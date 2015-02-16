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Sony'den bağımsız VAIO'dan iki yeni hibrit dizüstü bilgisayar: VAIO Z ve VAIO Z Canvas

4 yıl
5,4b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony'den bağımsız VAIO'dan iki yeni hibrit dizüstü bilgisayar: VAIO Z ve VAIO Z Canvas
Sony'nin bir zamanlar dizüstü pazarında efsane haline getirdiği ancak kötü giden satışlar nedeniyle Japon bir konsorsiyuma sattığı VAIO markası, iki yeni hibrit dizüstü bilgisayar modeli VAIO Z ve VAIO Z Canvas ile yeniden kullanıcıların karşısına çıktı.
Tasarımsal olarak oldukça şık görünen ve tablet olarak kullanılabiliyor olmalarıyla hibrit takısını kazanan VAIO Z ve VAIO Z Canvas, aluminyum / karbon karışımı gövdeleriyle mobil dünyanın zorluklarına hazırlıklı olarak geliyorlar. Duyurulan dizüstü bilgisayarlardan VAIO Z, Intel i7 ve i5 işlemci seçeneğine göre iki farklı model halinde satın alınabilirken, iki cihazda ortak olarak 13.3-inç ekran, bekleme modundan 0.3 saniyede çıkış sunabilen SSD depolama birimi ve ekranın farklı açılara çevrilmesine imkan tanıyan menteşe gibi detaylarla geliyor. Dokunmatik ekran deneyimi yanında beraberinde gelen stylus kalemle de kullanılabilen VAIO Z, 16.8mm kalınlığındaki kasası, 1.34 KG'lık ağırlığı ve 15.5 saate varan aktif kullanım süresiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
 
Sony'den bağımsız VAIO'dan iki yeni hibrit dizüstü bilgisayar: VAIO Z ve VAIO Z Canvas
Firmanın teknik olarak daha dolu dolu hazırladığı VAIO Z Canvas modeli ise ekran ile klavye bölümünün birbirden ayrılmasıyla çok daha mobil bir kullanım yapısı sunabiliyor. Bünyesinde Adobe RGB renk gamutunun %95'ini karşılayan 12.1-inç 2560 x 1704 piksellik bir dokunmatik ekran taşıyan hibrit bilgisayar, ekran arkasına konumlandırılan ayak bölümüyle dik konumda durabiliyor ve teknik olarak gücünü Intel i7 işlemciden, 256GB SSD depolama biriminden ve 16GB'lık RAM'den alıyor. VAIO Z ile benzer olarak stylus kalem ile gelen VAIO Z Canvas, bu benzerliğini Intel Iris Pro grafik kartı ve 64 bit Windows 8.1 Pro işletim sistemiyle de sürdürüyor.
VAIO'nun dünya çapında satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmeyen yeni dizüstü bilgisayarlarının 1600$'dan başlayan fiyat etiketlerine sahip olacağı belirtiliyor.
 
Sony'den bağımsız VAIO'dan iki yeni hibrit dizüstü bilgisayar: VAIO Z ve VAIO Z Canvas

http://www.theverge.com/2015/2/16/8044279/vaio-laptops-after-sony-sale-transform-into-tablets Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Alacan bunu, verecen kırbacı verecen kırbacı

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maholine 4 yıl
Sony Vaio efsaneyi. Vaio tek başına efsane olmaya devam edecek gibi görünüyor.
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OverClocK1ng 4 yıl
İyi ki satılmış, daha hayırlı olmuş diyeyim o zaman...
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bestofMd 4 yıl
Güzel bir cihaz alınabilir
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serkan78689 4 yıl
Çok ucuz kesin alcam
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zdniz 4 yıl
eskiden olsa kalite derdim ama şuan için vaio ve toshibanın digerlerinden hiç bir farkı yok (çinliler hariç).
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1BilimAdamı 4 yıl
Uzay teknolojisi tasarımını sevdim,sony'den ayrılması iyi oldu fiyatıda süper(!)
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gently weeps 4 yıl 1BilimAdamı
Fire_67
Uzay teknolojisi tasarımını sevdim,sony'den ayrılması iyi oldu fiyatıda süper(!)

Bu tasarım zaten sony nin bknz vaio duo 13
Cok kaliteli ve albenili duruyor
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nct96 4 yıl
Türkiye yede gelsin
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Fenomenon 4 yıl
Bunlar Türkiye'ye gelecek mi acep??
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nct96 4 yıl
Oyuncu PC'lerin performansı dışında en kaliteli pc ler sony vaio dur
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