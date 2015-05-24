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Spigen HTC One M9 Ultra Hybrid Kılıf inceleme videosu

4 yıl
25,8b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Herkese merhaba, ben Burak ŞOLT. Bu videomuzda Spigen’in HTC One M9 için ürettiği, sağlamlığıyla dikkat çeken ve telefon tasarımından ödün vermemeyi hedefleyen Ultra Hybrid kabını inceleyeceğiz.

Spigen hakkında kısa bir bilgi vermek gerekirse, eskiden SGP adıyla anılan Spigen’in 2004 yılında Kore’de kurulmuş bir mobil aksesuar tasarım firması olduğundan bahsedebiliriz. Gördüğü ilgi üzerine 2007 yılında ABD pazarına açılan Spigen, akıllı telefon aksesuarlarıyla ülkemizde de faaliyet göstermekte.
Spigen HTC One M9 Ultra Hybrid Kılıf inceleme videosu


Şimdi Spigen’in HTC One M9 için ürettiği Ultra Hybrid kaba yakından bakalım. Özellikle gri, şampanya ve uzay kristali gibi birçok renk seçeneğiyle dikkat çeken Ultra Hybrid, One M9’un tasarımını ve hatlarını örtmeyen şeffaf opsiyonunu da beraberinde getiriyor.

Spigen HTC One M9 Ultra Hybrid Kılıf inceleme videosu
 
Tamamı şeffaf olan kabın arka kısmına geldiğimizde sert polikarbon malzemeyle karşılaşıyoruz. Cihazın orijinal görünümünü korumanızı sağlayan, ışık geçirgenliği yüksek polikarbon yüzeyin cam netliğinde olduğunu belirtmekte fayda var. Bu sayede de girinti ve çıkıntılar haricinde One M9’un doğal görünümü elde edilebiliyor.

Spigen HTC One M9 Ultra Hybrid Kılıf inceleme videosu

Her ne kadar içi ve dışı çizilmeye dayanıklı malzemeyle kaplanmış kabın polikarbon malzemesinin, koruyucu gözlüklerde de kullanılan, dayanıklı bir malzeme olmasına karşın anahtar ve sivri uçlu nesnelerle çizilebildiğini belirtelim.
Spigen HTC One M9 Ultra Hybrid Kılıf inceleme videosu
 

Kabın yan taraflarına geldiğimizde ise arka polikarbon malzemenin aksine yumuşak TPU malzemeyi görüyoruz. Güç ve ses açma kapama butonlarının bulunduğu sağ kısım ise diğer kısımlara kıyasla bir miktar daha ince tutulmuş. Bu sayede hem çoğu kapta kaybolan butona basış hissiyatı korunmuş hem de zorlanmadan basılabilmeleri sağlanmış. Cihazın sadece butonlarının bulunduğu sağ kısmın değil, arka yüzey hariç kabın tümüne hakim TPU malzemenin elden kaymayı engelleyen bir yapıda olduğunu da belirtmek gerek.
Spigen HTC One M9 Ultra Hybrid Kılıf inceleme videosu
 

Spigen Ultra Hybrid görüldüğü üzere normal şeffaf kaplardan haylice kalın bir yapıya sahip. Bu sayede çarpma ve düşme durumunda zayıf kalan kısımları koruyabilen Ultra Hybrid’in köşelerine geldiğimizde ise kare şeklinde ufak boşluklarla karşılaşıyoruz. Spigen’in patentlediği ve Air Cushion olarak adlandırdığı bu boşluklar, düşme ve çarpma gibi ani hasar durumlarında süspansiyon görevi görüyor. Çarpmanın şiddeti TPU malzeme sayesinde kabın tümüne dağıtılıp indirgenmiş oluyor, bu da cihazın hasar almasını engellemiş oluyor.
Spigen HTC One M9 Ultra Hybrid Kılıf inceleme videosu
 

Kabın kalın olmasının da etkisi olacak ki Ultra Hybrid oldukça kaliteli bir his veriyor. Çoğu şeffaf kapta karşılaştığımız sararma meselesinin ise kullanılan malzemenin en azından verdiği kalite hissi ve el kiri, güneş ışığı gibi faktörler göz önüne alındığında daha uzun sürede gerçekleşebileceğini söyleyebilirim.
Spigen HTC One M9 Ultra Hybrid Kılıf inceleme videosu
 

Spigen’in HTC One M9 için ürettiği Ultra Hybrid, sıradan şeffaf kaplardan kalın ve Air Cushion ile güçlendirilmiş sağlamlığı, cihazın doğal görünümünü mümkün olduğunca örtmeyen tasarımı ve kaliteli yapısıyla beğendiğim bir ürün oldu. Kabın fiyatının ise HTC One M9 ile paralel olarak biraz yüksek olduğunu ancak bu nitelikleri göz önüne alındığında değdiğini söyleyebilirim.
Spigen HTC One M9 Ultra Hybrid Kılıf inceleme videosu
 

Böylece Spigen’in HTC One M9 için ürettiği Ultra Hybrid kabı incelemiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. 
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
freudunpiposu 4 yıl
İncelemeyi yapan arkadaşı çok sevimli buldum.
HTC sağlam. M7'yi 100 defa düştü belki ama soyulma haricinde çok zarar görmedi.
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tylolhot06 4 yıl en beğenilen
Editör arkadaş yeni başlamış herhalde. Gayet başarılı buldum devamı bekleriz.
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DH Misafiri 3 yıl
inceleme çok güzel olmuş kılıf konusunda kararımı verdim sağolun
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Behzat Rasulinin Hakkı 4 yıl
spigen kılıfları istanbulda nereden bulabilirim? internetten almıcam
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Black_Wolf14 4 yıl
Kapağın arka kısmındaki polikarbon malzemenin şebeke çekimine herhangi bir etkisi var mı?
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Sabah Yıldızı 4 yıl
başarılar kardeş editörlük işinde
kılıf çok kalın traşş hikaye
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Guest-D7F4BA6BC 4 yıl
telafuzlara dikkat edilmeli biraz daha. sipigen ?

Onun dışında başarılı bir inceleme olmuş. devamını bekliyoruz
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Nightmare70 4 yıl
Kılıf dediğin böyle olur Çinli kardeşler sağolsun metal hissini kaybetmiyorsun
Fotoğraflar kendi çekimim ;



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Scorpion28 4 yıl
Fiyatınıda söyleyeydiniz iyiydi ticari sır gibi saklamışsınız.
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swat882 4 yıl
İnceleme ve ses tonu çok başarılı,

Başarılar diliyoruz
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roark34 4 yıl
Abi her şey harika da Allah aşkınıza şu HTC'yi okurken ya "hetece" diye okuyun ya da "eyçtisi" diye okuyun. "Heçtisi" deyince ne yardan ne serdan yanlış bir telafuz oluyor.
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brshr 4 yıl
Lincolnn
La bu metal kasalı telefonlar sağlam diye malzeme kalitesi yüksek diye satılmıyor mu zaten? Kılıf kullanmak niye

Alüminyum maalesef çok kolay çiziliyor. Çizildiği yer gri yüzeyde zamanla siyah renk alıyor ve bu nedenle çirkin bir görüntü oluşuyor.
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turyunus 4 yıl
Metal olsun olmasın bence her telefona bir metal kılıf yapılmalı ve kullanılmalı
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Das Boot 4 yıl
La bu metal kasalı telefonlar sağlam diye malzeme kalitesi yüksek diye satılmıyor mu zaten? Kılıf kullanmak niye
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