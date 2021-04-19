A101 marketler Xiaomi katlanabilir yürüyüş bandı satacak

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Pandemi döneminde eve hapsolan insanların yürüyüş veya hafif egzersiz ihtiyaçları giderek artıyor. Bu bakımdan insanlar egzersiz cihazlarına yöneliyor. A101 marketler iyi bir fiyata yürüyüş bandı satıyor. Üstelik katlanabilir.

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22 Nisan A101 aktüel ürünler

22 Nisan A101 aktüel ürünler arasında Xiaomi WPA1F Pro marka yürüyüş bandı dikkat çekiyor. Katlanabilir yapıda olan yürüyüş bandı bu bakımdan hem taşınabilir hem de daha az yer kaplıyor.

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Ön kısmında bir LED bildirim ekranı yer alan yürüyüş bandı oldukça sade. 1200mmx415mm yürüyüş alanı olan bandın iOS 9 ve Android 4.4 üzeri ile uyumlu bir uygulaması da bulunuyor. Tüm kontroller ve istatistikler bu uygulamadan elde edilebiliyor.

27Kg ağırlığı olan bant 105Kg seviyesine kadar ağırlık taşıyabiliyor. Bandın çok sessiz ve titreşimsiz bir şekilde çalıştığı ifade ediliyor. Xiaomi WPA1F Pro yürüyüş bandı 3199TL gibi oldukça uygun bir fiyata sahip.

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