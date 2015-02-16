Sony'den bağımsız VAIO'dan iki yeni hibrit dizüstü bilgisayar: VAIO Z ve VAIO Z Canvas

Sony'nin bir zamanlar dizüstü pazarında efsane haline getirdiği ancak kötü giden satışlar nedeniyle Japon bir konsorsiyuma sattığı VAIO markası, iki yeni hibrit dizüstü bilgisayar modeli VAIO Z ve VAIO Z Canvas ile yeniden kullanıcıların karşısına çıktı.

Tasarımsal olarak oldukça şık görünen ve tablet olarak kullanılabiliyor olmalarıyla hibrit takısını kazanan VAIO Z ve VAIO Z Canvas, aluminyum / karbon karışımı gövdeleriyle mobil dünyanın zorluklarına hazırlıklı olarak geliyorlar. Duyurulan dizüstü bilgisayarlardan VAIO Z, Intel i7 ve i5 işlemci seçeneğine göre iki farklı model halinde satın alınabilirken, iki cihazda ortak olarak 13.3-inç ekran, bekleme modundan 0.3 saniyede çıkış sunabilen SSD depolama birimi ve ekranın farklı açılara çevrilmesine imkan tanıyan menteşe gibi detaylarla geliyor. Dokunmatik ekran deneyimi yanında beraberinde gelen stylus kalemle de kullanılabilen VAIO Z, 16.8mm kalınlığındaki kasası, 1.34 KG'lık ağırlığı ve 15.5 saate varan aktif kullanım süresiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Firmanın teknik olarak daha dolu dolu hazırladığı VAIO Z Canvas modeli ise ekran ile klavye bölümünün birbirden ayrılmasıyla çok daha mobil bir kullanım yapısı sunabiliyor. Bünyesinde Adobe RGB renk gamutunun %95'ini karşılayan 12.1-inç 2560 x 1704 piksellik bir dokunmatik ekran taşıyan hibrit bilgisayar, ekran arkasına konumlandırılan ayak bölümüyle dik konumda durabiliyor ve teknik olarak gücünü Intel i7 işlemciden, 256GB SSD depolama biriminden ve 16GB'lık RAM'den alıyor. VAIO Z ile benzer olarak stylus kalem ile gelen VAIO Z Canvas, bu benzerliğini Intel Iris Pro grafik kartı ve 64 bit Windows 8.1 Pro işletim sistemiyle de sürdürüyor.

VAIO'nun dünya çapında satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmeyen yeni dizüstü bilgisayarlarının 1600$'dan başlayan fiyat etiketlerine sahip olacağı belirtiliyor.

http://www.theverge.com/2015/2/16/8044279/vaio-laptops-after-sony-sale-transform-into-tablets