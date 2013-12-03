SoundCloud istemcisi SoundClone Windows Phone 8 için yayınlandı





Uygulama mağazasını zenginleştirmeye çalışan Windows Phone için özellikle müzik tarafındaki eksiklik hissedilen uygulamalardan birisi SoundCloud.





SoundCloud amatör veya profesyonel olarak müzikle ilgilenen kullanıcıların müziklerini paylaşmasını ve diğer kullanıcıların da bunları dinlemesini sağlıyor. SoundCloud en büyük müzik tabanlı sosyal ağlardan birisi haline geldi ve kullanıcı sayısı 5 milyona yaklaştı.





Bu bakımdan Windows Phone kullanıcıları SoundCloud istemci uygulamaları ile yetinmek zorunda kalıyor. Henüz yayınlanan SoundClone adlı uygulama da bunlardan birisi.





Beta sürümündeki uygulama ile müzikleri aramak, dinlemek, favori sanatçıları takip etmek şeklinde pek çok işlem yapılabiliyor. İlerleyen dönemde daha fazla özellik uygulamaya eklenmiş olacak. Uygulama sade bir arayüze sahip.



