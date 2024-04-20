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    Anlık Bildirim

    Sony, Paramount stüdyosunu satın alabilir

    Hollywood'un en köklü stüdyolarından biri olan Paramount, alıcı arıyor. Daha önce Warner Bros. Discovery ve Skydance'in talip olduğu stüdyo için şimdi de Sony harekete geçti.
    Sony, Paramount'a talip oldu Tam Boyutta Gör
    Hollywood son dönemde bir konsolidasyon dönemine girmiş durumda. Dijital platformların hayatımıza girmesiyle birlikte önemli bir dönüşüm geçiren Hollywood'da, bir dönemin sembol stüdyoları bile ayakta kalmakta zorlanıyor. Bu yüzden ya başka stüdyolarla birleşerek konsolide oluyorlar ya da doğrudan başka şirketler tarafından satın alınıyorlar. 20th Century Fox'un Disney'e satılması ve Warner Bros.'un Discovery ile birleşmesi bunun ilk akla gelen örnekleri.

    Bunun sonucu olarak Hollywood'da varlık gösteren dev stüdyoların sayısı gitgide azalıyor. Üstelik yakında bu sayı bir daha azalacak. Çünkü Paramount yönetimi de stüdyoyu satma kararı aldı. Hatta bu amaç doğrultusunda potansiyel alıcılarla bir süredir görüşülüyor.

    Sony, Paramount+'ın Daha da Büyümesini Sağlayabilir

    Daha önce Warner Bros. ve Skydance gibi şirketler Paramount'a talip olmuş ama taraflar arasındaki görüşmeler bir noktada tıkanmıştı. Gelen son haberler, şimdi de Sony'nin Paramount'a talip olduğunu gösteriyor. Sony Pictures Entertainment CEO'su Tony Vinciquerra, Apollo Global Management adlı yatırım firmasıyla güçlerini birleştirerek Paramount'u satın almak için harekete geçti. Henüz net bir teklif sunulmamış olsa da önümüzdeki günlerde taraflar arasındaki görüşmelerin daha somut bir hâl alması bekleniyor.

    Sony, Paramount'u bünyesine katarsa dijital platform alanında bir anda iddialı hâle gelebilir. Sony'nin hâlihazırda Disney+ gibi büyük ölçekli bir dijital platformu yok. Ancak köklü bir stüdyo olarak kayda değer bir içerik kütüphanesine sahip. Yaklaşık 70 milyon abonesi bulunan Paramount+'ı bünyesine katarsa, kendi içeriklerini de oraya ekleyerek Paramount+'ı bir anda çok daha cazip bir platforma dönüştürebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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