Sony'den Windows 8'li ve dokunmatik ekranlı yeni nesil bilgisayarlar

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|önce piyasadan paralel italatçıları kaldır SONY ortalık firmaların elinde geziyorsun :)))
|Güzel olmuş detaylı incelemeleri bekleriz. Sayın DH yetkilileri neden TV incelemeleri yapmıyorsunuz, lütfen son çıkan TV incellemelerini yapın.
|Sony bana güven vermiyor. Hele ki son aldığım laptoptaki fan seslerinden sonra. Kalitesi falan yok artık sony'nin kabul edin bunu
DH Misafiri
sony'den ekonomik cihaz alınmaz. ekonomik ürünlerde malzeme kalitesi ve donanım olarak diğerlerinden çok geride kalıyor.
|ilk başta duo 11 çok ilgimi çekti ama sonra düşününce cihazın hem maliyetinin arttığı hem kalınlığın arttığı hem de daha hassas olduğunu düşünmeye başladım. yani sadece tablet olup klavye dock olarak sunulsa veya dik durmasını sağlayan bir destek olsa ve usb kullanarak bu ihtiyaç karşılansa kendi adıma yeterli.
yine de kalınlık haricinde tasarım olarak beğendim
fake to fake
Açıkçası uzun bir süre ipad kullanmış biri olarak bende başta kalınlığı konusunda tereddüt etmiştim ama şimdi kullanımda hiç sıkıntı yaratmıyor o yüzden şahsen görüp kurcalamadan karar vermeyin derim?
|Gayet doyurucu&geniş kapsamlı ve klasik röportaj ların çizgisinin (Genelde ürün tanıtımı gibi olur) dışında daha çok kullanıcıların merak ediceği sorular ekseninde yapılmış güzel bir röportaj olmuş.Teşekkürler.
|CAPON yapmış abi :P
|Sonydeki eleman diyor ki 20" lik urun sadece masaya bagli kalan bir bilgisayar degil. İhtiyaciniz oldugunda cok rahat tasinabilir. Tabiki evde kucagina alip kullanacagin yahut işe giderken yolda internete girececegin bir urun degil. 20" lik urunun masaustune kiyasla daha portatif oldugunu soyluyor. Roportaji yapan elemanin "Bu urunu testlerden gecirdiniz mi?" diye soru sormasi shiftdeletedeki elemanlari hatirlatti.( sonydeki eleman, yok test etmedik deseydi roportaj daha eglencili olurdu).
|Erdi Bey'in sorularına karşı adam biraz sıkıştı sonynin ürün gamındaki en iyi ürün Duo 11 şu anda ama fiyatı yüzünden muhtemelen karşılanamaz olur.Ayrıca 20" olan cihaz kesinlikle odadan odaya taşınabilir ama başka bir eve taşımak için illa arabanız olması gerekir ayrıca pilinden çıkarttığınız zaman kucağınıza koyup tüm işlerinizi halledebileceğiniz kadar kompakt ve hafif bir ürün değil.Fiyatlandırma ise kafasında soru işareti olan kullanıcıların düşünmesine neden olacaktır neden derseniz windows 8 daha yeni bir işletim sistemi ve masaüstünde tamamen işlevi olamayn en azından windows 7'den farkı olmayan bir işletim sistemi.Genellikle tablet ultrabook ve smartphone kategorisi için yapılmış sony laptop konusunda iyi ayak uydursada bunun masaüstünde geçerli olacağını düşünmüyorum.
|microsoft ve sony cok uyumlu olmuş güzel ikili:D kalite göz kamaştırıyor.ama her zamanki gibi üst tabaka kullanıcılara hitap ediyor :D
|mükemmel ürünler. sony kalitesi
SONY YIKAR