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Sony yalnızca Xperia Z serisine Lollipop güncellemesi vereceğini açıkladı

4 yıl
6,1b
1
59
Cep İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Sony yalnızca Xperia Z serisine Lollipop güncellemesi vereceğini açıkladı
Geçtiğimiz yılın son dönemlerinde Android 5.0 Lollipop sürümünün çıkması ile Sony tüm Z serisi telefonlarının Lollipop güncellemesi alacağı sözünü vermişti. Japon üretici Twitter üzerinden kullanıcı sorularına yanıt verirken Lollipop güncellemesini yalnızca Xperia Z serisinin alacağını açıkladı.

Bu açıklama 2014 yılında piyasaya çıkan Xperia E3, Xperia M2 Aqua , Xperia C3 ve Xperia T3 modellerinin direk olarak birlikte geldikleri Android 4.4 Kitkat sürümü üzerine hiç bir güncelleme almayacağı anlamına geliyor. Yine geçen yıl çıkan Xperia M2, Xperia E1 ve Xperia T2 Ultra da Android 4.3 sürümü ile çıkmış sonrasında Kitkat güncellemesini almıştı. Geçtiğimiz yıl içinde çıkarılan bu cihazlar için büyük bir güncelleme yayınlanması artık çok zor görünüyor.
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bydoctore 4 yıl en beğenilen
Sony, ya Z serisi alın yada Sony almayın diyor.
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Hauntedd 4 yıl parberk9999
parberk9999
Rezillik. Windows 10 bütün lumialara gelecek :)

Alsa ne kardeslik lumiada ozellik (kisisellestirebilirlik olmadiktan sonra)
parberk9999Rezillik. Windows 10 bütün lumialara gelecek :)Alsa ne kardeslik lumiada ozellik (kisisellestirebilirlik olmadiktan...
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blackgrandy 4 yıl
Bu firmalara akıl sır ermez o yüzden hiç bir firma için bir birimizi kırmaya gerek yok,Bundan sonra telefon alırken piyasa'da yeni olan firmaları tercih edeceğim asus,meizu,zoppo vs gibi hiç yoktan daha iyi donanı'mı daha az paraya almış olurum hiç yoktan yazılımda'da yarı yolda konulmam bkz :asus lolipop güncellemesi bile veriyor.
Bu firmalara akıl sır ermez o yüzden hiç bir firma için bir birimizi kırmaya gerek yok,Bundan sonra telefon alırken piyasa'da yeni olan firmaları tercih edeceği...
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doctor_bey 4 yıl
her site farklı şeyler söylüyor, şu an bu haberde yanlış sayılıyor diğer sitelere göre, acaba güncelleme gelecek mi?
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exxplorer 4 yıl
ZR aldım Güncelleme konusunda kafam rahat ki aldığım telefon orta segment 1000 liralık telefon kaç sene Güncelleme alıcam daha ne olsun. Konuşmak için eleştirmeyin donanımla faydalı olmıcak demek ki ona göre verıyolar
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Genuine Leather 4 yıl
Diğer cihazlara yazık olabilir.
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Xloud 4 yıl
Haberi revize etmeniz gerekiyor artık... xperiablog.net/...
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0MG90 4 yıl
XperiaBlog'ta C3'ün Lollipop'lu resimleri sızdırıldı. Haberi boşverin.
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wolf silver 4 yıl
XPERİA Z2 ALACAM AMA KORKUYORUM? YARIN SONY BUNU DA KÖŞEYE ATAR DİYE. AYRICA HAVALE YADA KAPIDA ÖDEME SİSTEMİ OLAN BİR ALIŞVERİŞ SİTESİ YOK MU ? TELEFON ALACAM DA ARKADAŞLAR.
BURAYA YAZMAMIN SEBEBİ BU KONUDA BİLGİLİ OLAN ARKADAŞLAR VAR DİYE YAZDIM.
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CorelDraw04 4 yıl
Z serisi 2016 ocak ayından itibaren yani seneye bu zamanda yazılım desteği kesilecek telefonlar
XPERİA ZR
XPERİA Z
XPERİA ZL
XPERİA Z1
XPERİA Z ULTRA
XPERİA Z1 COMPACT
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ouzqan 4 yıl
Arkasından C3 için 5.0 ekran görüntüleri sızdı . Sony Twitter ekibinin dediklerini pek dinlemeye gerek yok . Sp için 4.3 bile gelmeyeceğini söylemişlerdi . Onlara ne söyleniyorsa robot gibi onu söylüyorlar . Yazılım ekibinin ne yaptığı belli olmaz .
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okan_cehapelioglu 4 yıl
sony sen bile böyle yapıyorsan
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Srcn81 4 yıl
2014 sonu Xperia SP içinde 4.4 vereceklerdi olmadı.
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