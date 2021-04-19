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    Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    A101 marketler Xiaomi katlanabilir yürüyüş bandı satacak

    Evde egzersiz için yürüyüş bandı arayanlar bu hafta A101 marketlere bakabilir. Xiaomi WPA1F Pro yürüyüş bandı katlanabilir yapısıyla evinizde çok yer kaplamıyor.
    19 Nisan 2021, 16:20 (2 sa.)
    1,3b
    66
    Diğer Ev Elektroniği
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    A101 marketler Xiaomi katlanabilir yürüyüş bandı satacak
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    Pandemi döneminde eve hapsolan insanların yürüyüş veya hafif egzersiz ihtiyaçları giderek artıyor. Bu bakımdan insanlar egzersiz cihazlarına yöneliyor. A101 marketler iyi bir fiyata yürüyüş bandı satıyor. Üstelik katlanabilir.

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    22 Nisan A101 aktüel ürünler

    22 Nisan A101 aktüel ürünler arasında Xiaomi WPA1F Pro marka yürüyüş bandı dikkat çekiyor. Katlanabilir yapıda olan yürüyüş bandı bu bakımdan hem taşınabilir hem de daha az yer kaplıyor.

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    Ön kısmında bir LED bildirim ekranı yer alan yürüyüş bandı oldukça sade. 1200mmx415mm yürüyüş alanı olan bandın iOS 9 ve Android 4.4 üzeri ile uyumlu bir uygulaması da bulunuyor. Tüm kontroller ve istatistikler bu uygulamadan elde edilebiliyor.

    27Kg ağırlığı olan bant 105Kg seviyesine kadar ağırlık taşıyabiliyor. Bandın çok sessiz ve titreşimsiz bir şekilde çalıştığı ifade ediliyor. Xiaomi WPA1F Pro yürüyüş bandı 3199TL gibi oldukça uygun bir fiyata sahip.



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    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    K
    kordexa 2 saat önce

    birkaç paket makarna az yiyip arta kalan parayı yıllarca biriktirip biraz da üstüne kredi çekip alabilirim diye düşünüyorum. sanırım iç kısmı soğutuculu...şimdi tabi ben de isterdim üzerinde soğuk içiniz yazan içeceklerden dolabın içini doldurmayı ama ötv kdv derken fiyatlar malum. soğuk makarna spesyali için kullanabilirim ama

    E
    evilknight2000 2 saat önce

    Bi komodinin akıllısı çıkmamıştı hayırlı olsun

    ilgimsin 4 saat önce

    vay be cok iyi gozukuyor

    mcrew 13 saat önce

    Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur

    cocainbar 16 saat önce

    Pudra sekerligi opsiyonelmi

    Bloodin 22 saat önce

    Yeni zengin oyuncağı

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