Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sporcular için akıllı telefon temelinde müzik değişimini kolaylaştıran eldiven: GoGlove

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
532
1
2
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sporcular için akıllı telefon temelinde müzik değişimini kolaylaştıran eldiven: GoGlove
Aktif olarak spor (Kayak, bisiklet, koşu vb.) yaparken müzik dinlemeyi seven kişiler, özel sabitleme aparatları ve kıyafetlerin yapıları nedeniyle telefon üzerinden parça değiştirme noktasında bazı zorluklar yaşayabiliyorlar. Bu soruna çözüm getirmek için yolan çıkan iki kuzen, GoGlove adını verdikleri eldiven ile Kickstarter'da destek arıyor.
iOS ve Android işletim sistemli akıllı cep telefonlarıyla Bluetooth 4.0 LE kalbosuz bağlantı teknolojisi üzerinden iletişim kuran GoGlove, eldiven formunda geliyor ve yerleştirilen özel sensör ile mıknatıslar yardımıyla yapılan basit parmak hareketlerini komut haline getirebiliyor. Bu sayede parça durdurma/başlatma, parça değiştirme ve sesi açma/kapama gibi işlemleri yapılan ufak hareketlerle yerine getiren eldiven, iTunes, iTunes Radio ve Google Play haricinde Pandora ile Spotify gibi üçüncü parti uygulamalara da destek veriyor. Dahili bataryasıyla 6 ay boyunca çalışma gösterebilen GoGlove, patentli AirTap teknolojisi sayesinde de giyilen kayak eldivenleri içerisinde dahi aktif olarak kullanılabiliyor.
Site üzerinde 50,000$ bağış miktarıyla yola çıkan GoGlove, 60,000$ hedef seviyesinde özel kişiselleştirme sağlayan uygulama, 100,000$ seviyesinde ise GoBand isimli bileklik ödüllerini kişilere sunmayı hedefliyor. Yapılacak en az 69$ (ABD dışı 15$ kargo) bağış ile 2014 Aralık ayında elde edilebilen GoGlove'un tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/264813863/life-has-a-soundtrack-control-yours-goglove?ref=discovery Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
orhanyıldız 5 yıl
Care kumandali kulaklik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kartalaraz 5 yıl
baya gelişmesi lazım...örnek yazın kesik eldiven olsa daha iyi olur. birde esnek ekranı eldivene tasarlasalar..parmaklarlada kontrol olmalı...ayrıca bazı belli başlı ölçümler sağlıkla ilgili...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl OnePlus One kutusundan çıkıyor: Amiral gemi telefonların katiline yakından bakıyoruz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Google Stadia: İşte fiyatı, oyunları
DH Forum
Path of Exile [ANA KONU]
DH Forum
Minecraft: Story Mode'unu 25 Haziran'dan
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim