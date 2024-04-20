Sony, Paramount stüdyosunu satın alabilir

Tam Boyutta Gör Hollywood son dönemde bir konsolidasyon dönemine girmiş durumda. Dijital platformların hayatımıza girmesiyle birlikte önemli bir dönüşüm geçiren Hollywood'da, bir dönemin sembol stüdyoları bile ayakta kalmakta zorlanıyor. Bu yüzden ya başka stüdyolarla birleşerek konsolide oluyorlar ya da doğrudan başka şirketler tarafından satın alınıyorlar. 20th Century Fox'un Disney'e satılması ve Warner Bros.'un Discovery ile birleşmesi bunun ilk akla gelen örnekleri.

Bunun sonucu olarak Hollywood'da varlık gösteren dev stüdyoların sayısı gitgide azalıyor. Üstelik yakında bu sayı bir daha azalacak. Çünkü Paramount yönetimi de stüdyoyu satma kararı aldı. Hatta bu amaç doğrultusunda potansiyel alıcılarla bir süredir görüşülüyor.

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Sony, Paramount+'ın Daha da Büyümesini Sağlayabilir

Daha önce Warner Bros. ve Skydance gibi şirketler Paramount'a talip olmuş ama taraflar arasındaki görüşmeler bir noktada tıkanmıştı. Gelen son haberler, şimdi de Sony'nin Paramount'a talip olduğunu gösteriyor. Sony Pictures Entertainment CEO'su Tony Vinciquerra, Apollo Global Management adlı yatırım firmasıyla güçlerini birleştirerek Paramount'u satın almak için harekete geçti. Henüz net bir teklif sunulmamış olsa da önümüzdeki günlerde taraflar arasındaki görüşmelerin daha somut bir hâl alması bekleniyor.

Sony, Paramount'u bünyesine katarsa dijital platform alanında bir anda iddialı hâle gelebilir. Sony'nin hâlihazırda Disney+ gibi büyük ölçekli bir dijital platformu yok. Ancak köklü bir stüdyo olarak kayda değer bir içerik kütüphanesine sahip. Yaklaşık 70 milyon abonesi bulunan Paramount+'ı bünyesine katarsa, kendi içeriklerini de oraya ekleyerek Paramount+'ı bir anda çok daha cazip bir platforma dönüştürebilir.

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