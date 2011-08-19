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Sony'den dünyanın ilk Full HD kayıt yapan dijital dürbünü

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,6b
1
24
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'den dünyanın ilk Full HD kayıt yapan dijital dürbünü
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Dijital fotoğraf çeken ve kayıt yapan ürünler son yıllarda büyük gelişme kaydetti ve artık 3D çekim yapabilen dijital video kameralar bulmak bile mümkün. Sony ise dijital kayıt işlemini çok farklı bir platforma taşıyor. 

Sony dünyanın ilk kayıt yapabilen Full HD dijital dürbününü piyasaya sürdü. DEV-3 ve DEV-5 olarak iki farklı versiyonu bulunan dijital dürbünler 3D çekim moduna da sahip.

DEV-5 modeli 10x optik zoom özelliğine sahipken dijital zoom ile 20x oluyor. Bu modelde video klipleri ve fotoğrafları etiketlemek için gömülü bir GPS alıcısı bulunuyor.

DEV-3 modelinde ise 10x optik zoom bulunuyor.

Her iki model manuel odaklanma yerine elektronik otomatik odaklanma sunuyor. Böylece cisimler daima keskin görüntülere sahip oluyor. Dürbünün üst kısmındaki tuş ile manuel ayar yapmak mümkün. Elektronik odaklanmada 1080p 2D çekimlerde 1cm’ye kadar, 3D çekimlerde ise 80cm’ye kadar cisimlere yaklaşmak mümkün.

3D imajların yakalanması için Sony’nin farklı dijital kameralarında bulunabilen Exmor R CMOS sensörleri ve BIONZ işlemcileri ile bir çift yüksek hassasiyetli G optiği kullanılıyor. Bağımsız elektronik vizörler imajları sağ ve sol göze iletiyor.

Hem DEV-5 hem de DEV-3 modeli sarsıntıdan kaynaklanan etkiyi azaltarak daha net resimler elde etmeyi sağlayan optik Steadyshot teknolojisine sahip. Bu teknoloji Handycam video kaydedici ve Cyber-shot dijital kameralarda yaygın olarak kullanılıyor.

Dürbünler fotoğraf çekimi de yapabiliyor. 4:3 oranında 7.1MP çözünürlükte, 16:9 oranında ise 5.4MP çözünürlükte fotoğraf çekebilmek mümkün.

Full HD görüntüler HDMI bağlantısıyla herhangi bir HD televizyonda izlenebilirken 3D videolar uyumlu BRAVIA modellerinde izlenebiliyor. USB bağlantısı ile içerikleri bilgisayar aktarmak mümkün. 

Dürbünler için ön siparişler Park Cameras perakendecisinden verilebiliyor. Her ön siparişe bir yedek batarya hediye ediliyor.

Dürbünlerin fiyatı biraz cep yakıyor. DEV-5 modeli 2300£ fiyat etiketine, DEV-3 ise 1780£ fiyat etiketine sahip. Ürünlerin gönderimine Ekim sonu veya Kasım başı gibi başlanacağı belirtiliyor.

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mavizaman 8 yıl en beğenilen
röntgencilere doping..
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DH Misafiri 1 yıl
Sony dev-50 dürbün kamera almak istiyoruz
İstanbul avrupa yakasında nerde bulabiliriz
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ColDasHeLL 8 yıl
APPLE PATENTİMİ ÇALDIN DİE DAVA ACMASINDA HEHAHZHAHEAHASHEAHAHAS DAASDSADASDASDASDASDASDASDAS
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SaatliBomba 8 yıl
ilklerin markası sony
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gegirti 8 yıl
avcılar için de gerçekten güzel olur hem kayıt yapacak hem o an hayvanı gözetleyecek.
Teknoloji ışte, kullanma yönüne göre faydası oluyor
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mr.respect 8 yıl
İstihbari işlerde gerçekten mükemmel iş görür bu cihaz. Delil toplamada, dedektif işlerde falan. Güzelmiş.
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radiko1 8 yıl
Brumack
10x zoom lu dürbün mü olur

Aynen ... Digital cameralarda bile 30 xoptik zoom var.
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Yazılımcı Online 8 yıl radiko1
radiko1

Brumack

10x zoom lu dürbün mü olur



Aynen ... Digital cameralarda bile 30 xoptik zoom var.


Yanılıyorsunuz adı üstünde dürbün bu siz hiç geniş açı çeken dürbün gördünüz mü? O 30X dediğiniz dijital kameralar aynı zamanda geniş açı çekmektedirler. x faktörü ise son dar açının gneiş açıya bölünmesi ile bulunur.

Mesela 18-55mm bir objektif 3X zoom yapmaktadır. 55-250mm bir objektif 5X zoom yapmaktadır. 18-250mm olsaydı 13x zoom yapmış olacaktı.

Dürnbünler genelde ultra dar açıdan başlar ve öyle devam ederler. Yani 100mm den başlıyorsa 10X ile 1000mm ye denk gelecektir.

x değerleri kafaları karıştırmasın yani.
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karaköy_soğancısı 8 yıl
ohh ohh röntgenciler yakında 3D kayıtlar yapıp izleyecek kıvama gelcekler :D
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umutarslan.com 8 yıl
Brumack
10x zoom lu dürbün mü olur

10x ama neyin 10xi onu bilmek gerekir. 10x tam bir değer değildir. lensin kaç mm olduğu önemlidir.
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Brumack 8 yıl
10x zoom lu dürbün mü olur
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artcraft35 8 yıl
kamera olduğunu bilmeyen bir kişi baktığında dürbünden ayırt edemese daha iyi olurdu herhalde :D
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photo sir 8 yıl
çok güzel ama ne ihtiyaç var ya dürbün dürbündür abi kayıt yapıp ne yapacaksın
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emregök 8 yıl
Orduda mı yoksa crysisdemi kullandığım vizore benziyor ; ))
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mavizaman 8 yıl en beğenilen
röntgencilere doping..
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electrostatic 8 yıl
röntgenciler en özel anılarını artık kaydedebilecek.bence fotoğraf makinasından sonra en büyük icad bu
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