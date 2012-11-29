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Sony'den Windows 8'li ve dokunmatik ekranlı yeni nesil bilgisayarlar

6 yıl
4,5b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony yeni nesil bilgisayarlarını ülkemizde kullanıma sunuyor. Windows 8 işletim sistemini kullanan, dokunmatik ekranla gelen ve modeline göre gözlüksüz 3D deneyimi sunan yeni nesil bilgisayarlarla ilgili merak ettiğiniz detaylar bu röportajımızda.
  

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yukuberk 6 yıl en beğenilen
Üç kere izledim, şimdi tekrar açıyorum.
SONY YIKAR
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DH Misafiri 6 yıl
önce piyasadan paralel italatçıları kaldır SONY ortalık firmaların elinde geziyorsun :)))
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DH Misafiri 6 yıl
Güzel olmuş detaylı incelemeleri bekleriz. Sayın DH yetkilileri neden TV incelemeleri yapmıyorsunuz, lütfen son çıkan TV incellemelerini yapın.
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DH Misafiri 6 yıl
Sony bana güven vermiyor. Hele ki son aldığım laptoptaki fan seslerinden sonra. Kalitesi falan yok artık sony'nin kabul edin bunu
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fake to fake 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Sony bana güven vermiyor. Hele ki son aldığım laptoptaki fan seslerinden sonra. Kalitesi falan yok artık sony'nin kabul edin bunu

sony'den ekonomik cihaz alınmaz. ekonomik ürünlerde malzeme kalitesi ve donanım olarak diğerlerinden çok geride kalıyor.
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fake to fake 6 yıl
ilk başta duo 11 çok ilgimi çekti ama sonra düşününce cihazın hem maliyetinin arttığı hem kalınlığın arttığı hem de daha hassas olduğunu düşünmeye başladım. yani sadece tablet olup klavye dock olarak sunulsa veya dik durmasını sağlayan bir destek olsa ve usb kullanarak bu ihtiyaç karşılansa kendi adıma yeterli.
yine de kalınlık haricinde tasarım olarak beğendim
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khaos 6 yıl fake to fake
fake to fake

ilk başta duo 11 çok ilgimi çekti ama sonra düşününce cihazın hem maliyetinin arttığı hem kalınlığın arttığı hem de daha hassas olduğunu düşünmeye başladım. yani sadece tablet olup klavye dock olarak sunulsa veya dik durmasını sağlayan bir destek olsa ve usb kullanarak bu ihtiyaç karşılansa kendi adıma yeterli.

yine de kalınlık haricinde tasarım olarak beğendim


Açıkçası uzun bir süre ipad kullanmış biri olarak bende başta kalınlığı konusunda tereddüt etmiştim ama şimdi kullanımda hiç sıkıntı yaratmıyor o yüzden şahsen görüp kurcalamadan karar vermeyin derim?
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Vipracing 6 yıl
Gayet doyurucu&geniş kapsamlı ve klasik röportaj ların çizgisinin (Genelde ürün tanıtımı gibi olur) dışında daha çok kullanıcıların merak ediceği sorular ekseninde yapılmış güzel bir röportaj olmuş.Teşekkürler.
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styx239 6 yıl
CAPON yapmış abi :P
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sarahaten 6 yıl
Sonydeki eleman diyor ki 20" lik urun sadece masaya bagli kalan bir bilgisayar degil. İhtiyaciniz oldugunda cok rahat tasinabilir. Tabiki evde kucagina alip kullanacagin yahut işe giderken yolda internete girececegin bir urun degil. 20" lik urunun masaustune kiyasla daha portatif oldugunu soyluyor. Roportaji yapan elemanin "Bu urunu testlerden gecirdiniz mi?" diye soru sormasi shiftdeletedeki elemanlari hatirlatti.( sonydeki eleman, yok test etmedik deseydi roportaj daha eglencili olurdu).
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InViSiBLePLaYeR 6 yıl
Erdi Bey'in sorularına karşı adam biraz sıkıştı sonynin ürün gamındaki en iyi ürün Duo 11 şu anda ama fiyatı yüzünden muhtemelen karşılanamaz olur.Ayrıca 20" olan cihaz kesinlikle odadan odaya taşınabilir ama başka bir eve taşımak için illa arabanız olması gerekir ayrıca pilinden çıkarttığınız zaman kucağınıza koyup tüm işlerinizi halledebileceğiniz kadar kompakt ve hafif bir ürün değil.Fiyatlandırma ise kafasında soru işareti olan kullanıcıların düşünmesine neden olacaktır neden derseniz windows 8 daha yeni bir işletim sistemi ve masaüstünde tamamen işlevi olamayn en azından windows 7'den farkı olmayan bir işletim sistemi.Genellikle tablet ultrabook ve smartphone kategorisi için yapılmış sony laptop konusunda iyi ayak uydursada bunun masaüstünde geçerli olacağını düşünmüyorum.
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kimi_raikonen 6 yıl
microsoft ve sony cok uyumlu olmuş güzel ikili:D kalite göz kamaştırıyor.ama her zamanki gibi üst tabaka kullanıcılara hitap ediyor :D
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CoreXXX 6 yıl
mükemmel ürünler. sony kalitesi
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