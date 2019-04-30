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Yeni LG ThinQ buzdolapları tazeliğe odaklanıyor

İnce Fransız kapılı yeni LG buzdolapları hem yiyeceklerini ilk günkü tazeliğiyle korumaya odaklanıyor hem de akıllı özelliklerle kullanımda büyük kolaylık sunuyor.
3 hf.
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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LG’nin bu yıl akıllı beyaz eşya ürünlerinde ThinQ yapay zekâ teknolojilerine ağırlık vereceği biliniyor. Firma düzenlediği InnoFest fuarlarında ThinQ tabanlı akıllı eşyalarını öne çıkarmaya başladı. Yeni Fransız kapılı buzdolapları bunun son örneği.

Yeni LG ThinQ buzdolapları neler sunuyor?

Genelde üç ya da 4 kapılı buzdolaplarını ifade eden Fransız kapılı buzdolapları bu yıl firmanın portföyünde önemli bir yer kaplıyor. LG Smart ThinQ uygulaması sayesinde kullanıcılar buzdolabını kontrol edebiliyor, eksik malzemeleri izleyebiliyor ve problem oluştuğu zaman uyarı alabiliyor. Ayrıca tükenen gıdaların siparişlerini de anında verebiliyor.

Yeni ince model Fransız kapı buzdolapları ilk kez Linear Cooling ve DoorCooling+ teknolojilerini bir arada barındırıyor. Inverter Lineer Kompresör tarafından desteklenen Linear Cooling teknolojisi sıcaklık dalgalanmasını ± 0,5 derece arasında tutuyor. 10 yıllık garantiyle desteklenen kompresör, buzdolaplarında enerji verimliliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda geleneksel LG modellerine göre yüzde 25 daha sessiz çalışma sağlıyor.

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Buzdolabının üst kısmına yerleştirilmiş hava menfezleri bulunan DoorCooling + teknolojisi ise kapı sepetinde saklanan eşyaları en iyi seviyede tutmak için hava akımını kapı alanına yönlendiriyor. Bu özellik, eşya gözünün iç kısmı ile kapının içi arasındaki sıcaklık farkını büyük ölçüde azaltıyor. Ayrıca geleneksel sistemlere göre buzdolabının yüzde 20 daha hızlı soğumasını sağlıyor.

İnce Fransız Kapılı buzdolapları, 835 milimetrelik genişliğiyle, çoğu mutfakta bulunan ortalama buzdolabı ölçüsünden (850-900 mm) daha küçük boyutlara sahip. Bu da, LG’nin Fransız Kapılı buzdolaplarının, ölçeğinden bağımsız olarak neredeyse tüm mutfaklara mükemmel şekilde uyacağı anlamına geliyor.

Ayrıca yüzeye tıklayarak buzdolabının iç kısmını görebildiğiniz InstaView, kapı içi rafı Door-in-Door, buz için kompakt SpacePlus buz sistemi, uzun ve hacimli ürünler için ekstra alan yaratmaya yardımcı olacak katlanır raf da dikkat çeken özellikler arasında.

 

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CoreXXX 2 hf.
buzmekiği gibi:)
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Bay Robot 3 hf.
Kaç milyon milyar lira bu
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