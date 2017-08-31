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Sony yeni aksiyon kamerası RX0'ı tanıttı

Sony'nin VR ve çoklu kamera çalışmaları için üretilen RX0 tahtın yeni sahibi olacağa benziyor. 1.0 inç 15.6 MP'lik kamera sensörüyle bizleri karşılayan kameraya gelin yakından bakalım...
1 yıl
5,8b
1
16
Cep Tel Aksesuarları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Sony yeni aksiyon kamerası RX0'ı tanıttı
Aksiyon kameraları söz konusu olduğunda GoPro en iyi seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Sony yeni tanıttığı RX0 ile GoPro aksiyon kameralarını tahtından edecek gibi görünüyor. Gelin şimdi Sony RX0'ın teknik özelliklerine yakından bakalım.
1.0 inç 15.6 MP'lik kamera sensörüyle diğer rakiplerinden daha iyi bir deneyim sunmayı başarıyor. 
Cihazda, Sony'nin BIONZ X görüntü işlemcisi ve geniş açılı bir ZEISS marka Tessar T * 24 mm f / 4 sabit lensi yer almakta. RX0 ham ve JPEG formatındaki hareketsiz görüntüleri çekebilecek şekilde donatılmış. RX0, aynı zamanda 1 / 32,000 saniyede hızlı çekim yapabilen, 16FPS'ye kadar çekim kapasitesine sahip bir karşıt bozulma deklanşörüne yer veriliyor.

960 FPS Süper Yavaş Çekim Özelliği 

RX0, 4K çekim yeteneğine de sahip. Cihazda HDMI çıkışına yer verildiğini de söylemeden geçmeyelim. RX0 aynı zamanda 960FPS'ye kadar süper yavaş çekim özelliğini, resim profili seçeneklerini ve S-Log2'yi de bizlere sunuyor.
RX0 suya karşı 100 m derinliğe kadar suya dayanıklı. RX0 ayrıca 2 m'ye kadar düşürüldüğünde darbelere karşı dayanıklılık göstermekte. 
Sadece 110 g ağırlığında ve yaklaşık 60 x 41 x 30 mm (2,38 x 1,63 x 1,19 inç) ölçülerinde olan cihaz küçük olan gövdesiyle rahat bir kullanıcı deneyimi sunuyor.
Sony'nin FA-WRC1M kablosuz radyo kumandanı, aynı anda 15 RX0'a kadar tetiklemek için çoklu RX0'ları birlikte çeşitli şekillerde bağlayabilir. Sony'nin PlayMemories Mobile uygulaması, eşleştirilmiş herhangi bir cihazdan 5 taneye kadar RX0 modelinin kablosuz olarak bağlanmasını ve kontrol edilmesini sağlıyor.
Sony RX0, Ekim ayında piyasaya çıkması beklenirken yaklaşık 700 $ bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

http://www.techradar.com/news/move-over-gopro-the-sony-rx0-is-here Yorum Yaz
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Xloud 1 yıl en beğenilen
Bu premium bir aksiyon kamerası ne go prosu ne rakibi yavv go pro da daha ois yok bi aksiyon kamerasında nasıl ois olmaz ya...

En iyi seçenek go pro'ymuş yersen...











