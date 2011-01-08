Sony'den 3D destekli yeni dizüstü bilgisayar: 16-inç VAIO F

Japon elektronik devi Sony, 3D destekli yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. VAIO F serisi altında sunulan 16-inç büyüklüğündeki dizüstü bilgisayar, entegre 3D eşleme alıcısına ve iki adet 3D aktif gözlüğe sahip. Intel platformunu kullanan ve Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Core i7 işlemcilerle konfigüre edilebilen dizüstü bilgisayar, 8GB'a kadar DDR3 bellek ile geliyor. Depolama için 7200 devir/dakika hızında çalışan HDD veya NAND flash tabanlı SSD ile tercih edilebilen sistem, ekran kartı olarak GeForce GT 540M ile geliyor.

Tek dokunmayla 2D görüntüleri 3D'ye çevirme yeteneğine de sahip olan VAIO F, gelişmiş çoklu-ortam deneyimi Blu-ray kombo sürücü, S-Force Front Surround 3D sistem ve HDMI portuna da sahip. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip olan sistem, Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle geliyor.

Sony'nin 3D özellikli yeni dizüstü bilgisayarını önümüzdeki aydan itibaren 1700 dolar olarak açıklanan başlangıç fiyatıyla ön-siparişe sunması bekleniyor.