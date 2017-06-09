GoPro Fusion duyuruldu

Aksiyon kamerası segmentinde lider durumda olan GoPro, hızlı büyüyen sanal gerçeklik trendine daha fazla uzak kalamadı ve hepsi bir arada tarzındaki sanal gerçeklik kamerası GoPro Fusion’ı duyurdu.

Teknik detay yok

Aslında GoPro Fusion modelinin ilk haberi CES 2016 fuarında verilmişti. Firmanın patronu 16 adet Hero4 Black kamera ile oluşturulan 15 bin dolarlık 360 derece video çekebilen yeni sistemini tanıtırken daha basit bir modeli de son kullanıcıya sunacaklarını açıklamıştı.

GoPro Fusion isimlendirmesi ise Nisan ayında netliğe kavuştu. Firma 360 derecelik kamera ile ilgili çok fazla bilgi vermedi ve nihayet bu hafta GoPro sponsorluğundaki Mountain Games etkinliğinde ilk kez görücüye çıktı.

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5.2K çözünürlüğünde kayıt yapabilen GoPro Fusion iki lense sahip ve 180 dereceye kadar net bir şekilde görüntü sağlayabiliyor. Herhangi bir koruma kabı olmayan kamera tam bir kare tasarım sunuyor. OverCapture özelliği ile 360 derecelik çekimlerden standart bir video hazırlanabiliyor.

Ön taraftaki LCD kamera hangi modda kayıt yapıldığını kullanıcıya bildiriyor. Ayrıca güç ve özet tuşları da göze çarpıyor. Bunun haricinde firma herhangi bir teknik detay vermemiş. Sonbahar döneminde kameranın satış tarihi ve fiyatının açıklanacağı belirtiliyor.