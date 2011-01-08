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Sony'den 3D destekli yeni dizüstü bilgisayar: 16-inç VAIO F

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
29,6b
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16
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'den 3D destekli yeni dizüstü bilgisayar: 16-inç VAIO F
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Japon elektronik devi Sony, 3D destekli yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. VAIO F serisi altında sunulan 16-inç büyüklüğündeki dizüstü bilgisayar, entegre 3D eşleme alıcısına ve iki adet 3D aktif gözlüğe sahip. Intel platformunu kullanan ve Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Core i7 işlemcilerle konfigüre edilebilen dizüstü bilgisayar, 8GB'a kadar DDR3 bellek ile geliyor. Depolama için 7200 devir/dakika hızında çalışan HDD veya NAND flash tabanlı SSD ile tercih edilebilen sistem, ekran kartı olarak GeForce GT 540M ile geliyor.

Tek dokunmayla 2D görüntüleri 3D'ye çevirme yeteneğine de sahip olan VAIO F, gelişmiş çoklu-ortam deneyimi Blu-ray kombo sürücü, S-Force Front Surround 3D sistem ve HDMI portuna da sahip. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip olan sistem, Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle geliyor.

Sony'nin 3D özellikli yeni dizüstü bilgisayarını önümüzdeki aydan itibaren 1700 dolar olarak açıklanan başlangıç fiyatıyla ön-siparişe sunması bekleniyor.

Sony'den 3D destekli yeni dizüstü bilgisayar: 16-inç VAIO F
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DH Misafiri 4 yıl
ne gerek var 4000 tl eye 32'' 3D led tv alın işte size 3D muhabbeti
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar bende var daha 4 aylık almak isteyen varsa satabilirim.
yanlış anlamayın ihtiyaçtan satacam. zaten görmek isteyenler gördüklerinde hiçbir sorunu olmadığını anlayacaklar. zamanında 3999 tl ye aldım.
ilgilenenler e-mail atabilirler. istanbuldayım.
e-mail: nahsenc@gmail.com
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DH Misafiri 7 yıl
bilgisayarın kasasının geniş olması biraz güzel çünkü oyun oynarken fan bağırmıyor ama diğer laptoplarda anında bağırıyor parası olan kesin alsın inanın pişman olmassınızz adamlar yapıyo yaaa ... ve bu arada toshıba yerine kesnlikle sony alın sony kadar kaliteli değill .saygılar
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar isteyene 3.250 tl satabilirim yeni aldım garantisi bile daha başlamadı rize sony center aldım arayabilirsiniz 5359587918
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar cihaz ultimate bir cihaz çok üstün özelliklere sahip dolayısı ile türkiye satış fiyatı ortalaması 4.750 tl olucaktır.zaten standart bir laptop fiyatını 3.750 olarak düşünürsek 3 d çzelliği olmasından dolayı 1000 tl giyat farkı olması gayet normal o parayı veren 1000 tl daha verir zaten
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2wicky 8 yıl
Keşke ekran kartı biraz daha performanslı olsaydı.
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onboardx 8 yıl
en az 4 binden satarlar burada almanın da bir anlamı kalmaz zaten o fiyata.
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vidoko 8 yıl
sony vaio kazık diyoruzda ancak sony fiyatında farklı bir markayı koy yanına dış malzeme ve dizyn bakımından kat kat daha elit ve kaliteli ..en sevmediğim lettop markası tosba :D:D bana hayatta (toshiba) bu marka 5 defa kazık attı sattığım müşterilere önermekten rezil oldum ..
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theyapici 8 yıl
sony vaiolar tr de baya kazık çok param bile olsa vaio sevimsiz duruyor gözüme toshiba nın ultra
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Onurcan91 8 yıl
VAIO i7ler standartta iki modeli var sanırım o bile 3100ten başlıyor..
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ozkan_tpc 8 yıl
1700 dolar burda olsa gözüm kapalı alırım, zira muhteşem!
buraya gelince 4000 lira etiketle açılışı yapar
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