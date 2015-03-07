Sony yalnızca Xperia Z serisine Lollipop güncellemesi vereceğini açıkladı

Geçtiğimiz yılın son dönemlerinde Android 5.0 Lollipop sürümünün çıkması ile Sony tüm Z serisi telefonlarının Lollipop güncellemesi alacağı sözünü vermişti. Japon üretici Twitter üzerinden kullanıcı sorularına yanıt verirken Lollipop güncellemesini yalnızca Xperia Z serisinin alacağını açıkladı.

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Bu açıklama 2014 yılında piyasaya çıkan Xperia E3, Xperia M2 Aqua , Xperia C3 ve Xperia T3 modellerinin direk olarak birlikte geldikleri Android 4.4 Kitkat sürümü üzerine hiç bir güncelleme almayacağı anlamına geliyor. Yine geçen yıl çıkan Xperia M2, Xperia E1 ve Xperia T2 Ultra da Android 4.3 sürümü ile çıkmış sonrasında Kitkat güncellemesini almıştı. Geçtiğimiz yıl içinde çıkarılan bu cihazlar için büyük bir güncelleme yayınlanması artık çok zor görünüyor.