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Sony'nin üst seviye lens-kamera modeli QX100'ün içini merak edenlere özel bir video yayınladı

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony'nin geçtiğimiz IFA 2013 fuarında resmi olarak tanıttığı lens kamera modelleri QX100 ve QX10, Wi-Fi ve NFC teknolojileri ile PlayMemories uygulaması üzerinden akıllı cep telefonlarıyla bağlantı kurabiliyor. Bünyelerinde barındırdıkları sensör, batarya, depolama seçeneği ve kaliteli lensleriyle üst seviye sonuçlar ortaya koyabilen modeller, yapı ve işleyiş olarak beğenilseler de yüksek fiyatları nedeniyle bazı eleştirilere maruz kalıyorlar.
Tanıtılan bu lens kamera modellerinden üst seviye de bulunan QX100 hakkında resmi YouTube hesabı üzerinden bir video yayınlayan Sony, ürünün ufak boyutları içerisinde yer alan elektronik devreleri, batarya bağlantılarını, ısı plakalarını, modüler bağlantı yapısını, 1-inç Exmor R CMOS sensörü, 3.6 kat optik yakınlaştırma sağlayan F1.8-4.9 diyaframlı 28-100mm odak uzaklığına sahip Carl Zeiss Vario-Sonnar T* lensi ve BIONZ görüntü işlemcisini gözler önüne seriyor. Plastik gövde yapısına sahip olduğu için özel cıvatalar ile birleştirilen QX100, rahatlıkla açılabiliyor ve geri toplanma süreci hakkında da yakın zaman içerisinde yeni bir videonun yayınlanacağı belirtiliyor.
Sony'nin lens kamera modelleri QX10 ve QX100 hakkında her türlü ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilir, hazırlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. 


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atikselimZ 5 yıl
Vahşi Hindi Süprizi
Gereksizlik abidesi [:] bunlarla ugrasicagina elde olan ürünlerin fiyatlarini dusurseler daha iyi sanki

adam seni takoz gibi kocaman fotoğraf makinası taşımaktan kurtarıyo resmen çağ atlamaya bir adım atıyo gereksiz abidesiymiş sen git aynaya bak bakalım ne işe yarıyn
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jackalizm 5 yıl
Sony Türkiye sitesinde Ekim ayının başından itibaren yazıyor ama fiyatı yok.
Türkiye fiyatı belli olmadı mı henüz bu cihazın?
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cceviz 5 yıl
kesinlikle almayı düşündüğüm bir cihaz ama fiyat biraz tereddüt etmeme neden oluyor. tam şarj ile ortalama kaç tane fotograf çekebiliyor acaba ?
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cagataykoroglu 5 yıl
Vahşi Hindi Süprizi
Gereksizlik abidesi [:] bunlarla ugrasicagina elde olan ürünlerin fiyatlarini dusurseler daha iyi sanki

Ucuz olsa gereksiz değil ama çok pahalıya satıyorlar. Ama alternatifleri çıkacaktır.
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General. 5 yıl
Merak edenler için Aksesuarlar ve Xperia Z1 Ekim 2'nci haftası itibariyle Ülkemizde satışa çıkıyor
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cumfiçu 5 yıl
Tanıttıkları ürün bir kamera/fotoğraf makinesi fakat youtube'a koydukları video 720p...
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Umutcan 5 yıl
Güzel bir ürün ama açıkcası ben biraz mantıksız buldum, bunu cep telefonu ile birlikte kullanmamızın, ayrıca taşımamızın ne gibi bir mantığı olabilir ? Fiyatı büyük sensörlü kompakt fotoğraf makinelerinden çok çok uygun değil bir kere.
Kompakt büyük sensörlü bir makine satın alıp zaten ayrıca yanımda pekala taşıyabilirim, böylece her seferinde telefona tak çıkar yapmayla uğraşmam, vizör olarak kullanmak için kablosuz olarak telefona bağlayıp telefonun bataryasını da sömürmem.
Cebimde kaplayacakları yer de aynı olur.
Amaç fotoğrafları telefona göndermek ise o konu zaten basit, ios camera connection kit ile, android ise otg kablo ile makinedeki fotoğrafları direkt kendi içine aktarabiliyor. Açıkcası telefonun kamerasını bu şekilde iyileştirme konsepti biraz mantıksız gibi geldi.
Cihazın built-in kamerası hariç tüm aksesuarlar hantallık yapmaktan başka birşey olmuyor malesef, dolayısıyla fotoğraf odaklı kullanıcıysanız ve illa "cep telefonunu kullanarak" fotoğraf çekeceğim diyorsanız bunun yerine cihazınızı satıp üstüne az bir para koyarak
honami veya lumia 1020 gibi birşey almak daha mantıklı olur bence.
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e-Militarist 5 yıl
Yapı ve işleyiş olarak beğendim de, fiyatlar yüksek.
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