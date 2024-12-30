Xiaomi, akıllı ev kontrolünü The Sims'e çevirdi!

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi akıllı ev yönetimini daha eğlenceli ve görsel hale getirmeye hazırlanıyor. Çinli şirket hali hazırda kullanımda olan Mi Home uygulamasının 3D versiyonu olan Mi Home 3D Edition'ı duyurdu. Arayüz olarak popüler yaşam simülasyonu The Sims'i andıran uygulama, oyun benzeri bir deneyimle süreci daha keyifli hale getirecek.

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Mi Home 3D Edition, evinizin veya dairenizin 3 boyutlu bir sanal modelini oluşturarak akıllı cihazlarınızın durumunu gerçek zamanlı olarak takip etmenizi sağlıyor. Kullanıcılar artık bir bakışta hangi odada ışığın yandığını, klimanın çalışıp çalışmadığını veya akıllı perdelerin açık olup olmadığını anlayabilecekler.

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Xiaomi SU7'de de kullanılabilecek

Uygulama, 2D versiyonunda desteklenen tüm akıllı ev cihazlarıyla uyumlu. Yani buzdolaplarından-televizyonlara, lambalardan-akıllı perdelere kadar tüm cihazları destekliyor. Mi Home 3D Edition akıllı ev kontrolünü görselleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda cihazları kontrol etme ve detaylı ayar yapma seçenekleri de sunuyor.

Tam Boyutta Gör Uygulamanın bir diğer dikkat çeken özelliği ise sadece akıllı telefon ve tabletlerde değil Xiaomi'nin SU7 model aracında ve evdeki akıllı ekranlarda da kullanılabilir olması. Henüz geliştirme aşamasında olan Mi Home 3D Edition'ın ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil.

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