Oyuncular fiyatlar konusunda sinirli ama Mesut Çevik ters sorularla adamı küstürmeyecek kadar işi biliyor. Oyunu kuralına göre oynuyor.
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Uncle Trevor 4 yıl
efendim, reklam reklamdır. reklama reklam demeyen arkadaşlara teesüf ederim. reklam üç kola ayrılır. bu kollar soora bir yerde birleşirler, soora tekrar ayrılırlar... bilmem anlatabildim mi? bitti. teşekkürler.
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M`Shinoda 4 yıl
Konu baştan aşağı fail oldu hala kapamamakta ısrarcılar, millet artık yerse
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delio 4 yıl
Vay canına sunucu yatırımı yapmışlar.

-PS'a özel oyunlardan hiçbirinin Türkiye'de sunucusu yok. (gerçi diğerlerinin de yok)
-Online oyun deneyimi hala ciddi LAG lı.
-Sony nin sunucu ekosistemi hala MS nin fersah fersah gerisinde. Konsollar ilk duyurulurken MS dünya çapında açılacak 300.000 sunucu sayısı ile övünürken Sony cephesinden bir sayı bile duymadık. Plus aboneliği sineye çektik. Bedava oyunları indirdik, kota yedik ama oyunları oynamadık.
-Akadaş listenize daha 1 ay öncesine kadar 1 kere bakabiliyordunuz. 2. Bakışınızda liste bile gelmiyordu.
-Mesaj sistemi hala rezalet. Gelen mesaj uyarısı var fakat mesajı okuyamıyorsunuz. 15 dk ila yarım saat arasında mesajı okuyabiliyorsunuz.
-Grup sohbeti hala problemli.
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Gece772 4 yıl
PS 4 türkçe oyun destek.....
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Aragonit. 4 yıl
İlk önce TR için özel ingiltere den bağımsız bir TR psn açın fiyatlarıda us psn fiyatlarına çekin ondan sonra konuşun oyun fiyatlarını
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Varni34 4 yıl
ingiltere bölgesi euro kullanmıyo sterlin kullanıyo ama fiyatlar bize euro üzerinden geliyorsa insafsız adamlar euro üç ayda yüzde 15 düştü neredeyse 59 euro yapar 155 lira hadi bunun ötvside olsun yüzde 10 el insaf yine yapıyo 170 lira tr psnde kaç tane 170 liraya oyun var satıcı karı zaten 59 euronun içinde
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kralexx42 4 yıl
Euro üzerinden hesaplanıyor üstüne yüzde 20 lik vergi biniyor demiş 1500 tl ye yanında 1de oyun hediye ediyoruz demiş eylülden bu yana ben gecen ay almanyadan gelen kuzenime 1ps4 2ds4 3tane de oyun lbp3 drive clup tlou oyununu 1400 tl ye getirttim şimdi buna vergi koyalım %20 ile 1680 e felan geliyor böylesi paket şu an tr de 2200 felan buluruz bu nasıl oluyor anlayamadım şimdi
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Ufkrkmz 4 yıl
PSN psn plusla daha kaliteliymiş bıraksın bu işleri dalga mı geçiyor bu adam 1 yıldır çekmedigimiz çile kalmadı ps3 döneminde daha sağlamdı psn, adam kendi ağzıyla tr psn yok ingiltere psn var diyor buda sony'nin türkiye pazarını ne kadar ciddiye alındıgının göstergesi in ne kadar aciz oldugunun göstergesi daha kendi bağımsız store'unu açamıyor.
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