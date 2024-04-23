Sony, Dolby Atmos ve IMAX destekli ev ses sistemini tanıttı

Tam Boyutta Gör Sony, ev eğlencesine yönelik yenilikçi ses sistemi olan BRAVIA Theatre Quad’ı tanıttı. 360° uzamsal ses haritalama ile ses deneyimini bir üst seviyeye taşıyarak etkileyici sinematik ses veriyor. Geri dönüştürülmüş malzemelerle tasarlandığı belirtilen Sony’nin yeni ev sinema sistemi özellikleriyle neler sunuyor bakalım.

En iyi ses sistemi tavsiyeleri 2 ay önce eklendi

Sony BRAVIA Theatre Quad özellikleri

Ses alanı optimizasyonu özelliği, ses performansını oda düzenine ve dinleyici konumuna göre özelleştiriyor. Oda boyutu veya şekli ne olursa olsun, en iyi sese yönelik ayarları yapmak için oda akustiğini analiz ediyor. BRAVIA Acoustic Center Sync, ses ve görsellerin mükemmel uyumu için sesi uyumlu BRAVIA TV'lerle senkronize ediyor. Voice Zoom3 diyalog netliğini geliştirerek gürültülü ortamlarda bile konuşmaların rahatlıkla duyulmasını sağlıyor.

Ses sistemi, üstün ev sineması için IMAX Enhanced ve Dolby Atmos teknolojilerini destekliyor. BRAVIA Connect Uygulaması, ayarların akıllı telefonlardan veya tabletlerden kolayca kontrol edilmesini sağlıyor. Popüler müzik servisleri ve asistanlarla entegre çalışıyor. Akıllı telefondan veya tabletten müzik çalmak için Bluetooth bağlantısı da mevcut. Ekran okuyucu desteği sunan BRAVIA Connect uygulaması için QR kod gibi erişilebilirlik özellikleri de mevcut.

Sistem, kullanıcının masaya koyabileceği veya duvara monte edebileceği dört kablosuz hoparlörle geliyor. Ayrıca HDMI ve optik seçenekleriyle TV'ye kolayca bağlanabilen bir uzaktan kumanda da bulunuyor. Daha fazla bas isteyenler için ekstra kablosuz subwoofer var. Sony iki seçenek sunuyor; 300w derin bas veren SA-SW5 veya daha küçük bir subwoofer’dan 200w ses sağlayan SA-SW3.

Sony BRAVIA Theatre Quad fiyatı

Sony BRAVIA Theatre Quad, 2500 dolar fiyatla satışa sunuldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Ses Sistemleri Haberleri

Sony BRAVIA Theatre Quad tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı