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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony kızaklı klavyeye sahip tablet bilgisayarlar hazırlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,3b
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14
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ultra-taşınabilir sistemler konusunda pazarın en tecrübeli isimlerinden birisi olan Sony, 2011 yılındaki tablet yarışına çift ekranlı Tablet P ve tasarımıyla öne çıkan Tablet S modellerini sunarak dahil oldu. Aslına bakılırsa Japon üreticinin geride bıraktığımız yıl içerisinde kızaklı klavyeye sahip üçüncü bir model daha sunması bekleniyor. Freestyle Hybrid PC taşıyan bir konseptini yıl içerisinde tanıtan firma, daha sonra bu projeyi rafa kaldırmıştı.
Gelen yeni bilgilere göre Sony, bu projeye yeniden hayat veriyor. Daha fonksiyonel bir işletim sistemi için kızaklı klavyeye sahip tablet tasarımını rafa kaldıran Sony, Android 4.0 ve Microsoft'ın Windows 8 işletim sistemleri için kolları yeniden sıvamış durumda. Ufak farklılıklara sahip iki yeni VAIO tablet üzerinde çalışan Sony'nin, bir modelde Android 4.x, diğer modelde ise Windows 8 işletim sistemine yer vermesi ayrıca her iki tabletin de Asus'un Eee Pad Slider modeli gibi kızaklı klavye ile gelmesi bekleniyor. 
Sony'nin yeni tabletleriyle ilgili olarak dikkat çekici bir başka gelişme ise kullanılacak işlemci üzerinde. Tablet P ve Tablet S modellerinde, Nvidia'nın Tegra 2 modeline yer veren Sony, haberimize konu olan modeller ve bu yıl piyasaya çıkacak diğer tabletlerinde kendi geliştirdiği yongada sistem platformuna yer verebilir. Bilindiği üzere Sony, yeni nesil taşınabilir oyu konsolu PS Vita'da, IBM ve Toshiba ile birlikte geliştirdiği ARM Cortex-A9 tabanlı dört çekirdekli işlemciye yer veriyor. Yeni tabletlere ilişkin somut detayların Tüketici Elektroniği Fuarı ya da Mobil Dünya Kongresi'nde ortaya çıkması bekleniyor.

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Batuist 7 yıl en beğenilen
Bence bir tablet için olmazsa olmazlar arasında ebatlar, kalınlık, ağırlık, pil süresi gibi kullanım detayları yer alıyor. bir tabletin altına klavye koymak ultrabook konseptini biraz değiştirmekten öteye geçmez. Bu şekilde sadece ekranı döndürülmüş bir ultrabooktan farkı kalmaz. tablet bilgisayarlar zaten dokunmatik arabirimine göre en yüksek kullanıcı deneyimi sunmak için geliştirildiklerinden ekstra bir donanımsal klavyeyi oldukça gtereksiz görmekle beraber pazarda sadece çok az bir kısmın sıcak bakacağını düşünüyorum.. gereksiz donanımsal bir özellik hem ebatlarda hem ağılıkta hem tasarım açısından kısıtlamalara neden olmasıyla hemde ekstra maliyet getirmesiyle "bence" oldukça gereksiz.
Bence bir tablet için olmazsa olmazlar arasında ebatlar, kalınlık, ağırlık, pil süresi gibi kullanım detayları yer alıyor. bir tabletin altına klavye koymak ult...
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DH Misafiri 7 yıl
gereklimi gereksizmi ona tüketici karar verecek. çeşitlilik olması herzaman iyidir. alternatiflerin olması farklı ihtiyaçlara sunulan çözümler olarak değerlendirilmeli.. ve evet alırdım ben bunu win8 olması kaydı ile..
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sertacarslan 7 yıl
Tablet + klavye = laptop.
Klavye ihtiyacı duyan gider ihtiyacı kadar mobil bir laptop alır.
Tableti daha nasıl inceltebilirim, hafifleştirebilirim, hatta nasıl katlayıp büküp cebime sığdırabilirim diye uğraşacaklarına böyle ucube tasarımlara mesai+para harcıyorlar.
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djkubi 7 yıl
Anasayfada sonyericsson logosunu kullanımı yanlış gibi. Üstelik ayrılmışlarken.
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Stanislas Xavier 7 yıl
Bence en kullanışlı tablet tasarımı budur. Eeepad slider çıktığı zaman da çok beğenmiştim ancak ne android ne de ios üretkenlik açısından gerçek bir işletim sisteminin verdiği özgürlüğü vermediğinden doğrudur; şuan için klavye gereksiz. Fakat bu aletler sadece eğlence için kullanılan oyuncaklar olmaktan çıkıp üzerinde iş yapabileceğimiz yazılım desteğini sundukları zaman (win8 bunu bir nebze başaracak gibi görünüyor) klavye temel ihtiyaç olacak. Yanımda ekstradan harici klavye taşımak yerine bu şekilde cihaza entegre olmasını tercih ederim.Eeepad transformers neden çok başarılı oldu sizce?Yanında klavye çözümüyle geldiği için olabilir mi? Ve bence bu tasarım çok daha kullanışlı.Şuan tek eksik işletim sistemlerinden yana...
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mehmetoguzderin 7 yıl
Yakında yararlı programların vs. de olduğu rehber de hazırlayacağım direk tabletinizle gelen klavye olmadığı için dert yapmayın, root'a vs. gerek kalmadan Android 3.2 Honeycomb'da fiziksel klavye takılabiliyor USB'den. Hemde Türkçe destekli oluyor. Mesela şu an Motorola XOOM'dan yazıyorum :D Cidden çok rahatladım, Ice Cream Sandwich'te de gelişeceğini umuyorum çünkü tepkime gecikmesi vs. oluyor.
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eeevrim 7 yıl
Win 8 işletim sisteminde Word ü exceli power point i etkili bİR şekilde kullanabilme ihTimaline karşı klavyeye ılımlı yaklaşıyorum ama onun dışında ki ne ios ta nede android te klavye işe yaramıyor (BENCE)
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DH Misafiri 7 yıl
Yapılmışı var: ASUS Eee Pad SL101 Slider
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dreamblue35 7 yıl
mini bilgisayar, süper olmuş; atom işlemciden daha kabiliyetli olacaksa neden alınmasın
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_bluescream_ 7 yıl
Batuist senin şu olaylara objektif bakma yönun yokmu :) insana yorum atma isteği bırakmıyorsun doğrusu. genelde haberden cok varsa senın yorumlarını okurum :) +1
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Metintini 7 yıl
çıktığı an alırım, galaxy tab'ın klavyesinden bıktım
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ezimuse 7 yıl
Samsung daha önce yapmamışmıydı yoksa konsept olarak mı kaldı ?
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