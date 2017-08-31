Sony yeni aksiyon kamerası RX0'ı tanıttı

Aksiyon kameraları söz konusu olduğunda GoPro en iyi seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Sony yeni tanıttığı RX0 ile GoPro aksiyon kameralarını tahtından edecek gibi görünüyor. Gelin şimdi Sony RX0'ın teknik özelliklerine yakından bakalım.

1.0 inç 15.6 MP'lik kamera sensörüyle diğer rakiplerinden daha iyi bir deneyim sunmayı başarıyor.

Cihazda, Sony'nin BIONZ X görüntü işlemcisi ve geniş açılı bir ZEISS marka Tessar T * 24 mm f / 4 sabit lensi yer almakta. RX0 ham ve JPEG formatındaki hareketsiz görüntüleri çekebilecek şekilde donatılmış. RX0, aynı zamanda 1 / 32,000 saniyede hızlı çekim yapabilen, 16FPS'ye kadar çekim kapasitesine sahip bir karşıt bozulma deklanşörüne yer veriliyor.

960 FPS Süper Yavaş Çekim Özelliği

RX0, 4K çekim yeteneğine de sahip. Cihazda HDMI çıkışına yer verildiğini de söylemeden geçmeyelim. RX0 aynı zamanda 960FPS'ye kadar süper yavaş çekim özelliğini, resim profili seçeneklerini ve S-Log2'yi de bizlere sunuyor.

RX0 suya karşı 100 m derinliğe kadar suya dayanıklı. RX0 ayrıca 2 m'ye kadar düşürüldüğünde darbelere karşı dayanıklılık göstermekte.

Sadece 110 g ağırlığında ve yaklaşık 60 x 41 x 30 mm (2,38 x 1,63 x 1,19 inç) ölçülerinde olan cihaz küçük olan gövdesiyle rahat bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Sony'nin FA-WRC1M kablosuz radyo kumandanı, aynı anda 15 RX0'a kadar tetiklemek için çoklu RX0'ları birlikte çeşitli şekillerde bağlayabilir. Sony'nin PlayMemories Mobile uygulaması, eşleştirilmiş herhangi bir cihazdan 5 taneye kadar RX0 modelinin kablosuz olarak bağlanmasını ve kontrol edilmesini sağlıyor.

Sony RX0, Ekim ayında piyasaya çıkması beklenirken yaklaşık 700 $ bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

http://www.techradar.com/news/move-over-gopro-the-sony-rx0-is-here