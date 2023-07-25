Sony'nin yakında çıkacak olan akıllı telefon kameraları detaylandı

Sony'den yeni sensörler geliyor
Belirtilenlere göre Sony IMX903, 48MP çözünürlüğe ve 1,4µm piksellere (IMX989'daki 1,6µm'ye kıyasla) sahip 1/1,14" bir sensör olacak. Çift piksel otomatik odaklamayı destekleyecek, böylece her piksel her biri 0.7 x 1.4µm boyutunda iki foto diyottan oluşacak. Bu sensör aynı zamanda Dolby imzalı Geniş Dinamik Aralık teknolojisine sahip olacak ve yüksek kare hızlarında 4K video çekebilecek. Tüm bunların ötesinde IMX903, Sinematik Mod’a sahip olacak, dolayısıyla video performansına odaklanan telefonlar için bu sensör güçlü bir seçim olacak gibi görünüyor.
Genellikle, çift piksel AF sensörleri kendi doğal çözünürlüklerinin iki katına kadar görüntü çıkışı sağlayabiliyor. Dolayısıyla telefon üreticileri isterlerse IMX903'ü 96MP modunda, IMX907’yi ise 200MP modunda kullanabilir. Bu da Sony'nin uzun süredir ilk kez Samsung'un en iyi sensörüyle çözünürlük konusunda eşleşmesi anlamına geliyor. Son olarak bu yeni sensörlerin tam olarak ne zaman çıkacağı veya hangi telefon modelinde kullanılacağı belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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