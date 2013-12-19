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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sosyal fotoğraf kolaj editörü Bazaart'ın 2.0 sürümü yayınladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sosyal fotoğraf kolaj editörü Bazaart'ın 2.0 sürümü yayınladı
iOS 7 işletim sistemine sahip iPhone, iPod Touch ve iPad cihazlar için evrensel yapıda çalışma gösteren sosyal fotoğraf kolaj editörü Bazaart'ın 2.0 sürümü kullanıma sunuldu.
Kişilerin belirledikleri fotoğraflardan farklı kolajlar yapmasına imkan tanıyan ilginç uygulama Bazaart, seçilen objelerin arka planını temizleyebiliyor, fotoğrafların üzerine metinler ekleyebiliyor ve bünyesinde kesme ile düzenleme noktasında birçok araç barındırıyor. Yayınlanan 2.0 sürümüyle ise hazırlanan içerikleri Instagram, Facebook, Google+, Flickr ve Etsy gibi servisler üzerine aktarabilen uygulama, farklı kaynaklardan kolaj işlemleri için fotoğraflar arayabiliyor, ana ekranında diğer kişilerin oluşturduğu yaratıcı eserleri gösterebiliyor, aktivite penceresi üzerinden yorum ve beğenileri aktarabiliyor ve yeni bir kişisel profil sayfasına kavuşuyor.
Ücretsiz olarak sunulan Bazaart uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/hu/app/bazaart-social-photo-collage/id515094775?mt=8 Yorum Yaz
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