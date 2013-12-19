Sosyal fotoğraf kolaj editörü Bazaart'ın 2.0 sürümü yayınladı

iOS 7 işletim sistemine sahip iPhone, iPod Touch ve iPad cihazlar için evrensel yapıda çalışma gösteren sosyal fotoğraf kolaj editörü Bazaart'ın 2.0 sürümü kullanıma sunuldu.

Kişilerin belirledikleri fotoğraflardan farklı kolajlar yapmasına imkan tanıyan ilginç uygulama Bazaart, seçilen objelerin arka planını temizleyebiliyor, fotoğrafların üzerine metinler ekleyebiliyor ve bünyesinde kesme ile düzenleme noktasında birçok araç barındırıyor. Yayınlanan 2.0 sürümüyle ise hazırlanan içerikleri Instagram, Facebook, Google+, Flickr ve Etsy gibi servisler üzerine aktarabilen uygulama, farklı kaynaklardan kolaj işlemleri için fotoğraflar arayabiliyor, ana ekranında diğer kişilerin oluşturduğu yaratıcı eserleri gösterebiliyor, aktivite penceresi üzerinden yorum ve beğenileri aktarabiliyor ve yeni bir kişisel profil sayfasına kavuşuyor.

Ücretsiz olarak sunulan Bazaart uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/hu/app/bazaart-social-photo-collage/id515094775?mt=8