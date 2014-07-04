Sporcular için akıllı telefon temelinde müzik değişimini kolaylaştıran eldiven: GoGlove

Aktif olarak spor (Kayak, bisiklet, koşu vb.) yaparken müzik dinlemeyi seven kişiler, özel sabitleme aparatları ve kıyafetlerin yapıları nedeniyle telefon üzerinden parça değiştirme noktasında bazı zorluklar yaşayabiliyorlar. Bu soruna çözüm getirmek için yolan çıkan iki kuzen, GoGlove adını verdikleri eldiven ile Kickstarter'da destek arıyor.

iOS ve Android işletim sistemli akıllı cep telefonlarıyla Bluetooth 4.0 LE kalbosuz bağlantı teknolojisi üzerinden iletişim kuran GoGlove, eldiven formunda geliyor ve yerleştirilen özel sensör ile mıknatıslar yardımıyla yapılan basit parmak hareketlerini komut haline getirebiliyor. Bu sayede parça durdurma/başlatma, parça değiştirme ve sesi açma/kapama gibi işlemleri yapılan ufak hareketlerle yerine getiren eldiven, iTunes, iTunes Radio ve Google Play haricinde Pandora ile Spotify gibi üçüncü parti uygulamalara da destek veriyor. Dahili bataryasıyla 6 ay boyunca çalışma gösterebilen GoGlove, patentli AirTap teknolojisi sayesinde de giyilen kayak eldivenleri içerisinde dahi aktif olarak kullanılabiliyor.

Site üzerinde 50,000$ bağış miktarıyla yola çıkan GoGlove, 60,000$ hedef seviyesinde özel kişiselleştirme sağlayan uygulama, 100,000$ seviyesinde ise GoBand isimli bileklik ödüllerini kişilere sunmayı hedefliyor. Yapılacak en az 69$ (ABD dışı 15$ kargo) bağış ile 2014 Aralık ayında elde edilebilen GoGlove'un tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/264813863/life-has-a-soundtrack-control-yours-goglove?ref=discovery