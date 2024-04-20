Sony, Paramount stüdyosunu satın alabilir

Bunun sonucu olarak Hollywood'da varlık gösteren dev stüdyoların sayısı gitgide azalıyor. Üstelik yakında bu sayı bir daha azalacak. Çünkü Paramount yönetimi de stüdyoyu satma kararı aldı. Hatta bu amaç doğrultusunda potansiyel alıcılarla bir süredir görüşülüyor.
Sony, Paramount+'ın Daha da Büyümesini Sağlayabilir
Daha önce Warner Bros. ve Skydance gibi şirketler Paramount'a talip olmuş ama taraflar arasındaki görüşmeler bir noktada tıkanmıştı. Gelen son haberler, şimdi de Sony'nin Paramount'a talip olduğunu gösteriyor. Sony Pictures Entertainment CEO'su Tony Vinciquerra, Apollo Global Management adlı yatırım firmasıyla güçlerini birleştirerek Paramount'u satın almak için harekete geçti. Henüz net bir teklif sunulmamış olsa da önümüzdeki günlerde taraflar arasındaki görüşmelerin daha somut bir hâl alması bekleniyor.
Sony, Paramount'u bünyesine katarsa dijital platform alanında bir anda iddialı hâle gelebilir. Sony'nin hâlihazırda Disney+ gibi büyük ölçekli bir dijital platformu yok. Ancak köklü bir stüdyo olarak kayda değer bir içerik kütüphanesine sahip. Yaklaşık 70 milyon abonesi bulunan Paramount+'ı bünyesine katarsa, kendi içeriklerini de oraya ekleyerek Paramount+'ı bir anda çok daha cazip bir platforma dönüştürebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)