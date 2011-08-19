Sony'den dünyanın ilk Full HD kayıt yapan dijital dürbünü

Dijital fotoğraf çeken ve kayıt yapan ürünler son yıllarda büyük gelişme kaydetti ve artık 3D çekim yapabilen dijital video kameralar bulmak bile mümkün. Sony ise dijital kayıt işlemini çok farklı bir platforma taşıyor.





Sony dünyanın ilk kayıt yapabilen Full HD dijital dürbününü piyasaya sürdü. DEV-3 ve DEV-5 olarak iki farklı versiyonu bulunan dijital dürbünler 3D çekim moduna da sahip.





DEV-5 modeli 10x optik zoom özelliğine sahipken dijital zoom ile 20x oluyor. Bu modelde video klipleri ve fotoğrafları etiketlemek için gömülü bir GPS alıcısı bulunuyor.





DEV-3 modelinde ise 10x optik zoom bulunuyor.





Her iki model manuel odaklanma yerine elektronik otomatik odaklanma sunuyor. Böylece cisimler daima keskin görüntülere sahip oluyor. Dürbünün üst kısmındaki tuş ile manuel ayar yapmak mümkün. Elektronik odaklanmada 1080p 2D çekimlerde 1cm’ye kadar, 3D çekimlerde ise 80cm’ye kadar cisimlere yaklaşmak mümkün.





3D imajların yakalanması için Sony’nin farklı dijital kameralarında bulunabilen Exmor R CMOS sensörleri ve BIONZ işlemcileri ile bir çift yüksek hassasiyetli G optiği kullanılıyor. Bağımsız elektronik vizörler imajları sağ ve sol göze iletiyor.





Hem DEV-5 hem de DEV-3 modeli sarsıntıdan kaynaklanan etkiyi azaltarak daha net resimler elde etmeyi sağlayan optik Steadyshot teknolojisine sahip. Bu teknoloji Handycam video kaydedici ve Cyber-shot dijital kameralarda yaygın olarak kullanılıyor.





Dürbünler fotoğraf çekimi de yapabiliyor. 4:3 oranında 7.1MP çözünürlükte, 16:9 oranında ise 5.4MP çözünürlükte fotoğraf çekebilmek mümkün.





Full HD görüntüler HDMI bağlantısıyla herhangi bir HD televizyonda izlenebilirken 3D videolar uyumlu BRAVIA modellerinde izlenebiliyor. USB bağlantısı ile içerikleri bilgisayar aktarmak mümkün.





Dürbünler için ön siparişler Park Cameras perakendecisinden verilebiliyor. Her ön siparişe bir yedek batarya hediye ediliyor.





Dürbünlerin fiyatı biraz cep yakıyor. DEV-5 modeli 2300£ fiyat etiketine, DEV-3 ise 1780£ fiyat etiketine sahip. Ürünlerin gönderimine Ekim sonu veya Kasım başı gibi başlanacağı belirtiliyor.