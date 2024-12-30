Xiaomi, akıllı ev kontrolünü The Sims'e çevirdi!

Mi Home 3D Edition, evinizin veya dairenizin 3 boyutlu bir sanal modelini oluşturarak akıllı cihazlarınızın durumunu gerçek zamanlı olarak takip etmenizi sağlıyor. Kullanıcılar artık bir bakışta hangi odada ışığın yandığını, klimanın çalışıp çalışmadığını veya akıllı perdelerin açık olup olmadığını anlayabilecekler.
Xiaomi SU7'de de kullanılabilecek
Uygulama, 2D versiyonunda desteklenen tüm akıllı ev cihazlarıyla uyumlu. Yani buzdolaplarından-televizyonlara, lambalardan-akıllı perdelere kadar tüm cihazları destekliyor. Mi Home 3D Edition akıllı ev kontrolünü görselleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda cihazları kontrol etme ve detaylı ayar yapma seçenekleri de sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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