Sony, Dolby Atmos ve IMAX destekli ev ses sistemini tanıttı

Sony BRAVIA Theatre Quad özellikleri
Ses alanı optimizasyonu özelliği, ses performansını oda düzenine ve dinleyici konumuna göre özelleştiriyor. Oda boyutu veya şekli ne olursa olsun, en iyi sese yönelik ayarları yapmak için oda akustiğini analiz ediyor. BRAVIA Acoustic Center Sync, ses ve görsellerin mükemmel uyumu için sesi uyumlu BRAVIA TV'lerle senkronize ediyor. Voice Zoom3 diyalog netliğini geliştirerek gürültülü ortamlarda bile konuşmaların rahatlıkla duyulmasını sağlıyor.
Ses sistemi, üstün ev sineması için IMAX Enhanced ve Dolby Atmos teknolojilerini destekliyor. BRAVIA Connect Uygulaması, ayarların akıllı telefonlardan veya tabletlerden kolayca kontrol edilmesini sağlıyor. Popüler müzik servisleri ve asistanlarla entegre çalışıyor. Akıllı telefondan veya tabletten müzik çalmak için Bluetooth bağlantısı da mevcut. Ekran okuyucu desteği sunan BRAVIA Connect uygulaması için QR kod gibi erişilebilirlik özellikleri de mevcut.
Sistem, kullanıcının masaya koyabileceği veya duvara monte edebileceği dört kablosuz hoparlörle geliyor. Ayrıca HDMI ve optik seçenekleriyle TV'ye kolayca bağlanabilen bir uzaktan kumanda da bulunuyor. Daha fazla bas isteyenler için ekstra kablosuz subwoofer var. Sony iki seçenek sunuyor; 300w derin bas veren SA-SW5 veya daha küçük bir subwoofer’dan 200w ses sağlayan SA-SW3.
Sony BRAVIA Theatre Quad fiyatı
Sony BRAVIA Theatre Quad, 2500 dolar fiyatla satışa sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu