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    Sony'nin yakında çıkacak olan akıllı telefon kameraları detaylandı

    Akıllı telefonlardaki çoğu kamera sensörünün arkasındaki isim olan Sony, yeni sensörler üzerinde çalışıyor. Firmanın yakında çıkacak bu yeni IMX903 ve IMX907 sensörleri detaylandı.
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    Sony'nin yeni akıllı telefon kameraları detaylandı Tam Boyutta Gör
    Halihazırda Sony’nin akıllı telefonlara yönelik en büyük görüntü sensörü olan 1 inç boyutundaki IMX989 sensörü birçok kamera odaklı telefonda yer aldı. Bununla birlikte, boyut her şey demek değil ve resmi olmayan raporlara göre Sony'nin sıradaki iki yeni sensörü biraz daha küçük olacak ancak aradaki boyut farkını akıllı tasarımlarla kapatacak.

    Sony'den yeni sensörler geliyor

    Belirtilenlere göre Sony IMX903, 48MP çözünürlüğe ve 1,4µm piksellere (IMX989'daki 1,6µm'ye kıyasla) sahip 1/1,14" bir sensör olacak. Çift piksel otomatik odaklamayı destekleyecek, böylece her piksel her biri 0.7 x 1.4µm boyutunda iki foto diyottan oluşacak. Bu sensör aynı zamanda Dolby imzalı Geniş Dinamik Aralık teknolojisine sahip olacak ve yüksek kare hızlarında 4K video çekebilecek. Tüm bunların ötesinde IMX903, Sinematik Mod’a sahip olacak, dolayısıyla video performansına odaklanan telefonlar için bu sensör güçlü bir seçim olacak gibi görünüyor.

    Sony'nin yeni akıllı telefon kameraları detaylandı Tam Boyutta Gör
    Diğer tarafından Sony IMX907, 1/1.12" boyutuyla aşağı yukarı aynı boyuta sahip ancak biraz daha yüksek olan 50MP çözünürlüğe sahip. Piksel boyutları 1,4µm olarak bu sensörde korunuyor ancak dörtlü piksel otomatik odaklama için her biri dört foto diyota (0,7 x 0,7µm) bölünüyor.

    Genellikle, çift piksel AF sensörleri kendi doğal çözünürlüklerinin iki katına kadar görüntü çıkışı sağlayabiliyor. Dolayısıyla telefon üreticileri isterlerse IMX903'ü 96MP modunda, IMX907’yi ise 200MP modunda kullanabilir. Bu da Sony'nin uzun süredir ilk kez Samsung'un en iyi sensörüyle çözünürlük konusunda eşleşmesi anlamına geliyor. Son olarak bu yeni sensörlerin tam olarak ne zaman çıkacağı veya hangi telefon modelinde kullanılacağı belirsiz.

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