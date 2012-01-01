Sony kızaklı klavyeye sahip tablet bilgisayarlar hazırlıyor

Ultra-taşınabilir sistemler konusunda pazarın en tecrübeli isimlerinden birisi olan Sony, 2011 yılındaki tablet yarışına çift ekranlı Tablet P ve tasarımıyla öne çıkan Tablet S modellerini sunarak dahil oldu. Aslına bakılırsa Japon üreticinin geride bıraktığımız yıl içerisinde kızaklı klavyeye sahip üçüncü bir model daha sunması bekleniyor. Freestyle Hybrid PC taşıyan bir konseptini yıl içerisinde tanıtan firma, daha sonra bu projeyi rafa kaldırmıştı.

Gelen yeni bilgilere göre Sony, bu projeye yeniden hayat veriyor. Daha fonksiyonel bir işletim sistemi için kızaklı klavyeye sahip tablet tasarımını rafa kaldıran Sony, Android 4.0 ve Microsoft'ın Windows 8 işletim sistemleri için kolları yeniden sıvamış durumda. Ufak farklılıklara sahip iki yeni VAIO tablet üzerinde çalışan Sony'nin, bir modelde Android 4.x, diğer modelde ise Windows 8 işletim sistemine yer vermesi ayrıca her iki tabletin de Asus'un Eee Pad Slider modeli gibi kızaklı klavye ile gelmesi bekleniyor.

Sony'nin yeni tabletleriyle ilgili olarak dikkat çekici bir başka gelişme ise kullanılacak işlemci üzerinde. Tablet P ve Tablet S modellerinde, Nvidia'nın Tegra 2 modeline yer veren Sony, haberimize konu olan modeller ve bu yıl piyasaya çıkacak diğer tabletlerinde kendi geliştirdiği yongada sistem platformuna yer verebilir. Bilindiği üzere Sony, yeni nesil taşınabilir oyu konsolu PS Vita'da, IBM ve Toshiba ile birlikte geliştirdiği ARM Cortex-A9 tabanlı dört çekirdekli işlemciye yer veriyor. Yeni tabletlere ilişkin somut detayların Tüketici Elektroniği Fuarı ya da Mobil Dünya Kongresi'nde ortaya çıkması bekleniyor.