Bu premium bir aksiyon kamerası ne go prosu ne rakibi yavv go pro da daha ois yok bi aksiyon kamerasında nasıl ois olmaz ya...En iyi seçenek go p...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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435 1 yıl
Sinema filmlerinde de bazen su altı, drone ve crashcam(kameranın kırılmasının yüksek olduğu ihtimaller) çekimlerinde actioncam kullanmak zorunda kalıyoruz. Malesef hiç bir action cam ihtiyacımızı karşılamıyor ve normalde çektiğimiz profesyonel kamerayla görüntüyü eşleştirmek ızdıraba dönüyordu. Gopro ilk günden beri sony sensor'ü kullanıyordu zaten ve amatör olsa da ticari olarak çok başarılı oldu. Sony pastadan bir dilim yemek isteyip bir kaç kamera çıkardı ancak rakip olamadı. Fakat bu sefer işi ciddiye almış görünüyor. diyaframı F4 olması üzücü tek tarafı onun haricindeki özellikleri profesyonel lige çıkacak tipten. Böyle bir kamera gopro ile aynı olamaz, en az iki katı daha pahalı olur ve hakeder de.
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volcano2K 1 yıl
yanlız o 100m olayı zor houseingsiz....
Edit..
10m imiş yav sitesinde yazıyor.
Ayrıca bu action cam değil suya darbeye dayanıklı ultra kompakt fotoraf makinesi.
50M(1,920x1,080/240fps)、60p 50M(1,920x1,080/480fps)、60p 50M(1,920x1,080/960fps) / 30p
Video için pil ömrü az yanlız.
sony.com/...
BATTERY LIFE(STILL IMAGES)
Approx. 240shots / Approx. 120min8
BATTERY LIFE(MOVIES ACTUAL SHOOTING)
Approx. 35min.910
BATTERY LIFE(MOVIES CONTINUOUS SHOOTING)
Approx. 60min. 119
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arokh 1 yıl
960 Fps'yi hangi çözünürlükte sunuyor?..... 360p'de mi?
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DH Misafiri 1 yıl
Kameranın yapısı itibarıyla dji osmo mobile gimbal gibi aygıtlarla uyumlu calışır diye düşünüyorum. Yine alt kısmındaki vidalama yatağının olması harici aparat almamıza gerek bırakmıyor.
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HaypurTiryading 1 yıl
Özellikler harika. Sensör 1/1.6" olsun, açı biraz daha genişlesin birde fiyatı yarıya çeksinler efsane cihaz olur.
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DH Misafiri 1 yıl
RX 100 sensörü aksiyon kameralarına indi. Harici mikrofon girişi, lcd ekran, ayrıca kasa gerektirmeyen sualtı kullanım, kabul edilebilir çözünürlükte 960 fps..illa bi eksik olmalı diye bakıyorum bana göre eksik yok.
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Fenomenon 1 yıl
Aksiyon kamerasından ziyade küçük bir kompakt fotoğraf makinesi olmuş. 1" sensor ve ois olması çok iyi. Ancak 24mm aksiyon kamerası için çok dar kalmıyor mu?? Ayrıca ne olursa olsun fiyatı yüksek. En azından daha küçük sensörlü alternatif sunması lazım sony'nin aksiyon kamerasının amacı belli. Sen istersen apsc sensör koy, acı dar olunca anlamı kalmıyor. Ayrıca bildiğim kadarıyla gopro'larda ois olmasa bile eis var. Xiaomi yi 2 de bile eis var. Yanı ois olması çok çok çok büyük bir artı değil.
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shimoda 1 yıl
RX 100 sensörü aksiyon kameralarına indi. Harici mikrofon girişi, lcd ekran, ayrıca kasa gerektirmeyen sualtı kullanım, kabul edilebilir çözünürlükte 960 fps..illa bi eksik olmalı diye bakıyorum bana göre eksik yok.
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drserk 1 yıl
Sualtı kabı olmadan mı 100mt ye kadar su geçirmiyor?
Öyleyse zıpkına yeni kamerayı buldum
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shimoda 1 yıl drserk
drserk
Sualtı kabı olmadan mı 100mt ye kadar su geçirmiyor?
Öyleyse zıpkına yeni kamerayı buldum

Ekstra bir housing ile 100 metre.
Kendisi doğrudan 10m kadar derinlikte kullanılabilecek yazıyor özelliklerde.
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yimmasabi 1 yıl
Bana da üstteki videolarda GoPro kasıtlı olarak tam sabitlenmemiş, yan çekio falan. Sony kameraya da iyi bir amortisör sistem kurmuşlar gibi geldi. Denemek lazım. Reklam sektörü farklı çalışır çünkü :)
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sony, aksiyon kamerası ve
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