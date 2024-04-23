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    Anlık Bildirim

    Sony, Dolby Atmos ve IMAX destekli ev ses sistemini tanıttı

    Sony, ev sineması deneyimini iyileştirmek için tasarlanmış gelişmiş özelliklere sahip yeni ev ses sistemini tanıttı. Sony BRAVIA Theatre Quad, 360 derece uzamsal ses ortamı sağlıyor.
    Sony BRAVIA Theatre Quad ev sinema ses sistemi Tam Boyutta Gör
    Sony, ev eğlencesine yönelik yenilikçi ses sistemi olan BRAVIA Theatre Quad’ı tanıttı. 360° uzamsal ses haritalama ile ses deneyimini bir üst seviyeye taşıyarak etkileyici sinematik ses veriyor. Geri dönüştürülmüş malzemelerle tasarlandığı belirtilen Sony’nin yeni ev sinema sistemi özellikleriyle neler sunuyor bakalım.

    Sony BRAVIA Theatre Quad özellikleri

    Ses alanı optimizasyonu özelliği, ses performansını oda düzenine ve dinleyici konumuna göre özelleştiriyor. Oda boyutu veya şekli ne olursa olsun, en iyi sese yönelik ayarları yapmak için oda akustiğini analiz ediyor. BRAVIA Acoustic Center Sync, ses ve görsellerin mükemmel uyumu için sesi uyumlu BRAVIA TV'lerle senkronize ediyor. Voice Zoom3 diyalog netliğini geliştirerek gürültülü ortamlarda bile konuşmaların rahatlıkla duyulmasını sağlıyor.

    Ses sistemi, üstün ev sineması için IMAX Enhanced ve Dolby Atmos teknolojilerini destekliyor. BRAVIA Connect Uygulaması, ayarların akıllı telefonlardan veya tabletlerden kolayca kontrol edilmesini sağlıyor. Popüler müzik servisleri ve asistanlarla entegre çalışıyor. Akıllı telefondan veya tabletten müzik çalmak için Bluetooth bağlantısı da mevcut. Ekran okuyucu desteği sunan BRAVIA Connect uygulaması için QR kod gibi erişilebilirlik özellikleri de mevcut.

    Sistem, kullanıcının masaya koyabileceği veya duvara monte edebileceği dört kablosuz hoparlörle geliyor. Ayrıca HDMI ve optik seçenekleriyle TV'ye kolayca bağlanabilen bir uzaktan kumanda da bulunuyor. Daha fazla bas isteyenler için ekstra kablosuz subwoofer var. Sony iki seçenek sunuyor; 300w derin bas veren SA-SW5 veya daha küçük bir subwoofer’dan 200w ses sağlayan SA-SW3.

    Sony BRAVIA Theatre Quad fiyatı

    Sony BRAVIA Theatre Quad, 2500 dolar fiyatla satışa sunuldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 4 saat önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 20 saat önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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