Sony'nin üst seviye lens-kamera modeli QX100'ün içini merak edenlere özel bir video yayınladı





Sony'nin geçtiğimiz IFA 2013 fuarında resmi olarak tanıttığı lens kamera modelleri QX100 ve QX10, Wi-Fi ve NFC teknolojileri ile PlayMemories uygulaması üzerinden akıllı cep telefonlarıyla bağlantı kurabiliyor. Bünyelerinde barındırdıkları sensör, batarya, depolama seçeneği ve kaliteli lensleriyle üst seviye sonuçlar ortaya koyabilen modeller, yapı ve işleyiş olarak beğenilseler de yüksek fiyatları nedeniyle bazı eleştirilere maruz kalıyorlar.

Tanıtılan bu lens kamera modellerinden üst seviye de bulunan QX100 hakkında resmi YouTube hesabı üzerinden bir video yayınlayan Sony, ürünün ufak boyutları içerisinde yer alan elektronik devreleri, batarya bağlantılarını, ısı plakalarını, modüler bağlantı yapısını, 1-inç Exmor R CMOS sensörü, 3.6 kat optik yakınlaştırma sağlayan F1.8-4.9 diyaframlı 28-100mm odak uzaklığına sahip Carl Zeiss Vario-Sonnar T* lensi ve BIONZ görüntü işlemcisini gözler önüne seriyor. Plastik gövde yapısına sahip olduğu için özel cıvatalar ile birleştirilen QX100, rahatlıkla açılabiliyor ve geri toplanma süreci hakkında da yakın zaman içerisinde yeni bir videonun yayınlanacağı belirtiliyor.

Sony'nin lens kamera modelleri QX10 ve QX100 hakkında her türlü ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilir, hazırlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.



