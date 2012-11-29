Sony'den Windows 8'li ve dokunmatik ekranlı yeni nesil bilgisayarlar

Sony yeni nesil bilgisayarlarını ülkemizde kullanıma sunuyor. Windows 8 işletim sistemini kullanan, dokunmatik ekranla gelen ve modeline göre gözlüksüz 3D deneyimi sunan yeni nesil bilgisayarlarla ilgili merak ettiğiniz detaylar bu röportajımızda.

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