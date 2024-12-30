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    Xiaomi, akıllı ev kontrolünü The Sims'e çevirdi!

    Xiaomi, akıllı ev deneyimini bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Şirketin duyurduğu Mi Home 3D Edition uygulaması ile akıllı evinizi adeta The Sims oynar gibi yöneteceksiniz.
    Xiaomi, akıllı ev kontrolünü The Sims'e çevirdi! Tam Boyutta Gör
    Xiaomi akıllı ev yönetimini daha eğlenceli ve görsel hale getirmeye hazırlanıyor. Çinli şirket hali hazırda kullanımda olan Mi Home uygulamasının 3D versiyonu olan Mi Home 3D Edition'ı duyurdu. Arayüz olarak popüler yaşam simülasyonu The Sims'i andıran uygulama, oyun benzeri bir deneyimle süreci daha keyifli hale getirecek.

    Mi Home 3D Edition, evinizin veya dairenizin 3 boyutlu bir sanal modelini oluşturarak akıllı cihazlarınızın durumunu gerçek zamanlı olarak takip etmenizi sağlıyor. Kullanıcılar artık bir bakışta hangi odada ışığın yandığını, klimanın çalışıp çalışmadığını veya akıllı perdelerin açık olup olmadığını anlayabilecekler.

    Xiaomi, akıllı ev kontrolünü The Sims'e çevirdi! Tam Boyutta Gör

    Xiaomi SU7'de de kullanılabilecek

    Uygulama, 2D versiyonunda desteklenen tüm akıllı ev cihazlarıyla uyumlu. Yani buzdolaplarından-televizyonlara, lambalardan-akıllı perdelere kadar tüm cihazları destekliyor. Mi Home 3D Edition akıllı ev kontrolünü görselleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda cihazları kontrol etme ve detaylı ayar yapma seçenekleri de sunuyor. 

    Xiaomi, akıllı ev kontrolünü The Sims'e çevirdi! Tam Boyutta Gör
    Uygulamanın bir diğer dikkat çeken özelliği ise sadece akıllı telefon ve tabletlerde değil Xiaomi'nin SU7 model aracında ve evdeki akıllı ekranlarda da kullanılabilir olması. Henüz geliştirme aşamasında olan Mi Home 3D Edition'ın ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil.
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