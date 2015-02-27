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Spotfiy'ın masaüstü uygulaması yakın zaman şarkı sözlerini de gösterecek

4 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Spotfiy'ın masaüstü uygulaması yakın zaman şarkı sözlerini de gösterecek
Son dönemin en popüler çevrimiçi müzik dinleme servisi Spotify, resmi blog sitesinde yapılan açıklamaya göre yakın zaman içerisinde masaüstü uygulaması üzerinden şarkı sözlerini de gösterebilecek.
Hem masaüstü hem de mobil platformlarda reklamların gösterilmesiyle ücretsiz, ücretini ödeyerek ise tüm özelliklerinden reklamlar olmadan yararlanılabilen Spotify, dünyanın en büyük şarkı sözü veritabanına sahip  Musixmatch ile yaptığı anlaşma doğrultusunda masaüstü uygulaması üzerinden şarkı sözlerini de gösterecek. Oynatma barının sağ tarafından yerleştirilecek ufak bir "şarkı sözü" butonu ile aktif edilebilen bu özellik sayesinde müzik dinleme sırasında sözler de aktif şekilde okunabilecek. Uygulama ayrıca geliştirilmiş arkadaş akışları sayfası ve günlük popüler listeleri de kullanıcılarına sunacak.
Kısa süre içerisinde herkese gelecek yeni güncelleme hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilir, Spotify'ın resmi blog sitesine ise buradan ulaşabilirsiniz. 

https://news.spotify.com/uk/2015/02/26/desktop-with-lyrics-musixmatch/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
9unkarekoku 4 yıl
Artık, mustafa yağmur var istanbulda değilde, bu sabah yağmur var istanbulda diyeceğiz yani :p
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BARIŞ55 4 yıl
Açık kaynak, bi zahmet yapsınlar artık.

Amarok bile buluyordu.
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