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Sony'nin dijital mürekkepli 13.3-inçlik Digital Paper cihazı detaylandı

5 yıl
1,8b
1
19
Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony'nin dijital mürekkepli 13.3-inçlik Digital Paper cihazı detaylandı
Sony'nin prototip olarak 2013 Mayıs ayında görücüye çıkarttığı dijital mürekkepli 13.3-inçlik Digital Paper ürünü nihai sürümüyle kullanıcıların beğenisine sunuldu.
Uzun zamandır geliştiriliyor olmasına rağmen tam olarak hayatımıza girişi yapamayan e-mürekkep teknolojisini kullanan Sony Digital Paper ya da Türkçe karşılığıyla dijital kağıt, daha çok eğitim ve iş dünyası içerisinde kullanılmak üzere geliştirilmiş durumda. Teknik olarak 340 gram ağırlığa, 13.3-inç boyutta 1200 x 1600 (16 katman gri) nokta e-mürekkep teknolojiyle hazırlanan dokunmatik ekrana, SD kart ile arttırılabilen 4GB dahili hafızaya, AC adaptör ya da USB üzerinden şarj edilebilen yaklaşık 3 hafta aktif kullanım süresine ve Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisine sahip olan dijital kağıt, arka aydınlatma olmadığı için gündüz saatlerinde de rahatlıkla kullanılabiliyor ve belirtildiği kadarıyla gözleri zorlamayarak 6.8mm'lik kalınlığıyla standart çantalar içerisinde dahi taşınabiliyor. Beraberinde gelen stylus kalem ile açılan PDF formatındaki (Şimdilik tek destek) dosyalar üzerinde ya da sıfırdan notlar alınmasına imkan tanıyan Sony Digital Paper, hazırlanan içerikleri kaydedebiliyor / senkronize edebiliyor olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Sony'nin e-mürekkep teknolojisini kullanan dijital kağıdı Digital Paper, tüm olumlu özellikleri yanında koyulan 1100$ fiyat etiketiyle birçok kişi için ulaşılmaz bir noktada yer alıyor ve Mayıs ayında satışa çıkacağı belirtiliyor.
 
Sony'nin dijital mürekkepli 13.3-inçlik Digital Paper cihazı detaylandı

http://www.engadget.com/2014/03/27/sony-13-inch-digital-paper-e-ink/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SteveMeade 5 yıl en beğenilen N. Chomsky
Samsung Galaxy Paper
Samsung Galaxy Paper Neo
Samsung Galaxy Paper Exynos
Samsung Galaxy Paper Zoom
Samsung Gal.. Neyse ya yazarken sıkıldım
Yanıtla +19
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|erdem| 5 yıl
1100 dolar ile tanesi 5liradan 440 top kağıt alırım. Yani 220000 tane kağıt eder. Bir ömür kağıt içinde yüzerim


Not: bu hesaba göre memlekette ağaç kalmaz. Siz yine elektronik alın ağaçlar kesilmesin
1100 dolar ile tanesi 5liradan 440 top kağıt alırım. Yani 220000 tane kağıt eder. Bir ömür kağıt içinde yüzerimNot: bu hesaba göre memle...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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N. Chomsky 5 yıl

48 saat sonra:
Samsung Digital Paper cihazını duyurdu.
2 Yanıt Yanıtla +6
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Daha Fazla Beğenilen Yorum
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gcb1903 5 yıl
İbm, Sony, Apple dünyaya nizam veren markalar.
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|erdem| 5 yıl
1100 dolar ile tanesi 5liradan 440 top kağıt alırım. Yani 220000 tane kağıt eder. Bir ömür kağıt içinde yüzerim


Not: bu hesaba göre memlekette ağaç kalmaz. Siz yine elektronik alın ağaçlar kesilmesin
Yanıtla +8
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mesincır 5 yıl
4 GB hafıza 1100 Dolar. Hiç şaşırmayın it's a sony. SD kart filan demeyin lütfen.
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smart1978 5 yıl
Fiyatina oha ...
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veteriner69 5 yıl
"Sony en sevdiğim teknoloji firması" lafıma "-" veren arkadaşın zihniyetini anlayamadım??? Nedir bundaki mantık?
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veteriner69 5 yıl
Sony Japon Kültürünü yansıtıyor.
Apple Amerikan kültürünü.
Japon kültürünü her zaman tercih ederim.
Amerikalılar ne kadar kaba, gösteriş meraklısı ve küçük dağları ben yarattım havasındalarsa, Japonlar da bir o kadar mütevaziler.
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veteriner69 5 yıl
Sony en sevdiğim teknoloji firması.
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Basteryus 5 yıl
son cümleye kadar gayet iyi gidiyodu
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mehmetoguzderin 5 yıl
Sırf okumak için bir cihaz arıyorsanız 300 TL'ye All-New Kindle Paperwhite temin edebilirsiniz. Bu biraz daha özel cihaz
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N. Chomsky 5 yıl

48 saat sonra:
Samsung Digital Paper cihazını duyurdu.
2 Yanıt Yanıtla +6
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swat882 5 yıl N. Chomsky
S. Hawking


48 saat sonra:
Samsung Digital Paper cihazını duyurdu.

Zannedersem Samsung un bu konuda çalışması yok, zaten Sony uzun zamandır bunun üzerinde çalışıyor, ancak yine LG, Samsung ve Apple gibi firmalara ihtiyacımız var yoksa Sony bu fiyat politikalarıyla iliğimize kadar sömürür...

Tamam uzun çalışmalar yapılıyor ama bunu uygun fiyattan piyasaya sunsa, çok büyük bir başarı elde eder, ama yine Sony işte, yüksek fiyat
1 Yanıt Yanıtla +2
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SteveMeade 5 yıl N. Chomsky
Samsung Galaxy Paper
Samsung Galaxy Paper Neo
Samsung Galaxy Paper Exynos
Samsung Galaxy Paper Zoom
Samsung Gal.. Neyse ya yazarken sıkıldım
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