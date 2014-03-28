Sony'nin dijital mürekkepli 13.3-inçlik Digital Paper cihazı detaylandı

Sony'nin prototip olarak 2013 Mayıs ayında görücüye çıkarttığı dijital mürekkepli 13.3-inçlik Digital Paper ürünü nihai sürümüyle kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Uzun zamandır geliştiriliyor olmasına rağmen tam olarak hayatımıza girişi yapamayan e-mürekkep teknolojisini kullanan Sony Digital Paper ya da Türkçe karşılığıyla dijital kağıt, daha çok eğitim ve iş dünyası içerisinde kullanılmak üzere geliştirilmiş durumda. Teknik olarak 340 gram ağırlığa, 13.3-inç boyutta 1200 x 1600 (16 katman gri) nokta e-mürekkep teknolojiyle hazırlanan dokunmatik ekrana, SD kart ile arttırılabilen 4GB dahili hafızaya, AC adaptör ya da USB üzerinden şarj edilebilen yaklaşık 3 hafta aktif kullanım süresine ve Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisine sahip olan dijital kağıt, arka aydınlatma olmadığı için gündüz saatlerinde de rahatlıkla kullanılabiliyor ve belirtildiği kadarıyla gözleri zorlamayarak 6.8mm'lik kalınlığıyla standart çantalar içerisinde dahi taşınabiliyor. Beraberinde gelen stylus kalem ile açılan PDF formatındaki (Şimdilik tek destek) dosyalar üzerinde ya da sıfırdan notlar alınmasına imkan tanıyan Sony Digital Paper, hazırlanan içerikleri kaydedebiliyor / senkronize edebiliyor olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Sony'nin e-mürekkep teknolojisini kullanan dijital kağıdı Digital Paper, tüm olumlu özellikleri yanında koyulan 1100$ fiyat etiketiyle birçok kişi için ulaşılmaz bir noktada yer alıyor ve Mayıs ayında satışa çıkacağı belirtiliyor.

http://www.engadget.com/2014/03/27/sony-13-inch-digital-paper-e-ink/?ncid=rss_truncated